İklim aktivistleri bu kez Madrid'deki Prado Müzesi'nde eylem yaptı
© AFP 2022Dünya genelinde son birkaç aydır devam eden iklim aktivistlerinin dünyaca ünlü ressamların tablolarını hedef alan eylemlerinin bir yenisi, İspanya'nın başkenti Madrid'deki Prado Müzesi'nde yaşandı.
© AFP 2022
Dünya genelinde son birkaç aydır devam eden iklim aktivistlerinin dünyaca ünlü ressamların tablolarını hedef alan eylemlerinin bir yenisi, İspanya'nın başkenti Madrid'deki Prado Müzesi'nde yaşandı.
Futuro Vegetal adlı iklim örgütüne bağlı iki genç kadın, Prado Müzesi'nde İspanyol ressam Francisco de Goya'nın "La maja desnuda" (Çıplak Maya) ve "La maja vestida" (Giyinik Maya) tablolarının olduğu bölümde eylem yaptı.
İki tablonun ortasına "+1,5" diye yazan aktivistlerin her biri daha sonra ellerine tutkal sürerek, kendilerini tabloların yanına yapıştırdı.
Spanish climate activists glue themselves to Goya's "Las Majas" in Madrid's El Prado museum. Security woman gets very nervous about the photos and video images, tries to stop people filming. Via @europapresspic.twitter.com/u6aVNQV2CA— Matthew Bennett (@matthewbennett) November 5, 2022
Tablolara herhangi bir zarar vermeyen aktivistler, "+1,5" yazısıyla "tüm dünyada ciddi sonuçlar yaratan, iklim istikrarsızlığına neden olan dünyadaki hava sıcaklığı artışlarına dikkat çekmek istediklerini" söyledi.
Climate activists glued their hands to the frames of two world-famous paintings by Spanish master Francisco de Goya in Madrid's Prado museum, the latest in a string of protests targeting artworks across Europe https://t.co/tgL560rCVB pic.twitter.com/Bx4AED4c3W— Reuters (@Reuters) November 5, 2022
Aktivistler, güvenlik görevlilerin müdahalesi sonrasında gözaltına alındı.
Almanya'da Claude Monet (Saman Yığınları) ve İngiltere'de Vincent Van Gogh'un (Ayçiçekleri) tablolarında yapılan eylemlerin ardından İspanya Kültür Bakanlığı iki hafta önce müzelerde güvenlik önlemlerinin artırıldığını açıklamıştı.