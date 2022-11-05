https://sputniknews.com.tr/20221105/bakan-bozdagdan-chpli-vekillere-tepki-haddini-bilmezligin-dik-alasi-1063110984.html

Bakan Bozdağ'dan CHP'li vekillere tepki: Haddini bilmezliğin dik alası

Bakan Bozdağ'dan CHP'li vekillere tepki: Haddini bilmezliğin dik alası

Adalet Bakanı Bozdağ "CHP'nin kimi vekillerinin de bulunduğu bazı siyasi temsilcilerinin, Yalova'da mahkemeyi basmaları, hakim ve savcılarımıza el kol hareketi... 05.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-05T20:39+0300

2022-11-05T20:39+0300

2022-11-05T20:40+0300

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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Yalova Belediyesi'nde zimmet" iddiasıyla açılan davanın duruşmasında CHP milletvekillerinin mahkeme heyetine yönelik söylemlerini eleştirdiBakan Bozdağ, AK Parti Yalova Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda, sanıklar arasında belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Vefa Salman'ın da yer aldığı "Yalova Belediyesi'nde zimmet" iddiasıyla açılan davanın 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmasında, bazı CHP milletvekillerinin mahkeme heyetine yönelik söylemlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Yalova'da Türkiye'yi üzen çirkin bir olaya tanıklık edildiğini belirten Bozdağ, Yalova Adliyesi'ni ziyaret ederek, hakim ve savcılarla bir araya geldiğini bildirdi.Bozdağ, "Bu haksızlık, kendini ve haddini bilmezlik, ahlaksızlık karşısında, hakkın, hukukun, adaletin ve bağımsız, tarafsız Türk yargısının, Yalova Adliyesi'nde yanında olduğumuzu bir kez daha Yalova'dan, Türkiye'ye ve dünyaya ilan etmek için geldik" dedi.Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğuna işaret eden Bozdağ, hiç kimsenin hakim ve savcılara emir ve talimat veremeyeceğini kaydetti.'Adaleti de nasıl ayakları altına alacaklarını son olay açık bir şekilde göstermektedir'Hakimlerin kimseden korkmaması, baskı hissetmemesi gerektiğini ifade eden Bozdağ, hakimlerin dosyaya ve delile bakarak karar vereceğini söyledi.Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, şöyle devam etti:"Yargıçların 28 Şubat sürecinde Genelkurmay Başkanlığında esas duruşa geçtiği gün adalet diyen diliniz neredeydi sizin?" sorusunu yönelten Bakan Bozdağ, kimsenin buna sesini çıkarmadığını dile getirdi.'Menderes'in asılmasında eli olanların yanında DP'nin Genel Başkanı oturuyor'Bakan Bozdağ, "Erbakan Hocamız, 28 Şubat sürecinde boncuk boncuk terlerken, iktidarı düşürmek için binbir manevra yapılırken siz neredeydiniz? Rahmetli Menderes'in asılmasında eli olanların yanında Demokrat Parti'nin (DP) Genel Başkanı gitmiş o masada oturuyor. Azıcık onur olsa, azıcık Menderes'in ruhunun zerresi olsa o masada işi olur mu?" şeklinde konuştu.Mahkeme basmanın, mahkeme başkanına, heyete el kol sallamanın, hakaret etmenin, yargı görevi yapanları, adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs etmenin cezası bulunduğunu belirten Bozdağ, Yalova'da mahkemede yaşananların ardından Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını, milletvekilleri hakkındaki dosyanın yetkisizlik kararıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiğini hatırlattı.Adalet Bakanı Bozdağ, şunları kaydetti:

https://sputniknews.com.tr/20221027/adalet-bakani-bozdag-infazin-topluma-kazandirma-islah-etme-yonunu-guclendiren-adimlar-atacagiz-1062755063.html

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bekir bozdağ, tbmm, tbmm başkanlığı, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)