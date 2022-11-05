https://sputniknews.com.tr/20221105/isvec-pkkypg-ile-arasina-mesafe-koyacak-1063106067.html
İsveç Dışişleri Bakanı, PYD/YPG ile arasına mesafe koyacaklarını belirtti
İsveç Dışişleri Bakanı, PYD/YPG ile arasına mesafe koyacaklarını belirtti
İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billstrom, PYD/YPG* ile aralarına mesafe koyacaklarını söyledi. 05.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-05T18:04+0300
2022-11-05T18:04+0300
2022-11-05T18:41+0300
isveç
nato
pkk
ypg/pkk
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/06/1059584472_2:0:839:471_1920x0_80_0_0_1a9d37fd26c704542694091bb81f97e8.jpg
İsveç'in devlet radyosu SR'ye açıklamalarda bulunan Billström, "Söz konusu YPG ve PYD gibi örgütler, PKK ile aralarında bağlantı olduğundan Türkiye ile aramızdaki ilişkileri zedelememesi adına bu örgütlerle aramıza mesafe koyacağız." ifadelerini kullandı.İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'da TV4 kanalına terör örgütü PKK ile yakın ilişkide olanlarla iş birliği yapamayacaklarını kaydederek, "Kararımız çerçevesinde, İsveç topraklarında terörizm için para toplayan veya destekleyen tüm faaliyetlere sıkı bir şekilde karşı çıkacağız." dedi.Sosyal Demokrat Partiden karara tepkiSosyal Demokrat Partili eski Adalet Bakanı Morgan Johansson ise yeni hükümetin terör örgütü PKK/YPG ile arasına mesafe koymasını "endişe verici ve çirkin" bir durum olarak değerlendirdi.Hükümetin kararı meclise getirmeden aldığını aktaran Johansson, kararın kabul edilemez olduğunu savundu.*Ankara, YPG'yi, PKK’nın Suriye’deki uzantısı olarak görüyor ve bu yapıyla ilişkili DSG'nin de ‘terör örgütü’ olarak kabul edilmesini istiyor. Ancak, başta ABD olmak üzere Batılı güçler, Ankara’nın bu tezini kabul etmiyor. Ankara, YPG/DSG'ye silah verilmesine de sert şekilde karşı çıkıyor.
isveç
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/06/1059584472_106:0:734:471_1920x0_80_0_0_5fc7d11596ff7ae4a9bc47e2c6510fa1.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
isveç, nato, pkk, ypg/pkk
isveç, nato, pkk, ypg/pkk
İsveç Dışişleri Bakanı, PYD/YPG ile arasına mesafe koyacaklarını belirtti
18:04 05.11.2022 (güncellendi: 18:41 05.11.2022) Abone ol
İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billstrom, PYD/YPG* ile aralarına mesafe koyacaklarını söyledi.
İsveç'in devlet radyosu SR'ye açıklamalarda bulunan Billström, "Söz konusu YPG ve PYD gibi örgütler, PKK ile aralarında bağlantı olduğundan Türkiye ile aramızdaki ilişkileri zedelememesi adına bu örgütlerle aramıza mesafe koyacağız." ifadelerini kullandı.
İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'da TV4 kanalına terör örgütü PKK ile yakın ilişkide olanlarla iş birliği yapamayacaklarını kaydederek, "Kararımız çerçevesinde, İsveç topraklarında terörizm için para toplayan veya destekleyen tüm faaliyetlere sıkı bir şekilde karşı çıkacağız." dedi.
Sosyal Demokrat Partiden karara tepki
Sosyal Demokrat Partili eski Adalet Bakanı Morgan Johansson ise yeni hükümetin terör örgütü PKK/YPG ile arasına mesafe koymasını "endişe verici ve çirkin" bir durum olarak değerlendirdi.
Hükümetin kararı meclise getirmeden aldığını aktaran Johansson, kararın kabul edilemez olduğunu savundu.
*Ankara, YPG'yi, PKK’nın Suriye’deki uzantısı olarak görüyor ve bu yapıyla ilişkili DSG'nin de ‘terör örgütü’ olarak kabul edilmesini istiyor. Ancak, başta ABD olmak üzere Batılı güçler, Ankara’nın bu tezini kabul etmiyor. Ankara, YPG/DSG'ye silah verilmesine de sert şekilde karşı çıkıyor.