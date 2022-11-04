https://sputniknews.com.tr/20221104/yasak-elma-sonrasi-olumde-bakimevine-kapatma-karari-1063080436.html

'Yasak elma' sonrası ölümde bakımevine kapatma kararı

'Yasak elma' sonrası ölümde bakımevine kapatma kararı

İstanbul Sultanbeyli'de özel bir engelli bakım merkezinde kalan otizmli gencin, iddiaya göre yasak olmasına rağmen elma yedirilmesi sonucu ölmesinin ardından... 04.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-04T18:30+0300

2022-11-04T18:30+0300

2022-11-04T18:31+0300

yaşam

istanbul

bakımevi

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, otizmli Oğuz Sercan Şevker'in (31) ölümüyle ilgili İstanbul Sultanbeyli'deki engelli bakımevinin soruşturma bitene kadar kapatılmasına karar verildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Olayda kurumun ihmalinin olup olmadığının idari olarak soruşturması tamamlanıncaya kadar, bakım merkezi kapatılmıştır. Kurumda bakım altında olan engelliler İstanbul'da bulunan farklı bakım merkezlerine yerleştirilecek ve bakımlarında herhangi bir aksama yaşanmayacaktır.''Olayın geçmişiİstanbul Sultanbeyli'de özel engelli bakım merkezinde, 20 Ekim Perşembe günü saat 15.00 sıralarında otizmli Oğuz Sercan Şevker (31) elma yerken nefessiz kaldı.Şevker'e ilk müdahale özel bakımevinde yapıldı. Oğuz Sercan Şevker ardından hastaneye kaldırıldı. 12 gün yoğun bakımda kalan Şevker hayatını kaybetti.Çocuklarının ölümünde ihmal olduğunu öne süren aile suç duyurusunda bulundu.Çocuklarının aynı bakımevinde 7 senedir kaldığını söyleyen üvey baba Ahmet Acar, Şevker'e elma gibi katı gıdanın verilmesinin yasak olduğu belirtti.Çocuklarının ölüm nedenini ''kurumun ihmalkarlığı'' olarak açıklayan Acar, ''Annesi katı madde kesinlikle yedirmezdi. Canı meyve istese tamamen sıvı şekilde verirdi'' diye konuştu.Özel bakımevi ise Şevker'in ağaçtan kopardığı elmayı yemesi sonucu nefessiz kaldığını belirtirken ihmal iddialarını reddetmişti.

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istanbul, bakımevi