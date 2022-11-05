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Meteoroloji açıkladı: Haftanın ilk üç gününe dikkat
Meteoroloji açıkladı: Haftanın ilk üç gününe dikkat
Meteoroloji'nin 5 Kasım hava durumu raporuna göre pazar, pazartesi, salı ve çarşamba günleri ülke genelinde soğuk hava sağanak yağış hakim olacak. Yüksek... 05.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-05T09:01+0300
2022-11-05T09:01+0300
yaşam
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
rapor
sağanak
sağanak yağış
sağanak yağış uyarısı
gök gürültülü sağanak
sis
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Artvin ve Ardahan çevreleri, Rize'nin iç kesimleri ile Van'ın kuzey çevrelerinin yağmur ve sağanak, Rize, Artvin ve Ardahan'ın yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, rapor, sağanak, sağanak yağış, sağanak yağış uyarısı, gök gürültülü sağanak, sis
meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, rapor, sağanak, sağanak yağış, sağanak yağış uyarısı, gök gürültülü sağanak, sis

Meteoroloji açıkladı: Haftanın ilk üç gününe dikkat

09:01 05.11.2022
© İHAyağmur, sağanak, yağış
yağmur, sağanak, yağış - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2022
© İHA
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Meteoroloji'nin 5 Kasım hava durumu raporuna göre pazar, pazartesi, salı ve çarşamba günleri ülke genelinde soğuk hava sağanak yağış hakim olacak. Yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Artvin ve Ardahan çevreleri, Rize'nin iç kesimleri ile Van'ın kuzey çevrelerinin yağmur ve sağanak, Rize, Artvin ve Ardahan'ın yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Gece ve sabah saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
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