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Fransız model Marine el Himer, Müslüman olduğunu ilan etti
Fransız model Marine el Himer, Müslüman olduğunu ilan etti
Fransız model ve reality show yıldızı Marine el Himer, İslamiyet'i seçtiğini "Bu anlar hayatımın en güzel günlerini gösteriyor" ifadesiyle duyurdu. 05.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-05T14:01+0300
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yaşam
marine el himer
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El Himer, resmi Instagram hesabından, tesettürlü şekilde Kabe'yi tavaf ettiği görsellerle bir camide kelimei şehadet getirdiğine ilişkin video paylaştı.Paylaşımının altında "Bu anlar hayatımın en güzel günlerini gösteriyor" ifadesini kullanan el Himer, aylar önce Müslüman olduğunu açıkladı.El Himer, çıktığı manevi yolculuğun kendisini daima Allah'a yöneltmesini umduğunu belirterek, bu süreçte kendisine destek olan hayranlarına teşekkürlerini iletti.Başka bir dine geçmenin utanılacak bir şey olmadığına dikkati çeken el Himer, aklı, kalbi ve ruhunun mutabakatı neticesinde İslam'ı seçtiğini vurguladı.Fransız modelin paylaşımının altına hayranları da bu haberden memnuniyet duyduklarına, 'el Himer'in simasının nurlandığına' ilişkin yorumlar yaptı.Bir hayranı da "Bende Kur'an-ı Kerim'i tekrar tekrar okuma aşkı uyandırdın" ifadesini kullandı.Kökenlerinin nereden geldiğiyle ilgili araştırmalarda İslamiyet ile tanıştıOceane adındaki ikiz kız kardeşi ve Gauthier isminde bir erkek kardeşi olan el Himer'in 1993'te Fransa'da doğsa da ailesinin kökeninin Fas'tan geldiği belirtiliyor.Fransız basınında, el Himer'in üvey babasının yanında yetiştiği, uzun süre gerçek babası ve kökenlerinin nereden geldiğine ilişkin araştırmalar yaptığı, bu süreçte İslamiyet ile tanışarak Müslüman olduğu ifade ediliyor.
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marine el himer, islam, fransa
marine el himer, islam, fransa

Fransız model Marine el Himer, Müslüman olduğunu ilan etti

14:01 05.11.2022
© InstagramMarine el Himer
Marine el Himer - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2022
© Instagram
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Fransız model ve reality show yıldızı Marine el Himer, İslamiyet'i seçtiğini "Bu anlar hayatımın en güzel günlerini gösteriyor" ifadesiyle duyurdu.
El Himer, resmi Instagram hesabından, tesettürlü şekilde Kabe'yi tavaf ettiği görsellerle bir camide kelimei şehadet getirdiğine ilişkin video paylaştı.
Paylaşımının altında "Bu anlar hayatımın en güzel günlerini gösteriyor" ifadesini kullanan el Himer, aylar önce Müslüman olduğunu açıkladı.
El Himer, çıktığı manevi yolculuğun kendisini daima Allah'a yöneltmesini umduğunu belirterek, bu süreçte kendisine destek olan hayranlarına teşekkürlerini iletti.
Başka bir dine geçmenin utanılacak bir şey olmadığına dikkati çeken el Himer, aklı, kalbi ve ruhunun mutabakatı neticesinde İslam'ı seçtiğini vurguladı.
Fransız modelin paylaşımının altına hayranları da bu haberden memnuniyet duyduklarına, 'el Himer'in simasının nurlandığına' ilişkin yorumlar yaptı.
Bir hayranı da "Bende Kur'an-ı Kerim'i tekrar tekrar okuma aşkı uyandırdın" ifadesini kullandı.

Kökenlerinin nereden geldiğiyle ilgili araştırmalarda İslamiyet ile tanıştı

Oceane adındaki ikiz kız kardeşi ve Gauthier isminde bir erkek kardeşi olan el Himer'in 1993'te Fransa'da doğsa da ailesinin kökeninin Fas'tan geldiği belirtiliyor.
Fransız basınında, el Himer'in üvey babasının yanında yetiştiği, uzun süre gerçek babası ve kökenlerinin nereden geldiğine ilişkin araştırmalar yaptığı, bu süreçte İslamiyet ile tanışarak Müslüman olduğu ifade ediliyor.
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