https://sputniknews.com.tr/20221105/adanada-3-yasindaki-cocuk-6-kattan-duserek-hayatini-kaybetti-1063093846.html
Adana'da 3 yaşındaki çocuk 6. kattan düşerek hayatını kaybetti
Adana'da 3 yaşındaki çocuk 6. kattan düşerek hayatını kaybetti
Adana'da apartmanın 6. katındaki evlerinin penceresinden düşen 3 yaşındaki Miray Şengül, hayatını kaybetti. 05.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-05T09:00+0300
2022-11-05T09:00+0300
2022-11-05T09:00+0300
yaşam
adana
çocuk
ölüm
kaza
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Adana merkez Seyhan ilçesinde yaşanan olayda, iddiaya göre, apartmanın 6. katındaki dairede yaşayan Ata ve Emine Şengül çiftinin 3 yaşındaki kızları Miray, oyun oynadığı sırada pencereden aşağı düştü.Müdahalelere rağmen kurtarılamadıAğır yaralanan Miray, yakınları tarafından özel hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Miray, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden Miray, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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adana, çocuk, ölüm, kaza
Adana'da 3 yaşındaki çocuk 6. kattan düşerek hayatını kaybetti
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Adana'da apartmanın 6. katındaki evlerinin penceresinden düşen 3 yaşındaki Miray Şengül, hayatını kaybetti.
Adana merkez Seyhan ilçesinde yaşanan olayda, iddiaya göre, apartmanın 6. katındaki dairede yaşayan Ata ve Emine Şengül çiftinin 3 yaşındaki kızları Miray, oyun oynadığı sırada pencereden aşağı düştü.
Müdahalelere rağmen kurtarılamadı
Ağır yaralanan Miray, yakınları tarafından özel hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Miray, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden Miray, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.