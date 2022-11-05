https://sputniknews.com.tr/20221105/italya-gocmenlere-limanlari-kapatti-1063094838.html

İtalya göçmenlere limanları kapattı

İtalya göçmenlere limanları kapattı

İtalya'da sağ koalisyon hükümeti, Akdeniz'de düzensiz göçmenleri kurtaran sivil toplum kuruluşuna (STK) ait bir geminin, İtalyan limanlarına yanaşmasını... 05.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-05T09:16+0300

2022-11-05T09:16+0300

2022-11-05T09:16+0300

dünya

italya

göçmen

kaçak göçmen

göçmen krizi

engel

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101390/49/1013904952_0:105:1024:681_1920x0_80_0_0_8ca419f68f53ecac139a040b8884d006.jpg

İtalya yeniden Akdeniz'de göçmenleri kurtaran sivil toplum kuruluşu gemilerine karşı uyguladığı sıkı politika ile gündemde.Başbakan Giorgia Meloni başkanlığında toplanan bakanlar kurulunda düzensiz göçmenlere karşı tedbirler görüşüldü.Yeni kurulan sağ koalisyon hükümeti, göçmenleri kurtaran bir STK gemisinin İtalya limanlarına yanaşmaması için ilk kez bir karara imza attı.Buna göre Almanya bayraklı 'Humanity 1' isimli 180 kadar düzensiz göçmeni kurtaran geminin, Katanya Limanı dışında denizde demir atarak durdurulmasına karar verildi.''Göçmenler karaya inmeden uluslararası sulara döndürülecek'İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi, kontroller sonucunda gemide kalması gereken göçmenlerin karaya inmeden uluslararası sulara geri döndürüleceğini söyledi.İtalya daha önce Almanya bayrağı taşıyan kurtarma gemisinin Almanya tarafından kabul edilmesi için nota vermiş, Alman hükümeti de İtalya'ya tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyan göçmenlere acil ve hızlı şekilde yardım edilmesine yönelik nota ile karşılık vermişti.İtalya'da daha önce de defalarca düzensiz göçmenleri kurtaran STK gemilerinin limanlara yaklaşmasına izin verilmemiş, çoğu yardıma muhtaç durumdaki göçmenin gemiden inmesinin engellenmesi tepkilere yol açmıştı.

italya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

italya, göçmen, kaçak göçmen, göçmen krizi, engel