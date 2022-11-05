Derbide ilk yarı beraberlikle sona erdi
20:29 05.11.2022 (güncellendi: 21:26 05.11.2022)
© İHA / MEHMET ŞİRİN TOPALOĞLU-Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı 1-1'lik beraberlikle tamamlandı.
© İHA / MEHMET ŞİRİN TOPALOĞLU-
Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında yapılan Galatasaray-Beşiktaş derbisinin ilk yarısı 1-1 sona erdi. Galatasaray, 18. dakikada Icardi'nin attığı golle Beşiktaş karşısında üstünlüğü yakaladı. Beşiktaş da bu gole 28'inci dakikada Cenk Tosun'la yanıt verdi.
Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, Beşiktaş'ı konuk ediyor.
Beşiktaş ise Mert Günok, Rosier, Tayyip Talha Sanuç, Saiss, Umut Meraş, Salih Uçan, Josef de Souza, Gedson, Cenk Tosun, N'koudou ve Weghorst ile sahada yerini aldı
İlk yarı
Mücadelenin 15 dakikası golsüz eşitlikle geçildi.
© İHA / SAMET YALÇIN-Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, Beşiktaş'ı konuk ediyor.
Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, Beşiktaş'ı konuk ediyor.
© İHA / SAMET YALÇIN-
Nef Stadı'nda saat 20.00'de başlayan derbiyi hakem Halil Umut Meler yönetiyor.
18. dakikada Icardi Galatasaray'ı 1-0 18. dakikada Galatasaray öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan Rashica'nın sert ortasında arka direkteki Barış Alper Yılmaz meşin yuvarlağı kafayla altıpas gerisindeki Icardi'ye indirdi. Arjantinli golcü, bekletmeden çok sert bir şut çıkardı ve topu ağlara gönderdi: 1-0.
© AASpor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş takımları, Nef Stadyumu'nda karşılaştı. Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi, attığı golün ardından sevinç yaşadı.
Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş takımları, Nef Stadyumu'nda karşılaştı. Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi, attığı golün ardından sevinç yaşadı.
© AA
28. dakikada Beşiktaş beraberliği yakaladı. Gedson Fernandes'in Galatasaray yarı sahasının ortalarında sol kanatta kullandığı serbest vuruşta arka direkteki Saiss'in kafayla indirdiği topa altıpas gerisindeki Cenk Tosun vole vurdu ve ağları havalandırdı: 1-1.
34. dakikada Oliveira, ceza sahası dışı sağ kanatta kazanılan serbest vuruşta topu yerden altıpas gerisine gönderdi. Uygun durumda buraya hareketlenen Mertens topukla dokundu. Kaleye yönelen meşin yuvarlağı Mert Günok iyi bir refleksle çelmeyi başardı. Altıpasa düşen topu Galatasaraylı futbolcular ağlara göndermek istese de araya giren savunma kornere attı.
© İHA / MEHMET ŞİRİN TOPALOĞLU-Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı 1-1'lik beraberlikle tamamlandı.
Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı 1-1'lik beraberlikle tamamlandı.
© İHA / MEHMET ŞİRİN TOPALOĞLU-
34. dakikada Barış Alper'in soldan ortasında altıpas gerisindeki Abdülkerim Bardakcı'nın kafayla vurduğu top üstten auta gitti.
45+3. dakikada Mertens'in ceza sahası dışı sol çaprazdan plase şutunda kaleci Mert, uzanarak soluna gelen topu çeldi.
© AASpor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş takımları, Nef Stadyumu'nda karşılaştı. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, saha kenarından mücadeleyi izledi.
Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş takımları, Nef Stadyumu'nda karşılaştı. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, saha kenarından mücadeleyi izledi.
© AA
Mücadelenin ilk yarısı 1-1 tamamlandı.