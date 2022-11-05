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https://sputniknews.com.tr/20221105/ak-partili-ozhasekiden-deprem-aciklamasi-kader-diyemeyiz-suc-bizde-1063106791.html
AK Partili Özhaseki'den 'deprem' açıklaması: Kader diyemeyiz, suç bizde
AK Partili Özhaseki'den 'deprem' açıklaması: Kader diyemeyiz, suç bizde
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Eğer Japonya'da 7, 7.5 şiddetinde bir deprem oluyor, herkes evinde sıcacık yatıyorsa bizde de 5, 6... 05.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-05T18:50+0300
2022-11-05T18:54+0300
dünya
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Kayseri'de merkez Kocasinan ilçesi Erkilet Ertuğrul Gazi Kentsel Dönüşüm Konutları Temel Atma Töreni'nde, kentsel dönüşümün çok kolay bir iş olmadığını ve birçok belediyenin bunları yapmaktan imtina ettiğini söyledi.İstanbul gibi yerlerde 2000 yılından önce yapılmış binaların riskli olduğunu belirten Özhaseki, "Ey belediyeler, gelin bir işin ucundan tutun, hükümet desteğini yanınıza alın, bu dönüşümleri bir an önce sağlayın, diye gece gündüz söylediğimiz halde hiçbirisi kıpırdamıyor bile. Bizim AK Partili belediyeler çabalıyorlar ama diğer belediyelerin bu konuda herhangi bir adım attığını da görmüyoruz" diye konuştu.Özhaseki, kentsel dönüşümün Türkiye için elzem, zaruret ve mecburiyet olduğunu vurguladı.Bunu iki nedene dayandıran Özhaseki, sözlerini şöyle sürdürdü:Son yüzyıl içerisinde Türkiye'de 6 ve üzerinde şiddette deprem sayısının 60'a yaklaştığına dikkati çeken Özhaseki, ölen insan sayısının ise 82 bin olduğunu kaydetti.'Depreme dayanıklı yapmak zorundayız'AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, şu değerlendirmede bulundu:Konuşmanın ardından 2 bloktan oluşan 118 dairenin temeli atıldı.
https://sputniknews.com.tr/20221104/depremde-yikilan-minare-havadan-goruntulendi-1063057204.html
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AK Partili Özhaseki'den 'deprem' açıklaması: Kader diyemeyiz, suç bizde

18:50 05.11.2022 (güncellendi: 18:54 05.11.2022)
© İHA / TURAN BULUT-Mehmet Özhaseki
Mehmet Özhaseki - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2022
© İHA / TURAN BULUT-
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Eğer Japonya'da 7, 7.5 şiddetinde bir deprem oluyor, herkes evinde sıcacık yatıyorsa bizde de 5, 6 şiddetinde bir deprem olduğunda insanlar kendisini ortaya atıp ölümlerle karşı karşıya kalıyorsak bunun neticesine de kader diyemeyiz. Orada suç bizde" dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Kayseri'de merkez Kocasinan ilçesi Erkilet Ertuğrul Gazi Kentsel Dönüşüm Konutları Temel Atma Töreni'nde, kentsel dönüşümün çok kolay bir iş olmadığını ve birçok belediyenin bunları yapmaktan imtina ettiğini söyledi.
İstanbul gibi yerlerde 2000 yılından önce yapılmış binaların riskli olduğunu belirten Özhaseki, "Ey belediyeler, gelin bir işin ucundan tutun, hükümet desteğini yanınıza alın, bu dönüşümleri bir an önce sağlayın, diye gece gündüz söylediğimiz halde hiçbirisi kıpırdamıyor bile. Bizim AK Partili belediyeler çabalıyorlar ama diğer belediyelerin bu konuda herhangi bir adım attığını da görmüyoruz" diye konuştu.
Özhaseki, kentsel dönüşümün Türkiye için elzem, zaruret ve mecburiyet olduğunu vurguladı.
Bunu iki nedene dayandıran Özhaseki, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu sebeplerden birisi, o eski toprak damlı evlerden, kötü evlerden, briketten yığma yapılmış evlerden yeni bir eve çıkmak artık günümüzde şart olmuştur. Bizler de toprak damlı evlerde büyüdük, yağmur biterdi ama evin içi akmaya hala devam ederdi. Yukarıda yuvaklamak bitmezdi. Sıkıntısı, derdi bitmezdi ama çok şükür şimdi refahın arttığı, gelişmenin olduğu bir ortamda herkesin güzel evlerde oturma hakkı var. O yüzden de her bir alanda çalışmalar yapılıyor. İkincisi de deprem riski taşıyan bir ülkedeyiz."
Son yüzyıl içerisinde Türkiye'de 6 ve üzerinde şiddette deprem sayısının 60'a yaklaştığına dikkati çeken Özhaseki, ölen insan sayısının ise 82 bin olduğunu kaydetti.

'Depreme dayanıklı yapmak zorundayız'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, şu değerlendirmede bulundu:

"Doğanın kanunudur, Cenabıhak böyle yaratmış, yeraltında bir hareketlilik var, buna uygun davranmak icap ediyor. Elbette Müslüman insanlarız. Neticesinde olanı biteni, ecelin gelmesini kadere yorabiliriz ama Cenabıhak da insanlara akıl, fikir vermiş. Bilim diye bir şey var. Bütün bunlar neticesinde depremselliğe de uygun davranmak zorundayız. Eğer Japonya'da 7, 7.5 şiddetinde bir deprem oluyor, herkes evinde sıcacık yatıyorsa bizde de 5, 6 şiddetinde bir deprem olduğunda insanlar kendisini ortaya atıp ölümlerle karşı karşıya kalıyorsak bunun neticesine de kader diyemeyiz. Orada suç bizde. O yüzden biz evlerimizi buna göre yapmak durumundayız. Depreme dayanıklı yapmak zorundayız."

Konuşmanın ardından 2 bloktan oluşan 118 dairenin temeli atıldı.
İzmirlileri gece yarısı uykusundan uyandıran 4.9 büyüklüğündeki deprem paniğe yol açtı. Sarsıntı nedeniyle Konak’taki Selahattinoğlu Camii’nin minaresi yıkılırken, yıkılan minare sabahın ilk ışıklarıyla havadan görüntülendi. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2022
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