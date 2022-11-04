https://sputniknews.com.tr/20221104/yasa-disi-679-internet-sitesinin-erisimi-engellendi-1063059136.html
Yasa dışı 679 internet sitesinin erişimi engellendi
Yasa dışı 679 internet sitesinin erişimi engellendi
Ankara İl Jandarma Komutanlığı, yasa dışı bahis ile müstehcen içerikli paylaşım yapıldığını tespit ettiği 679 internet sitesine erişimin engellenmesini... 04.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-04T10:15+0300
2022-11-04T10:15+0300
2022-11-04T10:15+0300
türkiye
ankara
jandarma
internet sitesi
internet
yasa dışı
yasadışı bahis
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1-31 Ekim 2022 tarihleri arasında gerçekleştirdikleri sanal devriye faaliyetleri kapsamında 4613 sosyal medya/URL adresini mercek altına aldı.Yapılan inceleme ve araştırma sonucunda yasa dışı bahis oynanmasına imkan sağladığı tespit edilen 481, müstehcen ve fuhuş içerikli paylaşım yapan 198 olmak üzere toplam 679 internet sitesine erişim, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bildirilerek engellendi.
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ankara, jandarma, internet sitesi, internet, yasa dışı, yasadışı bahis
ankara, jandarma, internet sitesi, internet, yasa dışı, yasadışı bahis
Yasa dışı 679 internet sitesinin erişimi engellendi
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Ankara İl Jandarma Komutanlığı, yasa dışı bahis ile müstehcen içerikli paylaşım yapıldığını tespit ettiği 679 internet sitesine erişimin engellenmesini sağladı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1-31 Ekim 2022 tarihleri arasında gerçekleştirdikleri sanal devriye faaliyetleri kapsamında 4613 sosyal medya/URL adresini mercek altına aldı.
Yapılan inceleme ve araştırma sonucunda yasa dışı bahis oynanmasına imkan sağladığı tespit edilen 481, müstehcen ve fuhuş içerikli paylaşım yapan 198 olmak üzere toplam 679 internet sitesine erişim, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bildirilerek engellendi.