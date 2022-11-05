Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim IMF ile işimiz yok, biz kendimize yeteriz
17:02 05.11.2022 (güncellendi: 17:31 05.11.2022)
© AACumhurbaşkanı Erdoğan
© AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'teki toplu açılış töreninde, Kılıçdaroğlu'nun İngiltere ziyaretini eleştirdi. Erdoğan, "Temiz para arıyormuş. Gittiği yer geçmişte bizim ülkemiz dahil tüm dünyanın iliğini, kemiğini sömürenlerin kapısı" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'te Gaziray, Büyükşehir Yatırımları, 70 Fabrika ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni’nde konuşma yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışını yaptıkları Gaziray'ın yılbaşına kadar ücretsiz hizmet vereceğini bildirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:
-(Kılıçdaroğlu'nun yurtdışı gezileri) Birileri kıta kıta geziyor. Sanırsınız ki ülke ve milletin hayrına bir iş yapacak. Dönüşte bakıyoruz, yediği hamburgerden başka anlatacak hiçbir şeyi yok.
-CHP, IMF temsilcileri ile bir araya geldi. Bizim IMF ile işimiz yok, biz kendimize yeteriz
-(Kılıçdaroğlu'nun İngiltere ziyareti) Temiz para arıyormuş. Gittiği yer geçmişte bizim ülkemiz dahil tüm dünyanın iliğini, kemiğini sömürenlerin kapısı.
-(Kılıçdaroğlu'nun) Siyaset adı altında yaptığı her iş, Türkiye'yi uluslararası alanda köşeye sıkıştırmak isteyenlere malzeme verme amacı taşıyor.
-Kim tüm siyasetini sınır tanımayan bir yalan ve iftira dalgası üzerine kurar? Bunlar proje ürünü hamleler, bunları yapanlar siyasetçi değil proje elemanıdır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:
-(Kılıçdaroğlu'nun yurtdışı gezileri) Birileri kıta kıta geziyor. Sanırsınız ki ülke ve milletin hayrına bir iş yapacak. Dönüşte bakıyoruz, yediği hamburgerden başka anlatacak hiçbir şeyi yok.
-CHP, IMF temsilcileri ile bir araya geldi. Bizim IMF ile işimiz yok, biz kendimize yeteriz
-(Kılıçdaroğlu'nun İngiltere ziyareti) Temiz para arıyormuş. Gittiği yer geçmişte bizim ülkemiz dahil tüm dünyanın iliğini, kemiğini sömürenlerin kapısı.
-(Kılıçdaroğlu'nun) Siyaset adı altında yaptığı her iş, Türkiye'yi uluslararası alanda köşeye sıkıştırmak isteyenlere malzeme verme amacı taşıyor.
-Kim tüm siyasetini sınır tanımayan bir yalan ve iftira dalgası üzerine kurar? Bunlar proje ürünü hamleler, bunları yapanlar siyasetçi değil proje elemanıdır.