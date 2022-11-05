https://sputniknews.com.tr/20221105/ekonomiye-iliskin-teklif-kabul-edildi-10-milyon-borcluyu-ilgilendiriyor-1063094048.html

Ekonomiye ilişkin teklif kabul edildi: 10 milyon borçluyu ilgilendiriyor

Ekonomiye ilişkin teklif kabul edildi: 10 milyon borçluyu ilgilendiriyor

İcra borçları affı son durum ve gelişmelerle vatandaşların gündemine gelmeye devam ediyor. Meclis'te yapılan görüşmelerde, TBMM Genel Kurulu'nda, öğrenim... 05.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-05T09:04+0300

2022-11-05T09:04+0300

2022-11-05T09:04+0300

ekonomi

türkiye

torba yasa

ekonomi

borç

borç yapılandırma

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/04/1053465181_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_e2e13c6b1e0baf1b60eac83f7804b600.jpg

TBMM Genel Kurulu, milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren torba yasayı kabul etti. Buna göre, öğrenim kredisi (KYK) borçlarının faizleri silinecek.Silinecek tutar halen kredi almaya devam edenlerde yaklaşık 9.6 milyar, geri ödemesi devam eden borçlularda yaklaşık 17.4 milyar lira olmak üzere toplam 27 milyar lirayı buluyor.1 milyon 392 bin 629 kişinin öğrenim kredisi 25 bin 886 kişinin katkı kredisi borcu bulunuyor.Sabah gazetesinin haberine göre, çalışanlara günlük 51 liraya kadar ödenen nakit yemek ücretlerine vergi istisnası getirilecek. Kur Korumalı Mevduat Sistemi (KKM) 2023 sonuna kadar uzatılacak.Elektrik, doğalgaz ve telefon borçlarından kaynaklanan icra dosyalarının 2 bin liraya kadar olan kısmı da silinecek. Madde ile bakiye takip tutarı 2 bin lira ve altına düşen icra takibindeki alacakların tasfiye edilmesi amaçlanıyor.Pandemi cezaları siliniyorSalgın döneminde kesilen maske ve sokak kısıtlaması cezaları affedilecek. Böylece 3 milyar liraya yakın ceza silinmiş olacak.Kredi, kredi kartı ya da çek-senet borcunu 1 Temmuz 2023'ten önce ödeyenler ya da yapılandıranlar kara listeden çıkarılacak. Bu düzenlemeden 10 milyon kişinin yararlanması bekleniyor.Tıp fakültelerinin 6, dişçilik fakültelerinin 5. sınıflarında okuyan öğrencilerde maaş ödenecek. Uygulama vakıf üniversiteleri için geçerli olacak.İşverenler tarafından çalışanlara elektrik, doğal gaz ve diğer ısınma giderlerine karşılık olmak üzere 30 Haziran 2023 tarihine kadar ilave olarak yapılan aylık bin lirayı aşmayan ödemeler vergiden düşülecek.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, torba yasa, ekonomi, borç, borç yapılandırma