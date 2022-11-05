https://sputniknews.com.tr/20221105/bakan-bozdag-bizim-gundemimiz-turkiye-yuzyili-1063104253.html

Bakan Bozdağ: Bizim gündemimiz Türkiye Yüzyılı

Bakan Bozdağ: Bizim gündemimiz Türkiye Yüzyılı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Bizim gündemimiz Türkiye Yüzyılı. Bizim gündemimiz Togg. 'Uzay istasyonuna ilk Türk astronotunu 2023'ün Mart'ında göndereceğiz'... 05.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-05T17:23+0300

2022-11-05T17:23+0300

2022-11-05T17:26+0300

türkiye

bekir bozdağ

yalova

kemal kılıçdaroğlu

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AK Parti Yalova Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'de iktidarın tek sabinin millet olduğunu söyledi.Demokrasiye tankları yürüterek balans ayarı verme döneminin tarihe karıştığını vurgulayan Bozdağ, milletin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle hem cumhurbaşkanını hem de yürütme organını seçebildiğini kaydetti.'Cumhurbaşkanı adayı kim olacak, gündem bir türlü oraya gelmiyor'Altılı masanın parlamenter sisteme geçişle Türk milletinden cumhurbaşkanını ve yürütme organını seçme hakkını almak istediğini ifade eden Bozdağ, altılı masanın milletin iradesine güvenmediğini dile getirdi. Altılı masayı eleştiren Bozdağ, "Biz Türkiye Yüzyılı diyoruz bunlar daha masanın etrafında keyif çatıyorlar. Cumhurbaşkanı adayı kim olacak, gündem bir türlü oraya gelmiyor" diye konuştu.'Millet, kukla birine rıza göstermez'Adalet Bakanı Bozdağ, şöyle devam etti:Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin Türk milletini güçlendirdiğini dile getirdi.AK Parti iktidarları döneminde Türkiye'nin büyük değişim ve dönüşüm yaşadığını aktaran Bozdağ, insansız hava araçlarının, yerli ve milli otomobil Togg'un da arasında bulunduğu çok sayıda yatırımın hayata geçirildiğini anlattı.'İktidara icazeti Amerika'dan, Londra'dan alamazsın'Bakan Bozdağ, siyasi istikrar ve güçlü iktidarla Türkiye'nin büyüdüğünü, bu istikrarın ve güçlü iktidarın bozulmak istendiğini ifade etti.Türkiye'nin ve Türk milletinin menfaatinin yanında olduklarını dile getiren Bakan Bozdağ, güven ortamını bozmak isteyenlere fırsat vermeyeceklerini söyledi.Adalet Bakanı Bozdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Bozdağ, şunları aktardı:Toplantıya AK Parti Yalova Milletvekilleri Meliha Akyol ve Ahmet Büyükgümüş, AK Parti Yalova İl Başkanı Muğlim Bağatar ve partililer katıldı.

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bekir bozdağ, yalova, kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)