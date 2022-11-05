https://sputniknews.com.tr/20221105/icisleri-bakani-soylu-ilk-kez-batiyi-boyle-yakaladik-1063092104.html

İçişleri Bakanı Soylu: İlk kez Batı'yı böyle yakaladık

İçişleri Bakanı Soylu: İlk kez Batı'yı böyle yakaladık

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İlk kez Batı'yı böyle yakaladık. Yönsüz, vizyonsuz, ne yapacağını bilmeyen bir şekilde yakaladık. İlk kez liderlerini kaht-ı... 05.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-05T02:45+0300

2022-11-05T02:45+0300

2022-11-05T02:49+0300

türkiye

süleyman soylu

müsiad

batı

ukrayna

rusya

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/05/1063091842_0:147:2048:1299_1920x0_80_0_0_f445eaee83b60757f71ea7271780443c.jpg

Bakan Soylu, MÜSİAD EXPO Ticaret Fuarı 2022 kapsamında düzenlenen Gala Yemeği'nde, Batı'yla binlerce yıllık tarih boyunca pek çok konuda mücadele edildiğini, bazen savaşıldığını, bazen anlaşıldığını, bazen de anlaşılamadığını söyledi.Batı'nın son 300 yıldır da dünyanın liderliğini alarak bir şekilde götürmeye çalıştığını anlatan Soylu, Batı'nın bu süre zarfında dünyaya savaşlar, küresel terör örgütleri, küresel uyuşturucu ticareti ve göç krizini hediye ettiğini belirtti.'Ne IMF'nin kendisinden ne de mektuplarından, reçetelerinden hiçbir hayır görmedik'Sebep oldukları onlarca küresel ve bölgesel krizin sonuncusunu 2008 global ekonomik krizi ile yaşadıklarını hatırlatan Soylu, bunun son olduğunu zannettiklerini ancak öyle olmadığını dile getirdi.Bakan Soylu, şimdi de salgın sonrası bir ekonomik dalgalanmayla ve buhranla karşı karşıya olunduğuna işaret ederek, "Sebep oldukları Rusya-Ukrayna savaşının gelecekteki ekonomik sonuçlarını ve ne olabileceğini de henüz bilebiliyor değiliz. Bizim çocukluğumuz IMF'nin niyet ve tavsiye mektupları ile geçti. Ne IMF'nin kendisinden ne de mektuplarından, reçetelerinden hiçbir hayır görmedik" diye konuştu.Güney Kore hükümetinin 1960'ların sonunda ilk modern demir çelik fabrikasını kurmak için Dünya Bankası'ndan kredi talep ettiğini örnek veren Soylu, Dünya Bankası'nın bu krediyi ekonomik olmadığı gerekçesiyle reddettiğini, "senin ülkende demir ve kömür rezervi yok yapamazsın" dediğini anlattı.Soylu, Güney Kore'nin bir şekilde parayı bulup fabrikayı kurduğunu ve bugün dünyanın en büyük çelik ihracatçıları listesinde ilk 5'in içinde yer aldığını aktardı.Batı'nın "yapmayın, etmeyin olmaz, yürümez dediği" onlarca başarı hikayesi bulunduğunu dile getiren Soylu, şöyle devam etti:'Amerika güya barış getirmek için Afganistan'ı işgal ettiğinde Afganistan'da afyon üretim alanı 17 bin hektardı'İçişleri Bakanı olarak 6 yıldır Batı'nın ürettiği, ellerine, yüzlerine bulaştırdığı küresel sorunlarla mücadele ettiklerini vurgulayan Soylu, şunları söyledi:'MÜSİAD olarak 32 yıldır bu küresel tiyatroya başkaldırıyorsunuz'İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Batı'nın, küresel terör örgütlerini, PKK'yı, IŞİD'i beslediğini ve büyüttüğünü, bunlarla da uğraştıklarına değinerek, "Ortadoğu'yu karıştırdılar. Oradaki kardeşliği yeniden tesis etmek için biz uğraşıyoruz. Rusya-Ukrayna'yı karıştırdılar. Tahıl kriziydi, doğalgaz kriziydi. Bunlarla da biz uğraşıyoruz. Afrika'yı karıştırdılar. Ege'de göçmen botlarında adını duymadığımız ülkenin garibanlarını ölümden kurtarmak için biz uğraşıyoruz. Kimse kusura bakmasın. Bunların bu dünyaya verecekleri kuş kadar aklı yoktur. Çözebilecekleri bir tane küresel sorun söz konusu değildir. Ne ekonomi alanında ne de başka bir alanda" değerlendirmesinde bulundu.'Bunların faiz lobileriyle kurduğu ekonomik düzene başkaldırıyorsunuz'MÜSİAD'ın 32 yıldır bu küresel tiyatroya başkaldırdığını vurgulayan Soylu, "Bunların faiz lobileriyle kurduğu ekonomik düzene başkaldırıyorsunuz. Bunların 28 Şubatçılarla kurduğu vesayet düzenine başkaldırdınız. 'Üretmeyin' dediler siz üretmenin nasıl olduğunu onlara gösterdiniz. Bunların üç, beş pazarına köle olmadınız. Doğu'ya gittiniz, Afrika'ya gittiniz, dünyanın her yerine gittiniz" dedi.Soylu, MÜSİAD'ın bugün de Türkiye'nin üretim gayretine, yerli ve milli gayretine destek olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:'Tayyip Erdoğan gibi bir fırsatı bir kez daha bulamayacağız'"İlk kez Batı'yı böyle yakaladık. Yönsüz, vizyonsuz, ne yapacağını bilmeyen bir şekilde yakaladık" diyen Soylu, şu değerlendirmede bulundu:

türkiye

batı

ukrayna

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

süleyman soylu, müsiad, batı, ukrayna, rusya