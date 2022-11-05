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Engin Ardıç: Kimisi sallıyor, 'Atatürk ülkeye demokrasiyi getirdi', tam tersi oldu
Engin Ardıç: Kimisi sallıyor, 'Atatürk ülkeye demokrasiyi getirdi', tam tersi oldu
Sabah yazarı Engin Ardıç, "Kimisi sallıyor, 'Atatürk ülkeye demokrasiyi getirdi', tam tersi oldu tek parti diktasını pekiştirmek için büyük gayret gösterildi"... 05.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-05T10:06+0300
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politika
engin ardıç
sabah gazetesi
atatürk
demokrasi
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Sabah gazetesi yazarı Engin Ardıç, tek partili dönemde dikta yönetiminin pekiştirilmesi için gayret gösterildiğini iddia ederek, "Propaganda yapmak istiyorlar ama çapları yetersiz olduğu için bunu ahmakça yapıyorlar. Kimisi sallıyor: 'Atatürk ülkeye demokrasiyi getirdi!'" Tam tersi oldu, tek parti diktasını pekiştirmek için büyük gayret gösterildi" diye yazdı."Nasıl olsa kendi kamuoylarında bunları bilen yok, salla gitsin. Gözü kapalı inanmaya hazır bir sürü de budala var, tıpış tıpış" ifadelerini kullanan Ardıç, "Propaganda yapacaksan akıllıca yapacaksın.Goebbels öyle yapıyordu. Hemen her söylediği yalandı ama yutturuyordu. Bunlar beceremiyorlar ve gülünç oluyorlar."
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engin ardıç, sabah gazetesi, atatürk, demokrasi
engin ardıç, sabah gazetesi, atatürk, demokrasi

Engin Ardıç: Kimisi sallıyor, 'Atatürk ülkeye demokrasiyi getirdi', tam tersi oldu

10:06 05.11.2022
© Fotoğraf : TwitterEngin Ardıç
Engin Ardıç - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2022
© Fotoğraf : Twitter
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Sabah yazarı Engin Ardıç, "Kimisi sallıyor, 'Atatürk ülkeye demokrasiyi getirdi', tam tersi oldu tek parti diktasını pekiştirmek için büyük gayret gösterildi" açıklamasında bulundu.
Sabah gazetesi yazarı Engin Ardıç, tek partili dönemde dikta yönetiminin pekiştirilmesi için gayret gösterildiğini iddia ederek, "Propaganda yapmak istiyorlar ama çapları yetersiz olduğu için bunu ahmakça yapıyorlar. Kimisi sallıyor: 'Atatürk ülkeye demokrasiyi getirdi!'" Tam tersi oldu, tek parti diktasını pekiştirmek için büyük gayret gösterildi" diye yazdı.
"Nasıl olsa kendi kamuoylarında bunları bilen yok, salla gitsin. Gözü kapalı inanmaya hazır bir sürü de budala var, tıpış tıpış" ifadelerini kullanan Ardıç, "Propaganda yapacaksan akıllıca yapacaksın.
Goebbels öyle yapıyordu. Hemen her söylediği yalandı ama yutturuyordu. Bunlar beceremiyorlar ve gülünç oluyorlar."
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