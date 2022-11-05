https://sputniknews.com.tr/20221105/italyada-helikopter-kazasi-7-olu-1063109678.html

İtalya'da helikopter kazası: 7 ölü

İtalya'da helikopter kazası: 7 ölü

İtalya’nın güneydoğusundaki Puglia bölgesinde bu sabah meydana gelen helikopter kazasında 7 kişi hayatını kaybetti. 05.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-05T19:55+0300

2022-11-05T19:55+0300

2022-11-05T19:57+0300

dünya

italya

helikopter

kaza

foggia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/05/1063109529_0:238:2799:1812_1920x0_80_0_0_023087a99a4d7418ccab25f3877761e7.jpg

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Foggia kentiyle Tremiti Adaları arasında bu sabah uçuş gerçekleştiren A109 tipi helikopterle telsiz bağlantısı kesildi. Bunun üzerine başlatılan arama-kurtarma çalışmaları sonrasında güvenlik güçleri, helikopterin enkazına Foggia vilayetine bağlı Apricena beldesi yakınlarında ulaştı.Kazada helikopterdeki 7 kişiden kurtulan olmadı.Tremiti Adaları ile Foggia arasında düzenli seferler yapan Alidaunia şirketine ait olan helikopterin, söz konusu güzergahta günde birkaç kere gidiş-dönüş seferi yaptığı ifade edildi.Kazada ölenlerin de kimlikleri belli oldu. Tatillerini Puglia bölgesinde geçirmeye gelen 4 kişilik Sloven bir aile ile bir İtalyan doktor ve 2 mürettebat kazada yaşamını yitirdi.İtalya Ulusal Uçuş Güvenliği Ajansı (ANSV), kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

italya

foggia

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

italya, helikopter, kaza, foggia