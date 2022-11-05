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Doğu Perinçek: 19 Mayıs 1969 yürüyüşünden Ertuğrul Kürkçü'yü hippi olduğu için attırdım
Doğu Perinçek: 19 Mayıs 1969 yürüyüşünden Ertuğrul Kürkçü'yü hippi olduğu için attırdım
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, HDP Onursal Başkanı Ertuğrul Kürkçü'yü 'hippi' olduğu gerekçesiyle 19 Mayıs 1969'daki yürüyüşten attırdığını iddia... 05.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-05T09:12+0300
2022-11-05T09:12+0300
politika
doğu perinçek
ertuğrul kürkçü
dev-genç
açıklama
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Vatan Partisi lideri Perinçek, tv100 ekranlarında katıldığı 'Yüzler Kulübü' programında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ertuğrul Kürkçü'den 'arkadaşları öldürülürken samanlığa kaçan adam' diye bahseden Perinçek, 'var mı böyle bir devrimci?' diye sordu.Gürkan Hacır'ın "Kürkçü Dev-Genç'ten arkadaşınız mıydı?" sorusuna "Ben onu yürüyüşlerden hippi olduğu için atardım" yanıtını veren Perinçek şunları söyledi:"Tarih de vereyim. 19 Mayıs 1969 yürüyüşüne hippi olarak katıldı. Bu hippileri yürüyüşten atın dedim, attırdım. Bizim yürüyüşlerimize hippiler katılamaz. Onlar bugünkü LGBT-i falan filan varan, çürüme politikasının adamları. Biz de müsaade edin kendi yürüyüşlerimizi kendimiz yapalım."
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doğu perinçek, ertuğrul kürkçü, dev-genç, açıklama, tv100
doğu perinçek, ertuğrul kürkçü, dev-genç, açıklama, tv100

Doğu Perinçek: 19 Mayıs 1969 yürüyüşünden Ertuğrul Kürkçü'yü hippi olduğu için attırdım

09:12 05.11.2022
© İHA / CİHAN ATİKDoğu Perinçek
Doğu Perinçek - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2022
© İHA / CİHAN ATİK
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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, HDP Onursal Başkanı Ertuğrul Kürkçü'yü 'hippi' olduğu gerekçesiyle 19 Mayıs 1969'daki yürüyüşten attırdığını iddia etti.
Vatan Partisi lideri Perinçek, tv100 ekranlarında katıldığı 'Yüzler Kulübü' programında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ertuğrul Kürkçü'den 'arkadaşları öldürülürken samanlığa kaçan adam' diye bahseden Perinçek, 'var mı böyle bir devrimci?' diye sordu.
Gürkan Hacır'ın "Kürkçü Dev-Genç'ten arkadaşınız mıydı?" sorusuna "Ben onu yürüyüşlerden hippi olduğu için atardım" yanıtını veren Perinçek şunları söyledi:
"Tarih de vereyim. 19 Mayıs 1969 yürüyüşüne hippi olarak katıldı. Bu hippileri yürüyüşten atın dedim, attırdım. Bizim yürüyüşlerimize hippiler katılamaz. Onlar bugünkü LGBT-i falan filan varan, çürüme politikasının adamları. Biz de müsaade edin kendi yürüyüşlerimizi kendimiz yapalım."
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