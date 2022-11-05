https://sputniknews.com.tr/20221105/alman-hukumetinden-iklim-protestocularina-yasalara-uyma-cagrisi-1063092778.html

Alman hükümetinden iklim protestocularına yasalara uyma çağrısı

Alman hükümetinden iklim protestocularına yasalara uyma çağrısı

Alman Hükümet Sözcü Yardımcısı Wolfgang Büchner, iklim değişikliğine dikkati çekmek için ülkede çeşitli eylemlerde bulunan aktivistlere yasalara uyma... 05.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-05T03:27+0300

2022-11-05T03:27+0300

2022-11-05T03:27+0300

yaşam

almanya

iklim

protesto

aktivist

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Sözcü Wolfgang Büchner, Berlin’de düzenlediği basın toplantısında, iklimin korunmasının Alman hükümeti için de önemli bir konu olduğunu ve etkili iklimi koruma politikası uygulamak istediklerini belirterek, koalisyon protokolünde bu bağlamda hedeflerin yer aldığını söyledi.Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un her türlü demokratik faaliyeti desteklediğini, bunu iklim protestoları bağlamında da vurguladığını ifade eden Büchner, “Şimdi, özellikle bu hafta gördüğümüz protesto biçimi etkili ve yapıcı değil" dedi.Büchner, Scholz’un eylemlerin başkalarını tehlikeye atmaması gerektiğini de söylediğini hatırlatarak, “Hepimiz için çok önemli olan iklimi korumaya ilişkin talep ve faaliyetler bizi toplum olarak birleştirmeli ve yasalarımızın çerçevesinin dışına çıkmamalıdır” ifadesini kullandı.Almaya İçişleri Bakanı Nancy Faeser de eylemleri eleştirerek, “Bu aktivistler kendilerini yasaların üzerinde konumlandırıyor ve iklim korumasının önemli amacına fayda sağlamayan ancak önemli ölçüde zarar veren yöntemlere başvuruyor" açıklamasında bulunmuştu.Almanya'da 'Son Kuşak' (Letzte Generation) adlı çevreci grup iklim değişikliğine dikkati çekmek amacıyla ülkenin çeşitli kentlerinde ellerini caddelere yapıştırarak trafikte araç kuyruklarının oluşmasına neden oluyor. Aktivistler son dönemde de müzelerde sergilenen eserlere ellerini yapıştırmış, tablolara domates çorbası ve patates püresi fırlatmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20221103/hollandada-inci-kupeli-kiz-tablosuna-saldiran-iklim-aktivistlerine-hapis-cezasi-1063029828.html

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