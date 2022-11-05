ABD'de silahlı saldırı: 5 ölü
19:25 05.11.2022 (güncellendi: 19:26 05.11.2022)
© DHAABD'de polis, ABD'de silah silahlı saldırı, ABD polisi
© DHA
ABD'nin Maryland eyaletindeki müstakil bir evde yaşanan silahlı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti.
ABD'nin Maryland eyaletinde silahlı saldırı düzenlendi.
Charles ilçe polisinin Twitter'dan yaptığı bilgilendirmeye göre, müstakil bir evden silah seslerinin duyulduğu yönünde yapılan telefon çağrısı üzerine harekete geçen polis, aynı evin içinde 5 kişinin cansız bedenine ulaştı.
(1/3) Update: At about 4 pm, officers from the Charles County Sheriff’s Office and La Plata Police Department responded to a single family home in the 3000 block of Wildflower Drive in La Plata for the report of a shooting.— Charles Co Sheriff (@CCSOMD) November 5, 2022
Polis, başkent Washington'a yaklaşık 55 kilometre uzaklıktaki La Plata bölgesinde meydana gelen silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin hepsinin yetişkin olduğu bilgisini paylaştı.
(2/3) When officers entered the house, they located five people who were deceased. All of the victims appear to be adults. Investigators are working to establish the identities and the relationships between everyone involved.— Charles Co Sheriff (@CCSOMD) November 5, 2022
Olayın detaylarını araştıran polis, 5 kişinin arasındaki akrabalık bağlarının belirlenmesi için soruşturma başlatıldığını kaydetti.
Polisin açıklamasında, "Evde yaşanan olayın dış bağlantısı olmadığı görülüyor. Ek ayrıntılara ulaşıldığında bu konuda yeni bir bilgilendirme yapılacak" ifadelerine yer verildi.
Five people have been found dead inside a Maryland home, sheriff's officials say. https://t.co/QSkN7OiFyU— NBC News (@NBCNews) November 5, 2022