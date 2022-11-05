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Barış Manço'nun hayatı film oluyor
Barış Manço'nun hayatı film oluyor
Usta sanatçı Barış Manço'nun hayatı film oluyor. 1999 yıında 56 yaşında hayata veda eden ve on binlerce kişinin katılımıyla sonsuzluğa uğurlanan sanatçıyı... 05.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-05T01:19+0300
2022-11-05T01:23+0300
barış manço
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Timur Savcı ve Cemal Okan, Barış Manço'nun hayatını filme çekmek için çalışmalara başladı.Filmde Barış Manço'yu kimin canlandıracağı ve yönetmen koltuğunda kimin oturacağı henüz netlik kazanmadı.NTV'nin aktardığına göre, Barış Manço'nun müzikal kariyerine odaklanacak filmin çekimlerinin 2023 yılında başlaması planlanıyor.Barış Manço kimdir?2 Ocak 1943'te İstanbul'da dünyaya gelen Barış Manço, TSM sanatçısı annesi Rikkat Uyanık sayesinde müziğe gönül verdi.İlk gitarını manevi babası Muhittin Kocabaş'ın aldığı sanatçı, ilk 45'lik plağını 1962 yılında yayınlandı.1963'te Galatasaray Lisesi'nden sonra üniversite eğitimi almak için gittiği Fransa'da üç 45'lik plak çıkardı. 1968-1969 yılları arasında Türkiye'de Kaygısızlar grubuyla sekiz 45'liğe imza attı.1970'de 'Barış Manço Ve...' adını verdiği yeni grubuyla yayınladığı ve büyük satış rakamı yakalayan 'Dağlar Dağlar' ile kitlelerce tanındı. Kariyeri boyunca birlikte çalıştığı Kurtalan Ekspres grubuyla 1972'de bir araya geldi. Şarkıları kadar renkli kostümleri ve aksesuvarlarıyla da dikkat çekti.18 Temmuz 1978'de Lale Çağlar ile evlendi, bu evlilikten iki oğlu oldu. Kariyeri boyunca çocuklara ve gençlere özel birçok şarkı yazdı, şarkılarında atasözlerine, deyim ve deyişlere sıklıkla yer verdi.1988'de başlayan '7'den 77'ye' adlı televizyon programı ile bir neslin hayatına dokundu. 1 Şubat 1999'da kalp krizi sonucu 56 yaşında hayata gözlerini yumdu. 7'den 77'ye on binlerce kişi katıldığı cenaze töreniyle sonsuzluğa uğurlandı.
https://sputniknews.com.tr/20221014/dogukan-mancodan-babasi-baris-manco-adina-duzenlenen-geceye-tepki-haluk-levent-ozur-diledi-1062308488.html
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barış manço, film, hayat, sanat, sanatçı
barış manço, film, hayat, sanat, sanatçı

Barış Manço'nun hayatı film oluyor

01:19 05.11.2022 (güncellendi: 01:23 05.11.2022)
© AABarış Manço
Barış Manço - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2022
© AA
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Usta sanatçı Barış Manço'nun hayatı film oluyor. 1999 yıında 56 yaşında hayata veda eden ve on binlerce kişinin katılımıyla sonsuzluğa uğurlanan sanatçıyı canlandıracak isim henüz belli olmadı.
Timur Savcı ve Cemal Okan, Barış Manço'nun hayatını filme çekmek için çalışmalara başladı.
Filmde Barış Manço'yu kimin canlandıracağı ve yönetmen koltuğunda kimin oturacağı henüz netlik kazanmadı.
NTV'nin aktardığına göre, Barış Manço'nun müzikal kariyerine odaklanacak filmin çekimlerinin 2023 yılında başlaması planlanıyor.

Barış Manço kimdir?

2 Ocak 1943'te İstanbul'da dünyaya gelen Barış Manço, TSM sanatçısı annesi Rikkat Uyanık sayesinde müziğe gönül verdi.
İlk gitarını manevi babası Muhittin Kocabaş'ın aldığı sanatçı, ilk 45'lik plağını 1962 yılında yayınlandı.
1963'te Galatasaray Lisesi'nden sonra üniversite eğitimi almak için gittiği Fransa'da üç 45'lik plak çıkardı. 1968-1969 yılları arasında Türkiye'de Kaygısızlar grubuyla sekiz 45'liğe imza attı.
1970'de 'Barış Manço Ve...' adını verdiği yeni grubuyla yayınladığı ve büyük satış rakamı yakalayan 'Dağlar Dağlar' ile kitlelerce tanındı. Kariyeri boyunca birlikte çalıştığı Kurtalan Ekspres grubuyla 1972'de bir araya geldi. Şarkıları kadar renkli kostümleri ve aksesuvarlarıyla da dikkat çekti.
18 Temmuz 1978'de Lale Çağlar ile evlendi, bu evlilikten iki oğlu oldu. Kariyeri boyunca çocuklara ve gençlere özel birçok şarkı yazdı, şarkılarında atasözlerine, deyim ve deyişlere sıklıkla yer verdi.
1988'de başlayan '7'den 77'ye' adlı televizyon programı ile bir neslin hayatına dokundu. 1 Şubat 1999'da kalp krizi sonucu 56 yaşında hayata gözlerini yumdu. 7'den 77'ye on binlerce kişi katıldığı cenaze töreniyle sonsuzluğa uğurlandı.
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