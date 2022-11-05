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https://sputniknews.com.tr/20221105/kuzey-koreden-abdye-en-sert-sekilde-karsilik-verecegiz-1063095607.html
Kuzey Kore'den ABD'ye: 'En sert şekilde karşılık vereceğiz'
Kuzey Kore'den ABD'ye: 'En sert şekilde karşılık vereceğiz'
Kuzey Kore yönetimi, son askeri adımlarının 'düşman provokasyonlarına tepki ve uyarı' olduğunu belirterek, bölgede yaşananlardan ABD'yi sorumlu tuttu. 05.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-05T10:13+0300
2022-11-05T10:13+0300
dünya
kuzey kore
kuzey kore dışişleri bakanlığı
abd
tatbikat
uyarı
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ABD ve Güney Kore'nin gerçekleştiği ortak askeri tatbikatın ardından silah denemelerine hız kazandıran Kuzey Kore, bölgede tansiyonun yükselmesinden ABD'yi sorumlu tuttu. Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı'nın ismi açıklanmayan sözcüsü tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kuzey Kore'nin ABD'yi kendi güvenlik çıkarlarına zarar veren ciddi bir durumun oluşmasını istemiyorsa 'kışkırtıcı ortak hava tatbikatını derhal durdurması gerektiği konusunda açıkça uyardığı' belirtildi. Pyongyang'ın uyarılarının "Kore Yarımadası'nda istikrarlı bir güvenlik ortamı oluşturmaya dönük barışçıl çabaların ve sabrın bir tezahürü olduğu" kaydedildi.Açıklamada ayrıca, ABD'nin 'caydırma ve herhangi bir provokasyonla başa çıkma bahanesi altında saldırganca ortak hava tatbikatları düzenlediği ve Kuzey Kore'nin meşru müdafaa önlemleri üzerine başlangıçta 4 Kasım'a kadar planlanan eğitimlerin süresini uzatmaya karar verdiği' vurgulandı. Açıklamada, "Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin egemen bir devletin güvenliğine ciddi bir tecavüz ve uluslararası toplumun Kore Yarımadası ve bölgede barış ve istikrar arzusuna karşı meydan okuma olan sorumsuz ve pervasız eylemlerini kınamaktadır" denildi.Kuzey Kore'nin ABD-Güney Kore'nin bölgede başlattığı ortak tatbikat sonrasındaki askeri adımlarının 'düşman provokasyonlarına tepki ve uyarı niteliğinde' olduğu savunulan açıklamada, 'Kore Yarımadası'ndaki mevcut durumun tüm sorumluluğunun, bölgedeki müttefiklerini harekete geçirerek Kuzey Kore'yi yaptırımlar, baskılar ve askeri tehdit yoluyla tek taraflı olarak kendisini silahsızlandırmaya zorlamaya çalışan ABD'ye ait olduğu' kaydedildi. Açıklamada, "Düşman güçlerin egemenliğimizi ve güvenlik çıkarlarımızı ihlal etmeye yönelik girişimlerine asla müsamaha göstermeyecek, en sert şekilde karşılık vereceğiz" ifadeleri kullanıldı.
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kuzey kore, kuzey kore dışişleri bakanlığı, abd, tatbikat, uyarı
kuzey kore, kuzey kore dışişleri bakanlığı, abd, tatbikat, uyarı

Kuzey Kore'den ABD'ye: 'En sert şekilde karşılık vereceğiz'

10:13 05.11.2022
© AAKuzey Kore bayrağı
Kuzey Kore bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2022
© AA
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Kuzey Kore yönetimi, son askeri adımlarının 'düşman provokasyonlarına tepki ve uyarı' olduğunu belirterek, bölgede yaşananlardan ABD'yi sorumlu tuttu.
ABD ve Güney Kore'nin gerçekleştiği ortak askeri tatbikatın ardından silah denemelerine hız kazandıran Kuzey Kore, bölgede tansiyonun yükselmesinden ABD'yi sorumlu tuttu.
Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı'nın ismi açıklanmayan sözcüsü tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kuzey Kore'nin ABD'yi kendi güvenlik çıkarlarına zarar veren ciddi bir durumun oluşmasını istemiyorsa 'kışkırtıcı ortak hava tatbikatını derhal durdurması gerektiği konusunda açıkça uyardığı' belirtildi.
Pyongyang'ın uyarılarının "Kore Yarımadası'nda istikrarlı bir güvenlik ortamı oluşturmaya dönük barışçıl çabaların ve sabrın bir tezahürü olduğu" kaydedildi.
Açıklamada ayrıca, ABD'nin 'caydırma ve herhangi bir provokasyonla başa çıkma bahanesi altında saldırganca ortak hava tatbikatları düzenlediği ve Kuzey Kore'nin meşru müdafaa önlemleri üzerine başlangıçta 4 Kasım'a kadar planlanan eğitimlerin süresini uzatmaya karar verdiği' vurgulandı. Açıklamada, "Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin egemen bir devletin güvenliğine ciddi bir tecavüz ve uluslararası toplumun Kore Yarımadası ve bölgede barış ve istikrar arzusuna karşı meydan okuma olan sorumsuz ve pervasız eylemlerini kınamaktadır" denildi.
Kuzey Kore'nin ABD-Güney Kore'nin bölgede başlattığı ortak tatbikat sonrasındaki askeri adımlarının 'düşman provokasyonlarına tepki ve uyarı niteliğinde' olduğu savunulan açıklamada, 'Kore Yarımadası'ndaki mevcut durumun tüm sorumluluğunun, bölgedeki müttefiklerini harekete geçirerek Kuzey Kore'yi yaptırımlar, baskılar ve askeri tehdit yoluyla tek taraflı olarak kendisini silahsızlandırmaya zorlamaya çalışan ABD'ye ait olduğu' kaydedildi. Açıklamada, "Düşman güçlerin egemenliğimizi ve güvenlik çıkarlarımızı ihlal etmeye yönelik girişimlerine asla müsamaha göstermeyecek, en sert şekilde karşılık vereceğiz" ifadeleri kullanıldı.
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