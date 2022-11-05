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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221105/alman-yesiller-partisi-dondurulan-rus-varliklari-ukraynanin-yeniden-insasinda-kullanilmali-1063097577.html
Alman Yeşiller Partisi: Dondurulan Rus varlıkları Ukrayna’nın yeniden inşasında kullanılmalı
Alman Yeşiller Partisi: Dondurulan Rus varlıkları Ukrayna’nın yeniden inşasında kullanılmalı
Almanya'nın Birlik 90/Yeşiller Partisi Eş Başkanı Ricarda Lang, dondurulan Rus varlıklarının Ukrayna’nın yeniden inşasında kullanılması gerektiğini savundu. 05.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-05T13:28+0300
2022-11-05T13:28+0300
ukrayna krizi
alman yeşiller partisi
rusya
ukrayna
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Welt am Sonntag gazetesine konuşan Lang, "Sadece Almanya'da birkaç milyar euro değerinde Rus varlıkları donduruldu. Avrupa genelinde bu miktar çok daha yüksek. Bu varlıkların Ukrayna'nın yeniden inşası için kullanılması gerektiğini düşünüyorum" dedi .İnsani yardımların ve Ukrayna'nın yeniden inşasının hızlandırılması gerektiğini belirten politikacı, "Mümkünse tüm bunlar Rus parasıyla yapılmalı" diye ekledi.
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alman yeşiller partisi, rusya, ukrayna
alman yeşiller partisi, rusya, ukrayna

Alman Yeşiller Partisi: Dondurulan Rus varlıkları Ukrayna’nın yeniden inşasında kullanılmalı

13:28 05.11.2022
© AFP 2022 / INA FASSBENDERRicarda Lang
Ricarda Lang - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2022
© AFP 2022 / INA FASSBENDER
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Almanya'nın Birlik 90/Yeşiller Partisi Eş Başkanı Ricarda Lang, dondurulan Rus varlıklarının Ukrayna’nın yeniden inşasında kullanılması gerektiğini savundu.
Welt am Sonntag gazetesine konuşan Lang, "Sadece Almanya'da birkaç milyar euro değerinde Rus varlıkları donduruldu. Avrupa genelinde bu miktar çok daha yüksek. Bu varlıkların Ukrayna'nın yeniden inşası için kullanılması gerektiğini düşünüyorum" dedi .
İnsani yardımların ve Ukrayna'nın yeniden inşasının hızlandırılması gerektiğini belirten politikacı, "Mümkünse tüm bunlar Rus parasıyla yapılmalı" diye ekledi.
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