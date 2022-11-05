https://sputniknews.com.tr/20221105/italyada-helikopter-kazasi-7-olu-1063109678.html
İtalya'da helikopter kazası: 7 ölü
İtalya'da helikopter kazası: 7 ölü
İtalya’nın güneydoğusundaki Puglia bölgesinde bu sabah meydana gelen helikopter kazasında 7 kişi hayatını kaybetti. 05.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-05T19:55+0300
2022-11-05T19:55+0300
2022-11-05T19:57+0300
dünya
italya
helikopter
kaza
foggia
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İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Foggia kentiyle Tremiti Adaları arasında bu sabah uçuş gerçekleştiren A109 tipi helikopterle telsiz bağlantısı kesildi. Bunun üzerine başlatılan arama-kurtarma çalışmaları sonrasında güvenlik güçleri, helikopterin enkazına Foggia vilayetine bağlı Apricena beldesi yakınlarında ulaştı.Kazada helikopterdeki 7 kişiden kurtulan olmadı.Tremiti Adaları ile Foggia arasında düzenli seferler yapan Alidaunia şirketine ait olan helikopterin, söz konusu güzergahta günde birkaç kere gidiş-dönüş seferi yaptığı ifade edildi.Kazada ölenlerin de kimlikleri belli oldu. Tatillerini Puglia bölgesinde geçirmeye gelen 4 kişilik Sloven bir aile ile bir İtalyan doktor ve 2 mürettebat kazada yaşamını yitirdi.İtalya Ulusal Uçuş Güvenliği Ajansı (ANSV), kazaya ilişkin soruşturma başlattı.
italya
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italya, helikopter, kaza, foggia
italya, helikopter, kaza, foggia
İtalya'da helikopter kazası: 7 ölü
19:55 05.11.2022 (güncellendi: 19:57 05.11.2022) Abone ol
İtalya’nın güneydoğusundaki Puglia bölgesinde bu sabah meydana gelen helikopter kazasında 7 kişi hayatını kaybetti.
İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Foggia kentiyle Tremiti Adaları arasında bu sabah uçuş gerçekleştiren A109 tipi helikopterle telsiz bağlantısı kesildi. Bunun üzerine başlatılan arama-kurtarma çalışmaları sonrasında güvenlik güçleri, helikopterin enkazına Foggia vilayetine bağlı Apricena beldesi yakınlarında ulaştı.
Kazada helikopterdeki 7 kişiden kurtulan olmadı.
Tremiti Adaları ile Foggia arasında düzenli seferler yapan Alidaunia şirketine ait olan helikopterin, söz konusu güzergahta günde birkaç kere gidiş-dönüş seferi yaptığı ifade edildi.
Kazada ölenlerin de kimlikleri belli oldu. Tatillerini Puglia bölgesinde geçirmeye gelen 4 kişilik Sloven bir aile ile bir İtalyan doktor ve 2 mürettebat kazada yaşamını yitirdi.
İtalya Ulusal Uçuş Güvenliği Ajansı (ANSV), kazaya ilişkin soruşturma başlattı.