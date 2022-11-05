https://sputniknews.com.tr/20221105/europolden-suc-orgutlerine-operasyon-382-gozalti-1063092566.html

Europol'den suç örgütlerine operasyon: 382 gözaltı

Europol'den suç örgütlerine operasyon: 382 gözaltı

Avrupa Birliği Polis Teşkilatı (Europol), Balkanlar ve Doğu Avrupa ülkelerinde faaliyet gösteren suç örgütlerine yönelik 26-29 Ekim'de düzenlenen... 05.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-05T04:32+0300

2022-11-05T04:32+0300

2022-11-05T04:32+0300

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eurojust

organize suç örgütü

suç örgütü

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Europol'den yapılan yazılı açıklamada, AB üyesi 28 ülkenin güvenlik güçlerinin yanı sıra Eurojust, Frontex ve INTERPOL desteğiyle gerçekleştirilen operasyonlarda 16 bin personelin görev aldığı belirtildi.Yakalanan 382 kişinin 159'unun göçmen kaçakçılığı, 112'sinin uyuşturucu ticareti, 38'inin silah kaçakçılığı, 2'sinin insan ticareti ve 71'inin başka suçlardan gözaltına alındığı bildirildi.Operasyonlar kapsamında 32 bin 665 aracın ve 998 mekanın arandığı, 75 bin kişinin kimlik kontrolünün yapıldığı ve yaklaşık 2 ton uyuşturucu madde, 5 bin 402 marihuana bitkisi kökü ve çok sayıda ateşli silaha el koyulduğu kaydedildi.Europol, söz konusu operasyonlar neticesinde 130 yeni soruşturma açıldığını aktardı.

https://sputniknews.com.tr/20220831/europol-yasadisi-gocle-mucadelede-bulgaristana-destek-verecek-1060638393.html

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europol, europol, operasyon, gözaltı, frontex, eurojust, organize suç örgütü, suç örgütü