https://sputniknews.com.tr/20221105/lubnan-israil-savas-ucaklarinin-hava-sahasini-ihlal-ettigini-acikladi-1063091986.html
Lübnan, İsrail savaş uçaklarının hava sahasını ihlal ettiğini açıkladı
Lübnan, İsrail savaş uçaklarının hava sahasını ihlal ettiğini açıkladı
Lübnan, İsrail ordusuna ait bir keşif uçağı ve 4 savaş uçağının hava sahasını ihlal ettiğini duyurdu. 05.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-05T02:39+0300
2022-11-05T02:39+0300
2022-11-05T02:39+0300
dünya
lübnan
israil
savaş uçağı
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Lübnan ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail düşmanına ait 4 savaş uçağı perşembe günü Lübnan hava sahasını ihlal etti. Söz konusu uçaklar Lübnan'ın çeşitli bölgelerinde dairesel uçuşlar gerçekleştirdikten sonra Beyrut'un batısından deniz üzerinden Lübnan semalarını terk etti" ifadeleri kullanıldı.Açıklamada, savaş uçaklarının ihlalinden önce yine İsrail'e ait bir keşif uçağının denizden Lübnan hava sahasına girdiği, Beyrut üzerinde bir süre uçuş yaptıktan sonra hava sahasından ayrıldığı kaydedildi.Açıklamada ayrıca, İsrail uçaklarının ihlalleri konusunun Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL) ile koordineli şekilde takip edildiği belirtildi.Lübnan ordusu, 22 Ekim'de de İsrail'e ait bir insansız hava aracının Lübnan hava sahasını 5 dakika süreyle ihlal ettiğini duyurmuştu.İsrail ve Lübnan, uzun süreli dolaylı müzakereler sonucunda 27 Ekim'de deniz sınırının belirlenmesi konusunda uzlaşarak anlaşma imzalamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20221104/lubnan-ordusu-cumhurbaskanligi-makamindaki-boslugun-suistimal-edilmesine-izin-vermeyiz-1063051880.html
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lübnan, israil, savaş uçağı, ihlal
lübnan, israil, savaş uçağı, ihlal
Lübnan, İsrail savaş uçaklarının hava sahasını ihlal ettiğini açıkladı
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Lübnan, İsrail ordusuna ait bir keşif uçağı ve 4 savaş uçağının hava sahasını ihlal ettiğini duyurdu.
Lübnan ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail düşmanına ait 4 savaş uçağı perşembe günü Lübnan hava sahasını ihlal etti. Söz konusu uçaklar Lübnan'ın çeşitli bölgelerinde dairesel uçuşlar gerçekleştirdikten sonra Beyrut'un batısından deniz üzerinden Lübnan semalarını terk etti" ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, savaş uçaklarının ihlalinden önce yine İsrail'e ait bir keşif uçağının denizden Lübnan hava sahasına girdiği, Beyrut üzerinde bir süre uçuş yaptıktan sonra hava sahasından ayrıldığı kaydedildi.
Açıklamada ayrıca, İsrail uçaklarının ihlalleri konusunun Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL) ile koordineli şekilde takip edildiği belirtildi.
Lübnan ordusu, 22 Ekim'de de İsrail'e ait bir insansız hava aracının Lübnan hava sahasını 5 dakika süreyle ihlal ettiğini duyurmuştu.
İsrail ve Lübnan, uzun süreli dolaylı müzakereler sonucunda 27 Ekim'de deniz sınırının belirlenmesi konusunda uzlaşarak anlaşma imzalamıştı.