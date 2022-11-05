https://sputniknews.com.tr/20221105/euro-bolgesinde-uretici-fiyatlari-yuzde-42-artti-1063090831.html

Euro Bölgesi'nde üretici fiyatları yüzde 42 arttı

Euro Bölgesi'nde üretici fiyatları yüzde 42 arttı

Euro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), enerji fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle eylül ayında yıllık bazda yüzde 41.9 yükseliş gösterdi. 05.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-05T01:48+0300

2022-11-05T01:48+0300

2022-11-05T01:48+0300

türkiye

euro bölgesi

eurostat

avrupa birliği istatistik ofisi (eurostat)

avrupa birliği (ab) genel işler konseyi

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Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin eylül ayı ÜFE verilerini yayımladı.Buna göre, AB'de ÜFE, eylülde bir önceki aya göre yüzde 1.5, 2021'in eylül ayına kıyasla da yüzde 41.4 arttı.Euro Bölgesi'nde de ÜFE, eylülde aylık yüzde 1.6, yıllık da yüzde 41.9 yükseldi. Piyasa beklentileri ÜFE'nin yıllık yüzde 42 artacağı yönündeydi.Söz konusu dönemde Euro Bölgesi'nde yıllık bazda üretici fiyatları enerji sektöründe yüzde 108.2 ve ara mallarda da yüzde 19 artış gösterdi.AB ülkeleri arasında ÜFE, eylülde yıllık bazda en fazla yüzde 78.2 ile Bulgaristan'da, yüzde 67.5 ile Macaristan'da ve yüzde 62.9 ile Romanya'da arttı.Yıllık ÜFE, İtalya'da yüzde 53, Almanya'da yüzde 46.9, İspanya'da yüzde 35.6 ve Fransa'da yüzde 28,5 olarak belirlendi.

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euro bölgesi, eurostat, avrupa birliği istatistik ofisi (eurostat), avrupa birliği (ab) genel işler konseyi