https://sputniknews.com.tr/20221105/kilicdaroglu-abnin-ongordugu-demokratik-standartlari-turkiyede-uygulamaya-koyacagiz-1063091207.html

Kılıçdaroğlu: AB’nin öngördüğü demokratik standartları Türkiye’de uygulamaya koyacağız

Kılıçdaroğlu: AB’nin öngördüğü demokratik standartları Türkiye’de uygulamaya koyacağız

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın iktidar olması halinde Avrupa Birliği'nin (AB) öngördüğü demokratik standartları yeni bir fasıl açmadan Türkiye'de... 05.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-05T02:17+0300

2022-11-05T02:17+0300

2022-11-05T02:18+0300

türkiye

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

kemal kılıçdaroğlu

millet ittifakı

avrupa birliği

ingiltere

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İngiltere temaslarına ilişkin başkent Londra’da konakladığı InterContinental London Park Lane’de basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.İngiltere’deki temasları kapsamında, çok sayıda fon ve üniversiteden yetkililerle görüştüğünü belirten Kılıçdaroğlu, Türk öğrencilerle de bir araya geldiklerini hatırlattı.'Türkiye’yi bu çıkmaz sokaktan çıkarmamız lazım'Kılıçdaroğlu, "Türkiye gerçek anlamda ekonomide önünü göremeyen ve bir çıkmaz sokakta. Türkiye’yi bu çıkmaz sokaktan çıkarmamız lazım" ifadelerini kullandı.Bunun beylik laflarla değil, kararlılıkla ve belli adımlarla yapılması gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, "Türkiye eğer teknoloji devrimini kaçırırsa, yine katma değeri yüksek ürün üreten ülkelerin pazarı haline dönüşür. Türkiye’nin bir pazar değil üreten bir güç olmasını istiyoruz" dedi.Türkiye’yi ileriye taşımak, katma değeri yüksek ürün üreten bir ülke haline getirmek istediklerini aktaran Kılıçdaroğlu, “Bunları yaparken temiz parayla yapmak istiyoruz. Bu fon kuruluşları, uluslararası kuruluşlar tarafından akredite edilen, güven duyulan ve bunlar da yatırım yaptıkları zaman yine güvenle gelip yatırım yapabilecekleri iklimi arayan kuruluşlar" diye konuştu.Kılıçdaroğlu, ciddi bir düzen, ekosistem yaratmak ve bu sistem içinde hukukun üstünlüğünün egemen olduğu bir atmosfer içinde Türkiye’yi geliştirmek ve büyütmek istediklerini anlatarak, Türkiye’nin, bölgesinin, Kafkasların ve Ortadoğu’nun en güçlü ülkesi olmasını istediklerini kaydetti.'Özellikle teknoloji alanında yatırım yapmak isteyen gençlere fon yaratacağız'Kılıçdaroğlu, İngiltere’de fonların, Türkiye’de de girişimci ruhu olan gençlerin bulunduğunu ifade ederek, "Türkiye’de böyle bir ekosistem yaratılmadığı için bunlar arayışlarını yurt dışında sürdürüyorlar" ifadesini kullandı.'AB’nin öngördüğü demokratik standartları yeni bir fasıl açmadan Türkiye’de uygulamaya koyacağız'Öncelikle bu gençlere yatırım yapacaklarını belirten Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:Kılıçdaroğlu, fon yöneticileri ve yatırımcıların, "Siz bizim gelmemiz için hukukun üstünlüğünü getirecek misiniz? Bizim fonlara güvence sağlayacak mısınız?" sorusunu, “Evet, elbette. Biz hukukun üstünlüğünü sağlayacağız" şeklinde yanıtladığını anlattı.Türkiye’nin AB’ye tam üye olmasını istediklerini ve AB’nin öngördüğü demokratik adımları zaten atmak istediklerini söyleyen Kılıçdaroğlu, “Ama ‘Efendim, işte bir fasıl açın da biz adım atalım.’ Hayır, efendim. Hiçbir faslı açmalarını bile beklemeden, Türkiye 3. sınıf bir demokrasiyi değil, 1. sınıf bir demokrasiyi hak ediyor" görüşünü paylaştı.Kılıçdaroğlu, özellikle teknoloji alanında yatırım yapmak isteyen gençlere fon yaratacaklarını söyleyerek, "Şuna kesinlikle inanıyorum. Bizim gençlerimiz fazla değil, çok kısa süre içerisinde, Allah nasip ederse iktidarımızda göreceksiniz, büyük atılımlar yapacaklar. Avrupa bile şaşıracak, bu kadar güçlü atılımları yapacakları için" diye konuştu.'Kararlı ve istikrarlı adımlar atarak (6 lider) yoluna devam ediyor'Altılı masadaki parti genel başkanlarının seçim sürecinde kararlı ve istikrarlı adımlar atarak yoluna devam ettiğini belirten Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:'Benim altılı masa adına konuşma yetkim yok'Kılıçdaroğlu, İngiltere’deki temasları sırasında verdiği sözlerin altılı masa adına olup olmadığı sorusunu, "Hayır, benim altılı masa adına konuşma yetkim yok. Ben bir siyasi partinin genel başkanıyım ve bu siyasi partinin genel başkanı olarak, fonlara 'Biz ülkemize demokrasiyi getireceğiz.' dedik" diye yanıtladı.CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçişin hem kendisinin hem de masadaki diğer liderlerin söylemi olduğunu hatırlattı.'İngiltere’de olumsuz hiçbir görüşme yapmadım'Kılıçdaroğlu, İngiltere’deki temaslarında "olumsuz görüşmeler yaptığına ilişkin iddialar"la ilgili değerlendirmesinin sorulması üzerine, şunları söyledi:'Uluslararası uyuşturucu baronları Türkiye’de cirit atıyor'Kılıçdaroğlu, uyuşturucuyla ilgili iddiaları gündeme getirmesinin ardından kendisi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına ilişkin değerlendirmelerin sorulması üzerine şunları kaydetti:Kılıçdaroğlu, iktidar olmaları halinde Türkiye'nin uyuşturucu baronlarının at koşturduğu bir ülke haline gelmeyeceğini dile getirdi.'Sorunları çözemeyen bir ekip var ve çözme şansı da yok'Kemal Kılıçdaroğlu, ekonomiye ilişkin de açıklamalarda bulunarak, mevcut iktidarın ekonomide istikrar sağlama şansının sıfır olduğunu, enflasyonun indirilmesine yönelik taleplerin engellendiğini öne sürdü.CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Enflasyonu bunlar indiremezler. Bunlar fiyat istikrarını sağlayamazlar. Yukarıdaki kişinin zaten ekonomiden haberi yok, ekonomi biliminden haberi yok. Sorunları çözemeyen bir ekip var ve çözme şansı da yok" ifadelerini kullandı.Ekonomide istikrarın nasıl sağlanacağına ilişkin 6 partinin çalışmaları olduğunu kaydeden Kılıçdaroğlu, önce partiler arasında ortaklaşmanın olması gerektiğini ve bu çalışmaların tamamını kamuoyuyla paylaşacaklarını kaydetti. Avrupa’daki Türklere mesajKılıçdaroğlu, konuşmasında, Avrupa’daki Türklere de seslenerek “Umutsuzluğa kapılmasınlar. Morallerini bozmasınlar. Bu tablo düzelecek” dedi.Sosyal bilgi ekonomisi denilen ekonomik sürece Türkiye’nin dahil edilmesi gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, "Bilgiye dayalı ekonomi... Niçin sosyal? Çünkü gelir dağılımını bozmamalı. Gelir aynı zamanda sosyal olmalı. Bunu yapacağız" şeklinde konuştu.Yurt dışındaki Türklere mutlaka sandığa gitmeleri ve oy kullanmaları çağrısında bulunan Kılıçdaroğlu, şunları dile getirdi:

https://sputniknews.com.tr/20221104/kilicdaroglu-bakin-ey-ceteler-kacmayi-dusundugunuz-sokaktayim-1063087430.html

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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu, millet ittifakı, avrupa birliği, ingiltere