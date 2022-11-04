Türkiye’nin bal kâbusu: Marmaris yangınları nedeniyle çam balı üretim alanlarının yüzde 65’i yandı

‘’Eğer yangın bir ay sonra olsaydı, 700 bin arı kovanının yandığını konuşuyor olurduk. Kıyamet denecek kadar bir sorun yaşadık. Son 5 senedir iklim krizinin artan etkisiyle Kızılçamda konakçı olan aslında asalak olarak tanımlanan ve çam balı üretimine aracılık eden basra böceği, artık Güney’de ve alçak eylemlerde yaşayamaz hale geldi. Bu böcek nemli bir havayı seviyor. Bölgemizde çam balı üretiminde ciddi derece rekoltede düşüş vardı ve ne yapacağımızı düşünürken yangın çıktı. Muğla’daki yangın olan köylerinin tek geçim kaynağı arıcılık. Bu köylerin geçim kaynakları artık yok.’’