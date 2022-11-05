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https://sputniknews.com.tr/20221105/italya-gocmenlere-limanlari-kapatti-1063094838.html
İtalya göçmenlere limanları kapattı
İtalya göçmenlere limanları kapattı
İtalya'da sağ koalisyon hükümeti, Akdeniz'de düzensiz göçmenleri kurtaran sivil toplum kuruluşuna (STK) ait bir geminin, İtalyan limanlarına yanaşmasını... 05.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-05T09:16+0300
2022-11-05T09:16+0300
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italya
göçmen
kaçak göçmen
göçmen krizi
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İtalya yeniden Akdeniz'de göçmenleri kurtaran sivil toplum kuruluşu gemilerine karşı uyguladığı sıkı politika ile gündemde.Başbakan Giorgia Meloni başkanlığında toplanan bakanlar kurulunda düzensiz göçmenlere karşı tedbirler görüşüldü.Yeni kurulan sağ koalisyon hükümeti, göçmenleri kurtaran bir STK gemisinin İtalya limanlarına yanaşmaması için ilk kez bir karara imza attı.Buna göre Almanya bayraklı 'Humanity 1' isimli 180 kadar düzensiz göçmeni kurtaran geminin, Katanya Limanı dışında denizde demir atarak durdurulmasına karar verildi.''Göçmenler karaya inmeden uluslararası sulara döndürülecek'İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi, kontroller sonucunda gemide kalması gereken göçmenlerin karaya inmeden uluslararası sulara geri döndürüleceğini söyledi.İtalya daha önce Almanya bayrağı taşıyan kurtarma gemisinin Almanya tarafından kabul edilmesi için nota vermiş, Alman hükümeti de İtalya'ya tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyan göçmenlere acil ve hızlı şekilde yardım edilmesine yönelik nota ile karşılık vermişti.İtalya'da daha önce de defalarca düzensiz göçmenleri kurtaran STK gemilerinin limanlara yaklaşmasına izin verilmemiş, çoğu yardıma muhtaç durumdaki göçmenin gemiden inmesinin engellenmesi tepkilere yol açmıştı.
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italya, göçmen, kaçak göçmen, göçmen krizi, engel
italya, göçmen, kaçak göçmen, göçmen krizi, engel

İtalya göçmenlere limanları kapattı

09:16 05.11.2022
© AP PhotoBatan gemi
Batan gemi - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2022
© AP Photo
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İtalya'da sağ koalisyon hükümeti, Akdeniz'de düzensiz göçmenleri kurtaran sivil toplum kuruluşuna (STK) ait bir geminin, İtalyan limanlarına yanaşmasını kısıtlamaya yönelik ilk kararnamesini kabul etti.
İtalya yeniden Akdeniz'de göçmenleri kurtaran sivil toplum kuruluşu gemilerine karşı uyguladığı sıkı politika ile gündemde.

Başbakan Giorgia Meloni başkanlığında toplanan bakanlar kurulunda düzensiz göçmenlere karşı tedbirler görüşüldü.
Yeni kurulan sağ koalisyon hükümeti, göçmenleri kurtaran bir STK gemisinin İtalya limanlarına yanaşmaması için ilk kez bir karara imza attı.

Buna göre Almanya bayraklı 'Humanity 1' isimli 180 kadar düzensiz göçmeni kurtaran geminin, Katanya Limanı dışında denizde demir atarak durdurulmasına karar verildi.

''Göçmenler karaya inmeden uluslararası sulara döndürülecek'

İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi, kontroller sonucunda gemide kalması gereken göçmenlerin karaya inmeden uluslararası sulara geri döndürüleceğini söyledi.

İtalya daha önce Almanya bayrağı taşıyan kurtarma gemisinin Almanya tarafından kabul edilmesi için nota vermiş, Alman hükümeti de İtalya'ya tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyan göçmenlere acil ve hızlı şekilde yardım edilmesine yönelik nota ile karşılık vermişti.

İtalya'da daha önce de defalarca düzensiz göçmenleri kurtaran STK gemilerinin limanlara yaklaşmasına izin verilmemiş, çoğu yardıma muhtaç durumdaki göçmenin gemiden inmesinin engellenmesi tepkilere yol açmıştı.
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