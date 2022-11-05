https://sputniknews.com.tr/20221105/abdde-silahli-saldiri-5-olu-1063108724.html

ABD'de silahlı saldırı: 5 ölü

ABD'de silahlı saldırı: 5 ölü

ABD'nin Maryland eyaletindeki müstakil bir evde yaşanan silahlı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti. 05.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-05T19:25+0300

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dünya

charles

polis

abd

saldırı

maryland

abd'nin maryland eyaletinde silahli saldırı

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ABD'nin Maryland eyaletinde silahlı saldırı düzenlendi.Charles ilçe polisinin Twitter'dan yaptığı bilgilendirmeye göre, müstakil bir evden silah seslerinin duyulduğu yönünde yapılan telefon çağrısı üzerine harekete geçen polis, aynı evin içinde 5 kişinin cansız bedenine ulaştı.Polis, başkent Washington'a yaklaşık 55 kilometre uzaklıktaki La Plata bölgesinde meydana gelen silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin hepsinin yetişkin olduğu bilgisini paylaştı.Olayın detaylarını araştıran polis, 5 kişinin arasındaki akrabalık bağlarının belirlenmesi için soruşturma başlatıldığını kaydetti.Polisin açıklamasında, "Evde yaşanan olayın dış bağlantısı olmadığı görülüyor. Ek ayrıntılara ulaşıldığında bu konuda yeni bir bilgilendirme yapılacak" ifadelerine yer verildi.

charles

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charles, polis, abd, saldırı, maryland, abd'nin maryland eyaletinde silahli saldırı