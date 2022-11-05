https://sputniknews.com.tr/20221105/cocuklar-acliktan-su-iciyor-aciklamasina-ak-partili-aydemirden-tepki-amma-da-abartti-1063094196.html

'Çocuklar açlıktan su içiyor' açıklamasına AK Partili Aydemir'den tepki: 'Amma da abarttı'

'Çocuklar açlıktan su içiyor' açıklamasına AK Partili Aydemir'den tepki: 'Amma da abarttı'

Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçe görüşmelerinde CHP’li Turan Aydoğan bir çocuğun 'açlığını bastırmak için su içtiğini söylediğini' söyledi. AK Partili İbrahim... 05.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-05T09:08+0300

2022-11-05T09:08+0300

2022-11-05T09:08+0300

politika

ibrahim aydemir

ak parti

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

açlık

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Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçe görüşmelerinde muhalefet ve iktidar arasında 'açlık' tartışması yaşandı. CHP’li Emine Gülizar Emecan, “Yoksul ailelerin çocukları aç kalıyor” derken CHP’li Turan Aydoğan da bir çocuğun 'açlığını bastırmak için su içtiğini söylediğini' söyledi. AK Partili İbrahim Aydemir ise “Amma da abarttı” ifadelerini kullandı.Cumhuriyet'ten Sefa Uyar'ın haberine göre; Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2023 bütçesine ilişkin komisyon görüşmelerinde çocukların okula aç gittiği yönündeki konuşmalar dikkat çekti. MEB’in 2023 bütçesine ilişkin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki görüşmeler önceki gün tamamlandı.Bütçe görüşmelerinde sık sık öğrencilerin açlık yaşadığı konusu gündeme geldi. CHP’li Emine Gülizar Emecan, çocukların yoksullukla boğuştuğunu belirterek “7 milyon 662 bin çocuk maddi yoksulluk içerisinde ve dengeli beslenemiyor. Yoksul ailelerin çocukları aç kalıyor. Öğün başı 6-7 lirayla bu okullar bu çocukları nasıl besleyecek. Pansiyonlarda kalan, okullarda okuyan çocukları açlığa mahkûm ediyorsunuz” dedi.CHP’li Turan Aydoğan da çocukların açlık yaşadığını, bir çocuğun “Açken su içiyorum, karnım doysun, babam üzülmesin diye” dediğini aktardı. AK Partili İbrahim Aydemir ise “Su içiyoru da amma abarttı” yanıtını verdi.Öte yandan CHP, İYİ Parti ve HDP’nin öğrencilere bir öğüt ücretsiz yemek verilmesine ilişkin önergesi AK Parti ve MHP’nin oylarıyla reddedildi.

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ibrahim aydemir, ak parti, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), açlık