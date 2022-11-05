https://sputniknews.com.tr/20221105/adanada-3-yasindaki-cocuk-6-kattan-duserek-hayatini-kaybetti-1063093846.html

Adana'da 3 yaşındaki çocuk 6. kattan düşerek hayatını kaybetti

Adana'da 3 yaşındaki çocuk 6. kattan düşerek hayatını kaybetti

Adana'da apartmanın 6. katındaki evlerinin penceresinden düşen 3 yaşındaki Miray Şengül, hayatını kaybetti. 05.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-05T09:00+0300

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yaşam

adana

çocuk

ölüm

kaza

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Adana merkez Seyhan ilçesinde yaşanan olayda, iddiaya göre, apartmanın 6. katındaki dairede yaşayan Ata ve Emine Şengül çiftinin 3 yaşındaki kızları Miray, oyun oynadığı sırada pencereden aşağı düştü.Müdahalelere rağmen kurtarılamadıAğır yaralanan Miray, yakınları tarafından özel hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Miray, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden Miray, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

adana

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adana, çocuk, ölüm, kaza