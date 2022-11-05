https://sputniknews.com.tr/20221105/abdde-hortum-felaketi-1-olu-10-yarali-1063105912.html

ABD'de hortum felaketi: 1 ölü, 10 yaralı

ABD'de hortum felaketi: 1 ölü, 10 yaralı

ABD'nin Oklahoma ve Texas eyaletlerini hortum vurdu. Oklahoma'da 1 kişi hayatını kaybederken, Texas'ta 10 kişi yaralandı. 05.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-05T17:58+0300

2022-11-05T17:58+0300

2022-11-05T18:01+0300

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abd

hortum

felaket

oklahoma

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mccurtain county

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ABD'nin Oklahoma ve Teksas eyaletlerini hortum vurdu. Oklahoma'da 1 kişi hayatını kaybederken, Texas'ta 10 kişi yaralandı.ABD'nin güneyinde yer alan Oklahoma ve Texas eyaletlerinde hortum felaketi meydana geldi.Oklahoma'ya bağlı McCurtain County'de acil durum yönetim müdürü Cody McDaniel, 1 kişinin hayatını kaybettiği açıkladı.Hortumun büyük hasara yol açtığı yaklaşık 7 bin nüfuslu Idabel bölgesinde bir kilise, tıp merkezi ve bir okul yıkıldı.McCurtain County acil durum yönetim koordinatörü Steven Carter ise, “Idabel'in güney ve doğu taraflarında tam bir yıkım oldu” dedi.Oklahoma Valisi Kevin Stitt, arama kurtarma ekiplerinin ve jeneratörlerin Idabel bölgesine gönderildiğini belirterek, "Hortumlardan etkilenen Oklahomalılar için dua ediyorum" ifadelerini kullandı.Teksas'ta en az 50 ev hasar gördü ya da yıkıldıABD Ulusal Hava Durumu Servisinden yapılan açıklamaya göre hortumun vurduğu diğer eyalet Teksas oldu.Teksas'a bağlı Lamar County'de yetkililer, en az 50 evin hasar gördüğünü veya yıkıldığını, 2'si ağır olmak üzere 10 kişinin yaralandığını açıkladı.

oklahoma

teksas

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abd, hortum, felaket, oklahoma, teksas, mccurtain county