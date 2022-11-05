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Atama kararları Resmi Gazete'de
Atama kararları Resmi Gazete'de
Bazı bakanlık, kurum ve kuruluşlara ilişkin atama ve görevden alma kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. 05.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-05T04:35+0300
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türkiye
recep tayyip erdoğan
atama
resmi gazete
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder görevden alındı. Yerine Uluslararası İşgücü Genel Müdürü Sadettin Akyıl getirildi.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında açık bulunan Çalışma Genel Müdür Yardımcılığına Hakkı Şekerbay atandı.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdür Yardımcısı Ayşe Nazan Yılmaz görevden alındı.Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliklerine Selamettin Ermiş ve Orhan Barda atandı.
https://sputniknews.com.tr/20221103/resmi-gazetede-yayimlandi-aile-ve-sosyal-hizmetler-bakanligi-uzman-yardimcilari-alacak-1063014598.html
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recep tayyip erdoğan, atama, resmi gazete
recep tayyip erdoğan, atama, resmi gazete

Atama kararları Resmi Gazete'de

04:35 05.11.2022
© AAResmi Gazete
Resmi Gazete - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2022
© AA
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Bazı bakanlık, kurum ve kuruluşlara ilişkin atama ve görevden alma kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder görevden alındı. Yerine Uluslararası İşgücü Genel Müdürü Sadettin Akyıl getirildi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında açık bulunan Çalışma Genel Müdür Yardımcılığına Hakkı Şekerbay atandı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdür Yardımcısı Ayşe Nazan Yılmaz görevden alındı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliklerine Selamettin Ermiş ve Orhan Barda atandı.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2022
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Resmi Gazete'de yayımlandı: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı uzman yardımcıları alacak
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