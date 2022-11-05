https://sputniknews.com.tr/20221105/ak-partili-ozhasekiden-deprem-aciklamasi-kader-diyemeyiz-suc-bizde-1063106791.html

AK Partili Özhaseki'den 'deprem' açıklaması: Kader diyemeyiz, suç bizde

AK Partili Özhaseki'den 'deprem' açıklaması: Kader diyemeyiz, suç bizde

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Eğer Japonya'da 7, 7.5 şiddetinde bir deprem oluyor, herkes evinde sıcacık yatıyorsa bizde de 5, 6... 05.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-05T18:50+0300

2022-11-05T18:50+0300

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dünya

mehmet özhaseki

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Kayseri'de merkez Kocasinan ilçesi Erkilet Ertuğrul Gazi Kentsel Dönüşüm Konutları Temel Atma Töreni'nde, kentsel dönüşümün çok kolay bir iş olmadığını ve birçok belediyenin bunları yapmaktan imtina ettiğini söyledi.İstanbul gibi yerlerde 2000 yılından önce yapılmış binaların riskli olduğunu belirten Özhaseki, "Ey belediyeler, gelin bir işin ucundan tutun, hükümet desteğini yanınıza alın, bu dönüşümleri bir an önce sağlayın, diye gece gündüz söylediğimiz halde hiçbirisi kıpırdamıyor bile. Bizim AK Partili belediyeler çabalıyorlar ama diğer belediyelerin bu konuda herhangi bir adım attığını da görmüyoruz" diye konuştu.Özhaseki, kentsel dönüşümün Türkiye için elzem, zaruret ve mecburiyet olduğunu vurguladı.Bunu iki nedene dayandıran Özhaseki, sözlerini şöyle sürdürdü:Son yüzyıl içerisinde Türkiye'de 6 ve üzerinde şiddette deprem sayısının 60'a yaklaştığına dikkati çeken Özhaseki, ölen insan sayısının ise 82 bin olduğunu kaydetti.'Depreme dayanıklı yapmak zorundayız'AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, şu değerlendirmede bulundu:Konuşmanın ardından 2 bloktan oluşan 118 dairenin temeli atıldı.

https://sputniknews.com.tr/20221104/depremde-yikilan-minare-havadan-goruntulendi-1063057204.html

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mehmet özhaseki