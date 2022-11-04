Yasa dışı 679 internet sitesinin erişimi engellendi

Yapılan inceleme ve araştırma sonucunda yasa dışı bahis oynanmasına imkan sağladığı tespit edilen 481, müstehcen ve fuhuş içerikli paylaşım yapan 198 olmak üzere toplam 679 internet sitesine erişim, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bildirilerek engellendi.