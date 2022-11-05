https://sputniknews.com.tr/20221105/erdogan-turkiyeye-dair-hayali-ideali-olan-kim-varsa-herkesin-katkisini-almayi-arzu-ediyoruz-1063095921.html

Erdoğan: Türkiye’ye dair hayali, ideali olan kim varsa herkesin katkısını almayı arzu ediyoruz

Erdoğan: Türkiye’ye dair hayali, ideali olan kim varsa herkesin katkısını almayı arzu ediyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, siyaset ve yeni açılımlar forumunda konuştu. Erdoğan, "Türkiye’ye dair hayali, ideali olan kim varsa herkesin katkısını... 05.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-05T11:26+0300

2022-11-05T11:26+0300

2022-11-05T11:48+0300

politika

recep tayyip erdoğan

konuşma

tören

etkinlik

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, siyaset ve yeni açılımlar forumunda konuştu. “Vizyonumuzu kamuoyumuzla paylaşırken başkaları gibi emrivaki yapmadık. Ülkemizin gelecek asrına damga vuracak bu vizyonu 85 milyon olarak hep beraber şekillendirelim istedik” diyen Erdoğan, “Türkiye’ye dair hayali, ideali, teklifi olan kim varsa hiçbir ayrım yapmadan herkesin katkısını almayı arzu ediyoruz” dedi.“Türkiye Yüzyılı ekseninde yapılacak tartışmalarla ortaya çıkacak sinerji partimizin yanı sıra Türk siyasetine de yeni bir perspektif kazandıracaktır. Bu toplantının aynı zamanda katılımcı demokrasi idealimizin en güzel örneklerinden birini teşkil edeceğine inanıyorum. Tüm vatandaşlarımızı tenkit ve teklifleriyle bu sürece destek evermeye, Türkiye Yüzyılı’na sahip çıkmaya davet ediyorum" diyen Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:"Muhalefetin eleştirilerine rağmen kamu özel ortaklığı modeliyle hayata geçirdiğimiz şehir hastaneleri salgın döneminde yüz akımız oldu. Sadece şehir hastaneleri değil bunun yanında altyapı ile ilgili yapmış olduğumuz yatırımlar yüz akımız oldu."'Vatandaşlarımıza birinci derece sağlık hizmeti sunduk'"Sosyal güvenlik sistemimizin kuşatıcılığı sayesinde maddi durumu ne olursa olsun vatandaşlarımıza birinci derece sağlık hizmeti sunduk" diyerek 20 yılda yaptıkları icraatlardan bahseden Erdoğan, devamında şunları kaydetti:"Üretim kapasitemizin gücü sayesinde salgın dönemi boyunca hiçbir üründe problem yaşamadık. Bu hastanelerimizde tomografiden ultrasona kadar sağlıkta ilerisi teknolojiyi hemen bu 45 günlük süre içerisinde tesis ettik. Yürütmede son başlılığa son verdiğimiz CHS ile etkin ve süratli kararlar alırken bunları tam bir koordinasyon içerisinde uyguladık. Eğer parlamenter demokrasi olsaydı bu kararları mümkün değil alamazdık. Bu bir ileri görüşün neticesidir."Diplomasi uyguladığımız dengeli tarafsız ve barışçıl politikalarla krizlerin çözümünde anahtar rol üstleniyoruz. Esir takası ile tahıl koridorunun açılması ve devam ettirilmesindeki kritik rolümüz ülkemizin diplomatik gücünü gösteren önemli birer örnektir. Biz bu süre içerisinde Sayın Putin ile sayın Zelenski ile olan münasebetlerimiz bunların hepsi dengeli bir şekilde yürümüş ne uzak ne yakın bu dengeyi kurmak suretiyle bu süreci işletme fırsatını bulduk. İnşallah Türkiye yüzyılı vizyonumuzda planlarımızı şimdiden yapacağız."Sahte ve sanal gündemlerinin peşinden gitmek yerine kendi önceliklerimiz çerçevesinde projelerimizi yürütüyoruz. Başkaları en basit meselelerini bile çözmekten acizken biz ülkemizin asırlık hayallerini gerçeğe dönüştürmenin alt yapısını hazırlıyoruz. İnsanımızı karamsarlığa sürükleme çabalarının rastgele tercihler olmadığını, bilinçli bir senaryonun eseri olduğunu düşünüyoruz. Biz bu sinsi ve yıkıcı kampanaların önünüzü umutlarımızı yeşertecek vizyonlarla projelerle keseceğimize inanıyoruz. Son dönemde dünyanın pek çok farklı yerinde denenen hepsi de o ülkelerin ve insanlarının felaketiyle sonuçlanan devrim görünümlü zehirleme faaliyetlerini Türkiye’de teşmil etmek isteyenlere asla izin vermeyeceğiz. Ülkemizi bugüne kadar nasıl kendi programlarımızla getirdiysek, nasıl 2023 hedeflerimizi adım adım hayata geçirdiysek 2053 adımlarımızı da kendimiz biçimlendirecek ve uygulayacağız."

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recep tayyip erdoğan, konuşma, tören, etkinlik