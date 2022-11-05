https://sputniknews.com.tr/20221105/memur-ve-emeklinin-zam-orani-netlesiyor-1063094944.html

Memur ve emeklinin zam oranı netleşiyor

Memur ve emeklinin zam oranı netleşiyor

Ekim ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte memur ve emeklilerin zam oranı netleşmeye başladı. 05.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-05T09:20+0300

2022-11-05T09:20+0300

2022-11-05T09:20+0300

ekonomi

emekli

emekli maaşı

emekli ikramiyesi

zam

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memur zammı

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Memur ve emeklilerin zam oranı netleşmeye başladı. TÜİK'in ekim ayı enflasyon oranını açıklamasıyla yeni yılda geçerli olacak zam oranlarıyla ilgili dört aylık rakamlar belli oldu. Kesin zam oranı kasım ve aralık verileriyle netleşecek.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre enflasyon ekim ayında yüzde 3.54 artarken, yıllık bazda artış yüzde 85.51'i buldu. Temmuz, ağustos, eylül ve ekim aylarını kapsayan dört aylık dönemde enflasyon yüzde 10.84 olarak gerçekleşti.Bu rakama göre memur ve memur emeklileri yüzde 7'lik toplu sözleşme zammına ek olarak en az yüzde 3.84'lük enflasyon farkına hak kazandı. Yeni yılda memurlar yüzde 8 oranında toplu sözleşme zammı alacak. Dört aylık rakamlara göre memurun ocak ayı zammı enflasyon farkıyla birlikte toplam yüzde 11.84 olacak. Son iki aylık veriyle birlikte kesin zam oranı netleşecek.SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise 6 ayda bir enflasyon oranında zam alıyorlar. Emekliler için dört aylık verilere göre şimdiden yüzde 10,84'lük zam imkanı oluştu. Kasım ve aralık verileriyle birlikte emeklilerin kesin zam oranı netleşecek. Peki memur ve emeklinin maaş zammıyla ilgili tahminler neler?Konuyla ilgili milliyet.com.tr'ye açıklamalarda bulunan Muhammet Bayram şu ifadeleri kullandı: "Merkez Bankası’nın son beklenti raporunda yüzde 60 olan enflasyon oranı yüzde 65’e yükseltildi. Ancak şimdiden TÜİK sene sonu enflasyon beklentisini yüzde 70 olarak zaten açıkladı. 2 resmi veri arasında bile 5 puanlık fark var.'Enflasyon beklentim yüzde 80 olacağı yönünde'Bununla beraber bağımsız derecelendirme reyting kuruluşlarının yapmış olduğu enflasyon beklentilerine göre sene sonu enflasyonun yüzde 75 civarında olması bekleniyor. Ancak benim beklentim şahsi olarak yüzde 80 olacağı yönündedir.2022 yılının ilk 6 aylık enflasyonu yüzde 42.35 olarak gerçekleşti. Bundan şunu anlamalıyız: Sene sonu enflasyon yüzde 75 çıkarsa aradaki fark yüzde 33 olacaktır. Yani 2. altı ay için zam yüzde 33 civarında olacaktır. Yani bu memur ve emekliye en düşük oran olarak yansıtılacaktır.'Hiç enflasyon olmasa dahi memurun yüzde 8 zammı cepte'Memurlara yapılan zam emeklilerden biraz daha farklıdır. Ancak nihayetinde enflasyon farkı kadar bir artış alıyorlar. Hiç enflasyon olmasa dahi yüzde 8’lik toplu iş sözleşmesinden kaynaklı memur ve memur emeklilerin zammı zaten cebindedir. Bunun üzerine aradaki fark kadar bir zam alıyorlar. Yani 2. altı ayın yüzde 35 olarak gerçekleşeceğini düşünelim memur ve memur emeklilerinin yüzde 8+ yüzde 27 enflasyon farkı alacaktır.Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ve ilgili bakanların yapmış olduğu açıklamalarda memuru ve emekliyi enflasyona ezdirmeyeceklerini hatta enflasyon üzerinde bir artış olacağı her fırsatta dillendirildi.'Memur ve emekliye zammın yüzde 40 olacağını düşünmekteyim'Benim aslında yılın 2. altı ayı için yüzde 40’lık enflasyon tahminim buradan geliyor. Gerçekleşen enflasyon sene sonu itibarıyla yüzde 75 çıksa bile en az 5 puan daha artışla zam oranı yüzde 40’a tamamlanacak. Memur ve emekliye seyyanen zam adı altında veya sosyal refah payı düzenlemesi adı altında bir artış yapılarak 2. altı aylık zammın yüzde 40 olacağını düşünmekteyim.Ancak yılın ikinci altı ayı için enflasyon oranının yüzde 20 ile yüzde 40 arasında gelmesi halinde memur ve emekliye zam oranı şu şekilde olacaktır."Olası zam oranı tahminleri:

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