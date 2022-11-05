https://sputniknews.com.tr/20221105/dogu-perincek-19-mayis-1969-yuruyusunden-ertugrul-kurkcuyu-hippi-oldugu-icin-attirdim-1063094499.html

Doğu Perinçek: 19 Mayıs 1969 yürüyüşünden Ertuğrul Kürkçü'yü hippi olduğu için attırdım

Doğu Perinçek: 19 Mayıs 1969 yürüyüşünden Ertuğrul Kürkçü'yü hippi olduğu için attırdım

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, HDP Onursal Başkanı Ertuğrul Kürkçü'yü 'hippi' olduğu gerekçesiyle 19 Mayıs 1969'daki yürüyüşten attırdığını iddia... 05.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-05T09:12+0300

2022-11-05T09:12+0300

2022-11-05T09:12+0300

politika

doğu perinçek

ertuğrul kürkçü

dev-genç

açıklama

tv100

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Vatan Partisi lideri Perinçek, tv100 ekranlarında katıldığı 'Yüzler Kulübü' programında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ertuğrul Kürkçü'den 'arkadaşları öldürülürken samanlığa kaçan adam' diye bahseden Perinçek, 'var mı böyle bir devrimci?' diye sordu.Gürkan Hacır'ın "Kürkçü Dev-Genç'ten arkadaşınız mıydı?" sorusuna "Ben onu yürüyüşlerden hippi olduğu için atardım" yanıtını veren Perinçek şunları söyledi:"Tarih de vereyim. 19 Mayıs 1969 yürüyüşüne hippi olarak katıldı. Bu hippileri yürüyüşten atın dedim, attırdım. Bizim yürüyüşlerimize hippiler katılamaz. Onlar bugünkü LGBT-i falan filan varan, çürüme politikasının adamları. Biz de müsaade edin kendi yürüyüşlerimizi kendimiz yapalım."

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doğu perinçek, ertuğrul kürkçü, dev-genç, açıklama, tv100