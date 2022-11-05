https://sputniknews.com.tr/20221105/kuzey-kore-abd-ve-guney-korenin-tatbikati-sirasinda-4-fuze-atesledi-1063097905.html

Kuzey Kore, ABD ve Güney Kore'nin tatbikatı sırasında 4 füze ateşledi

Kuzey Kore, ABD ve Güney Kore'nin tatbikatı sırasında 4 füze ateşledi

Kuzey Kore'nin, ABD ve Güney Kore'nin devam eden ortak askeri tatbikatı sırasında 4 füze fırlattığı bildirildi. 05.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-05T13:40+0300

2022-11-05T13:40+0300

2022-11-05T13:40+0300

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kuzey kore

füze

güney kore

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Güney Koreli askeri yetkililerden yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin batı kıyısından öğle saatlerinde 4 kısa menzilli füzenin ateşlendiği belirtildi.Açıklamada, füzelerin ateşlendikten sonra yaklaşık 130 kilometre uçtuğu ve ülkenin batı denizine düştüğü ifade edildi.Güney Kore Savunma Bakanlığı, bugün sona ermesi planlanan tatbikata en az bir "B-1B" bombardıman uçağının dahil olacağını açıklamıştı.Son dönemlerin en büyüğü olduğu kaydedilen hava tatbikatına Güney Kore, yaklaşık 240 savaş uçağıyla katılıyor.Kuzey Kore, tatbikat öncesinde tatbikatları "potansiyel bir işgal için hazırlık" olarak değerlendirerek ABD'yi "daha güçlü takip tedbirleri" uygulayacağı konusunda uyarmış, ardından da en az 10 füze denemesi gerçekleştirmişti.ABD ve Güney Kore’nin, Kuzey Kore’nin füze denemeleri sonrası gerilimin arttığı Kore Yarımadası’nda geniş çaplı ortak hava tatbikatlarına başladığı bildirilmişti.ABD ve Güney Kore, ortak tatbikatlarının ilkini 2015'te düzenlemişti. Tatbikatlar, 2018'de eski Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in’in Kuzey Kore ile uzlaşma politikalarının bir parçası olarak askıya alınmıştı.Son aylarda yaptığı füze denemeleri ile tepkileri üzerine çeken Kuzey Kore, en son 28 Ekim’de Doğu Denizi (Japon Denizi) yönüne 2 balistik füze fırlatmıştı.Pyongyang yönetimi, 2022 başından beri Birleşmiş Milletler (BM) kararlarını ihlal ederek 28. denemesini gerçekleştirmişti.

https://sputniknews.com.tr/20221105/kuzey-koreden-abdye-en-sert-sekilde-karsilik-verecegiz-1063095607.html

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