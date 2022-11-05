Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20221105/adanada-3-yasindaki-cocuk-6-kattan-duserek-hayatini-kaybetti-1063093846.html
Adana'da 3 yaşındaki çocuk 6. kattan düşerek hayatını kaybetti
Adana'da 3 yaşındaki çocuk 6. kattan düşerek hayatını kaybetti
Adana'da apartmanın 6. katındaki evlerinin penceresinden düşen 3 yaşındaki Miray Şengül, hayatını kaybetti. 05.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-05T09:00+0300
2022-11-05T09:00+0300
yaşam
adana
çocuk
ölüm
kaza
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1a/1060412853_0:188:2000:1313_1920x0_80_0_0_ee5abeae93833ce095c62ab4947ff3e8.jpg
Adana merkez Seyhan ilçesinde yaşanan olayda, iddiaya göre, apartmanın 6. katındaki dairede yaşayan Ata ve Emine Şengül çiftinin 3 yaşındaki kızları Miray, oyun oynadığı sırada pencereden aşağı düştü.Müdahalelere rağmen kurtarılamadıAğır yaralanan Miray, yakınları tarafından özel hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Miray, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden Miray, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
adana
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1a/1060412853_0:0:2000:1500_1920x0_80_0_0_efc16e9c66dd1b423a3a4c3f666447b8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
adana, çocuk, ölüm, kaza
adana, çocuk, ölüm, kaza

Adana'da 3 yaşındaki çocuk 6. kattan düşerek hayatını kaybetti

09:00 05.11.2022
© İHA / MUSTAFA İÇ-İzmir'in Bayraklı ilçesinde 6 aylık hamile kadın, tartıştığı oğlu tarafından bıçaklanarak yaralandı.
İzmir'in Bayraklı ilçesinde 6 aylık hamile kadın, tartıştığı oğlu tarafından bıçaklanarak yaralandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2022
© İHA / MUSTAFA İÇ-
Abone olTelegram
Adana'da apartmanın 6. katındaki evlerinin penceresinden düşen 3 yaşındaki Miray Şengül, hayatını kaybetti.
Adana merkez Seyhan ilçesinde yaşanan olayda, iddiaya göre, apartmanın 6. katındaki dairede yaşayan Ata ve Emine Şengül çiftinin 3 yaşındaki kızları Miray, oyun oynadığı sırada pencereden aşağı düştü.

Müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Ağır yaralanan Miray, yakınları tarafından özel hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Miray, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden Miray, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала