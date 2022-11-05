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https://sputniknews.com.tr/20221105/iklim-aktivistleri-bu-kez-madriddeki-prado-muzesinde-eylem-yapti-1063111541.html
İklim aktivistleri bu kez Madrid'deki Prado Müzesi'nde eylem yaptı
İklim aktivistleri bu kez Madrid'deki Prado Müzesi'nde eylem yaptı
Dünya genelinde son birkaç aydır devam eden iklim aktivistlerinin dünyaca ünlü ressamların tablolarını hedef alan eylemlerinin bir yenisi, İspanya'nın başkenti... 05.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-05T20:53+0300
2022-11-05T20:53+0300
dünya
iklim
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Futuro Vegetal adlı iklim örgütüne bağlı iki genç kadın, Prado Müzesi'nde İspanyol ressam Francisco de Goya'nın "La maja desnuda" (Çıplak Maya) ve "La maja vestida" (Giyinik Maya) tablolarının olduğu bölümde eylem yaptı.İki tablonun ortasına "+1,5" diye yazan aktivistlerin her biri daha sonra ellerine tutkal sürerek, kendilerini tabloların yanına yapıştırdı.Tablolara herhangi bir zarar vermeyen aktivistler, "+1,5" yazısıyla "tüm dünyada ciddi sonuçlar yaratan, iklim istikrarsızlığına neden olan dünyadaki hava sıcaklığı artışlarına dikkat çekmek istediklerini" söyledi.Aktivistler, güvenlik görevlilerin müdahalesi sonrasında gözaltına alındı.Almanya'da Claude Monet (Saman Yığınları) ve İngiltere'de Vincent Van Gogh'un (Ayçiçekleri) tablolarında yapılan eylemlerin ardından İspanya Kültür Bakanlığı iki hafta önce müzelerde güvenlik önlemlerinin artırıldığını açıklamıştı.
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iklim, aktivist
iklim, aktivist

İklim aktivistleri bu kez Madrid'deki Prado Müzesi'nde eylem yaptı

20:53 05.11.2022
© AFP 2022Dünya genelinde son birkaç aydır devam eden iklim aktivistlerinin dünyaca ünlü ressamların tablolarını hedef alan eylemlerinin bir yenisi, İspanya'nın başkenti Madrid'deki Prado Müzesi'nde yaşandı.
Dünya genelinde son birkaç aydır devam eden iklim aktivistlerinin dünyaca ünlü ressamların tablolarını hedef alan eylemlerinin bir yenisi, İspanya'nın başkenti Madrid'deki Prado Müzesi'nde yaşandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2022
© AFP 2022
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Dünya genelinde son birkaç aydır devam eden iklim aktivistlerinin dünyaca ünlü ressamların tablolarını hedef alan eylemlerinin bir yenisi, İspanya'nın başkenti Madrid'deki Prado Müzesi'nde yaşandı.
Futuro Vegetal adlı iklim örgütüne bağlı iki genç kadın, Prado Müzesi'nde İspanyol ressam Francisco de Goya'nın "La maja desnuda" (Çıplak Maya) ve "La maja vestida" (Giyinik Maya) tablolarının olduğu bölümde eylem yaptı.
İki tablonun ortasına "+1,5" diye yazan aktivistlerin her biri daha sonra ellerine tutkal sürerek, kendilerini tabloların yanına yapıştırdı.
Tablolara herhangi bir zarar vermeyen aktivistler, "+1,5" yazısıyla "tüm dünyada ciddi sonuçlar yaratan, iklim istikrarsızlığına neden olan dünyadaki hava sıcaklığı artışlarına dikkat çekmek istediklerini" söyledi.
Aktivistler, güvenlik görevlilerin müdahalesi sonrasında gözaltına alındı.
Almanya'da Claude Monet (Saman Yığınları) ve İngiltere'de Vincent Van Gogh'un (Ayçiçekleri) tablolarında yapılan eylemlerin ardından İspanya Kültür Bakanlığı iki hafta önce müzelerde güvenlik önlemlerinin artırıldığını açıklamıştı.
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