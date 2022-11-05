https://sputniknews.com.tr/20221105/fransa-akdenizde-kurtarilan-kacak-gocmenlerin-bir-kismini-sartli-kabul-edecek-1063088009.html

Fransa, Akdeniz'de kurtarılan kaçak göçmenlerin bir kısmını şartlı kabul edecek

Fransa, Akdeniz'de kurtarılan kaçak göçmenlerin bir kısmını şartlı kabul edecek

Fransa'nın, Akdeniz'de bir sivil toplum kuruluşu (STK) gemisi tarafından kurtarılan kaçak göçmenlerden bir kısmını, İtalya'nın limanlarını açması halinde... 05.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-05T00:31+0300

2022-11-05T00:31+0300

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Akdeniz'de son günlerde üç STK tarafından kurtarılan yaklaşık bin kaçak göçmenin açık denizdeki bekleyişi, İtalya ile Malta'nın güvenli liman çağrılarına yanıt vermemesi nedeniyle devam ediyor. STK gemilerinin güvertelerindeki kurtardıkları kaçak göçmenlerle açık denizde bekletilmesi Avrupa'da tartışmalara yol açıyor.Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Akdeniz'de güvenli liman bekleyen üç STK gemisi olan Fransa merkezli SOS Akdeniz'e ait Ocean Vikings gemisindeki göçmenlere ilişkin BFMTV kanalına yaptığı açıklamada, "İtalya'nın göçmen gelişlerinden kaynaklanan yükü tek başına üstlenmemesine yönelik, İtalya'ya, insani yardım gemisini kabul ederse göçmenlerin bir kısmını alacağımızı belirttik. Bunu Almanya ile beraber söylüyoruz." dedi.Fransız Bakan, İtalya'nın şu anda denizden kurtardığı 234 göçmenle açık denizde bekletilen SOS Akdeniz'in Ocean Viking gemisine limanlarından birini açarak, uluslararası hukuka saygı göstereceğine dair herhangi bir şüphesi olmadığını da ifade etti.Darmanin, "Uluslararası hukuk çok net; Bir tekne, kazazedelerle beraber karaya yanaşmak istediğinde, en yakın ve en güvenli limanın onu kabul etmesi gerekir." dedi.Söz konusu STK gemilerine limanlarına yanaşma izni vermeyen ve gemilerin göçmenleri, STK'nin bulunduğu ülkeye ya da gemilerin bayrak ülkesine taşıması gerektiği çağrısı yapan İtalya’ya, Fransa’dan olumlu yanıt gelirken, Norveç ise herhangi bir sorumluluklarının olmadığını belirterek bu çağrıyı geri çevirdi.Akdeniz'de son günlerde Almanya merkezli SOS Humanity'nin Almanya bayraklı gemisi "Humanity 1" 180 kişiyi, Fransa merkezli SOS Akdeniz’e ait Norveç bayraklı "Ocean Viking" gemisi 234 göçmeni, yine Fransa merkezli Sınır Tanımayan Doktorlar’a (MSF) ait Norveç bayraklı Geo Barents gemisi de 572 göçmeni kurtardı. Söz konusu STK'ler, sosyal medya vasıtasıyla güvenli liman çağrılarını yineliyor.İtalya'dan kaçak göçte 'kapalı liman' politikasına geri dönüş sinyaliİtalya'da kısa süre önce göreve gelen İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi, Akdeniz'de kurtarma operasyonu yapan Norveç bayraklı "Ocean Viking", diğeri Almanya bayraklı "Humanity 1" isimli gemilerin, sınır güvenliği ve kontrolü ile yasadışı göçle mücadele konusunda uluslararası ve İtalya'nın mevzuatlarına uygun davranmadığına ilişkin bir yönerge imzalamıştı.İtalyan basınında, Piantedosi'nin bu yönergesi, düzensiz göç konusunda, İtalya'nın 2018-2019 döneminde uyguladığı "kapalı liman" politikasına geri dönüş sinyali olarak yorumlanmıştı.Akdeniz'deki kaçak göç sorunuAkdeniz'in İtalya, Malta ile Libya arasında kalan bölgesi, son yıllarda Afrika'dan Avrupa'ya geçişte sık kullanılan düzensiz göç rotalarından biri olarak öne çıkıyor.Deniz ve hava koşullarının iyi seyrettiği günlerde söz konusu güzergahta göç hareketliliği yoğunlaşıyor.Denizde yardım çağrısı yapan düzensiz göçmenleri, Avrupalı devletler yerine genellikle Avrupa menşeli sivil toplum kuruluşları kurtarıyor.Akdeniz'i geçebilen ya da kurtarılan göçmenlerin Avrupa'da ilk ayak bastıkları yer, genellikle İtalya oluyor.Göçmenler, teknelerin alabora olması sonucu ya da kalabalık nedeniyle havasız kalmak gibi nedenlerden hayatlarını kaybedebiliyor.

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