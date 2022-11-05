https://sputniknews.com.tr/20221105/alman-yesiller-partisi-dondurulan-rus-varliklari-ukraynanin-yeniden-insasinda-kullanilmali-1063097577.html

Alman Yeşiller Partisi: Dondurulan Rus varlıkları Ukrayna’nın yeniden inşasında kullanılmalı

Alman Yeşiller Partisi: Dondurulan Rus varlıkları Ukrayna’nın yeniden inşasında kullanılmalı

Almanya'nın Birlik 90/Yeşiller Partisi Eş Başkanı Ricarda Lang, dondurulan Rus varlıklarının Ukrayna’nın yeniden inşasında kullanılması gerektiğini savundu. 05.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-05T13:28+0300

2022-11-05T13:28+0300

2022-11-05T13:28+0300

ukrayna krizi

alman yeşiller partisi

rusya

ukrayna

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/05/1063097638_0:200:2933:1849_1920x0_80_0_0_e51caf968c49a96ae7efe4b339c10c59.jpg

Welt am Sonntag gazetesine konuşan Lang, "Sadece Almanya'da birkaç milyar euro değerinde Rus varlıkları donduruldu. Avrupa genelinde bu miktar çok daha yüksek. Bu varlıkların Ukrayna'nın yeniden inşası için kullanılması gerektiğini düşünüyorum" dedi .İnsani yardımların ve Ukrayna'nın yeniden inşasının hızlandırılması gerektiğini belirten politikacı, "Mümkünse tüm bunlar Rus parasıyla yapılmalı" diye ekledi.

rusya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

alman yeşiller partisi, rusya, ukrayna