https://sputniknews.com.tr/20221105/derbide-galatasaray-one-gecti-1063110828.html

Derbide ilk yarı beraberlikle sona erdi

Derbide ilk yarı beraberlikle sona erdi

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında yapılan Galatasaray-Beşiktaş derbisinin ilk yarısı 1-1 sona erdi. Galatasaray, 18. dakikada Icardi'nin attığı golle... 05.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-05T20:29+0300

2022-11-05T20:29+0300

2022-11-05T21:26+0300

spor

galatasaray

beşiktaş

futbol

mauro icardi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/05/1063112128_0:68:3400:1981_1920x0_80_0_0_0077af8d46540635d110f08f801f6e9a.jpg

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, Beşiktaş'ı konuk ediyor. Beşiktaş ise Mert Günok, Rosier, Tayyip Talha Sanuç, Saiss, Umut Meraş, Salih Uçan, Josef de Souza, Gedson, Cenk Tosun, N'koudou ve Weghorst ile sahada yerini aldı İlk yarıMücadelenin 15 dakikası golsüz eşitlikle geçildi.Nef Stadı'nda saat 20.00'de başlayan derbiyi hakem Halil Umut Meler yönetiyor.18. dakikada Icardi Galatasaray'ı 1-0 18. dakikada Galatasaray öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan Rashica'nın sert ortasında arka direkteki Barış Alper Yılmaz meşin yuvarlağı kafayla altıpas gerisindeki Icardi'ye indirdi. Arjantinli golcü, bekletmeden çok sert bir şut çıkardı ve topu ağlara gönderdi: 1-0. 28. dakikada Beşiktaş beraberliği yakaladı. Gedson Fernandes'in Galatasaray yarı sahasının ortalarında sol kanatta kullandığı serbest vuruşta arka direkteki Saiss'in kafayla indirdiği topa altıpas gerisindeki Cenk Tosun vole vurdu ve ağları havalandırdı: 1-1.34. dakikada Oliveira, ceza sahası dışı sağ kanatta kazanılan serbest vuruşta topu yerden altıpas gerisine gönderdi. Uygun durumda buraya hareketlenen Mertens topukla dokundu. Kaleye yönelen meşin yuvarlağı Mert Günok iyi bir refleksle çelmeyi başardı. Altıpasa düşen topu Galatasaraylı futbolcular ağlara göndermek istese de araya giren savunma kornere attı.34. dakikada Barış Alper'in soldan ortasında altıpas gerisindeki Abdülkerim Bardakcı'nın kafayla vurduğu top üstten auta gitti.45+3. dakikada Mertens'in ceza sahası dışı sol çaprazdan plase şutunda kaleci Mert, uzanarak soluna gelen topu çeldi.Mücadelenin ilk yarısı 1-1 tamamlandı. İkinci yarı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

galatasaray, beşiktaş, futbol, mauro icardi