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https://sputniknews.com.tr/20221105/abdde-silahli-saldiri-5-olu-1063108724.html
ABD'de silahlı saldırı: 5 ölü
ABD'de silahlı saldırı: 5 ölü
ABD'nin Maryland eyaletindeki müstakil bir evde yaşanan silahlı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti. 05.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-05T19:25+0300
2022-11-05T19:26+0300
dünya
charles
polis
abd
saldırı
maryland
abd'nin maryland eyaletinde silahli saldırı
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ABD'nin Maryland eyaletinde silahlı saldırı düzenlendi.Charles ilçe polisinin Twitter'dan yaptığı bilgilendirmeye göre, müstakil bir evden silah seslerinin duyulduğu yönünde yapılan telefon çağrısı üzerine harekete geçen polis, aynı evin içinde 5 kişinin cansız bedenine ulaştı.Polis, başkent Washington'a yaklaşık 55 kilometre uzaklıktaki La Plata bölgesinde meydana gelen silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin hepsinin yetişkin olduğu bilgisini paylaştı.Olayın detaylarını araştıran polis, 5 kişinin arasındaki akrabalık bağlarının belirlenmesi için soruşturma başlatıldığını kaydetti.Polisin açıklamasında, "Evde yaşanan olayın dış bağlantısı olmadığı görülüyor. Ek ayrıntılara ulaşıldığında bu konuda yeni bir bilgilendirme yapılacak" ifadelerine yer verildi.
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charles, polis, abd, saldırı, maryland, abd'nin maryland eyaletinde silahli saldırı
charles, polis, abd, saldırı, maryland, abd'nin maryland eyaletinde silahli saldırı

ABD'de silahlı saldırı: 5 ölü

19:25 05.11.2022 (güncellendi: 19:26 05.11.2022)
© DHAABD'de polis, ABD'de silah silahlı saldırı, ABD polisi
ABD'de polis, ABD'de silah silahlı saldırı, ABD polisi - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2022
© DHA
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ABD'nin Maryland eyaletindeki müstakil bir evde yaşanan silahlı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti.
ABD'nin Maryland eyaletinde silahlı saldırı düzenlendi.
Charles ilçe polisinin Twitter'dan yaptığı bilgilendirmeye göre, müstakil bir evden silah seslerinin duyulduğu yönünde yapılan telefon çağrısı üzerine harekete geçen polis, aynı evin içinde 5 kişinin cansız bedenine ulaştı.
Polis, başkent Washington'a yaklaşık 55 kilometre uzaklıktaki La Plata bölgesinde meydana gelen silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin hepsinin yetişkin olduğu bilgisini paylaştı.
Olayın detaylarını araştıran polis, 5 kişinin arasındaki akrabalık bağlarının belirlenmesi için soruşturma başlatıldığını kaydetti.
Polisin açıklamasında, "Evde yaşanan olayın dış bağlantısı olmadığı görülüyor. Ek ayrıntılara ulaşıldığında bu konuda yeni bir bilgilendirme yapılacak" ifadelerine yer verildi.
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