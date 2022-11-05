https://sputniknews.com.tr/20221105/engin-ardic-kimisi-salliyor-ataturk-ulkeye-demokrasiyi-getirdi-tam-tersi-oldu-1063095517.html

Engin Ardıç: Kimisi sallıyor, 'Atatürk ülkeye demokrasiyi getirdi', tam tersi oldu

Engin Ardıç: Kimisi sallıyor, 'Atatürk ülkeye demokrasiyi getirdi', tam tersi oldu

Sabah yazarı Engin Ardıç, "Kimisi sallıyor, 'Atatürk ülkeye demokrasiyi getirdi', tam tersi oldu tek parti diktasını pekiştirmek için büyük gayret gösterildi"... 05.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-05T10:06+0300

2022-11-05T10:06+0300

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politika

engin ardıç

sabah gazetesi

atatürk

demokrasi

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Sabah gazetesi yazarı Engin Ardıç, tek partili dönemde dikta yönetiminin pekiştirilmesi için gayret gösterildiğini iddia ederek, "Propaganda yapmak istiyorlar ama çapları yetersiz olduğu için bunu ahmakça yapıyorlar. Kimisi sallıyor: 'Atatürk ülkeye demokrasiyi getirdi!'" Tam tersi oldu, tek parti diktasını pekiştirmek için büyük gayret gösterildi" diye yazdı."Nasıl olsa kendi kamuoylarında bunları bilen yok, salla gitsin. Gözü kapalı inanmaya hazır bir sürü de budala var, tıpış tıpış" ifadelerini kullanan Ardıç, "Propaganda yapacaksan akıllıca yapacaksın.Goebbels öyle yapıyordu. Hemen her söylediği yalandı ama yutturuyordu. Bunlar beceremiyorlar ve gülünç oluyorlar."

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engin ardıç, sabah gazetesi, atatürk, demokrasi