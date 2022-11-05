https://sputniknews.com.tr/20221105/meteoroloji-acikladi-haftanin-ilk-uc-gunune-dikkat-1063093950.html

Meteoroloji açıkladı: Haftanın ilk üç gününe dikkat

Meteoroloji açıkladı: Haftanın ilk üç gününe dikkat

Meteoroloji'nin 5 Kasım hava durumu raporuna göre pazar, pazartesi, salı ve çarşamba günleri ülke genelinde soğuk hava sağanak yağış hakim olacak. Yüksek... 05.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-05T09:01+0300

2022-11-05T09:01+0300

2022-11-05T09:01+0300

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gök gürültülü sağanak

sis

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Artvin ve Ardahan çevreleri, Rize'nin iç kesimleri ile Van'ın kuzey çevrelerinin yağmur ve sağanak, Rize, Artvin ve Ardahan'ın yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, rapor, sağanak, sağanak yağış, sağanak yağış uyarısı, gök gürültülü sağanak, sis