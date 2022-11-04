https://sputniknews.com.tr/20221104/turkiyenin-bal-kbusu-marmaris-yanginlari-nedeniyle-cam-bali-uretim-alanlarinin-yuzde-65i-yandi-1063085543.html
Türkiye’nin bal kâbusu: Marmaris yangınları nedeniyle çam balı üretim alanlarının yüzde 65’i yandı
Türkiye’nin bal kâbusu: Marmaris yangınları nedeniyle çam balı üretim alanlarının yüzde 65’i yandı
ÇARIK Çevre ve Arıcılığı Koruma Birliği’nin kurucusu Beştoy, Marmaris yangınlarının çam balı üretimine büyük ölçüde zarar verdiğini belirtti. Beştoy... 04.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-04T21:42+0300
2022-11-04T21:42+0300
2022-11-04T21:44+0300
akşam postasi
bal
marmaris
yangın
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Marmaris yangınları dünyanın en büyük çam balı üretim merkezine geri döndürülmesi zor bir hasar verdi. ÇARIK Çevre ve Arıcılığı Koruma Birliği’nin kurucusu Şamil Tuncay Beştoy, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na bölgedeki son durumu anlattı: “Türkiye’de kayıtlı yaklaşık 7 milyon kovan vardır. Türkiye’de kayıtlı olan arıcıların 3’te biri her sene Eylül-Ekim aylarında Muğla’ya çam balı üretmeye gelir. Dünyadaki çam balı üretiminin yüzde 90’ı Anadolu’da ve Anadolu’daki çam balının ise yüzde 85’i Muğla’da üretilir, 3’te biri de Marmaris’te üretilir. Marmaris’teki çam balı üretimi alanlarının yaklaşık yüzde 65’i yandı.”Şamil Tuncay Beştoy'un açıklamalarından satırbaşları şöyle:'Köylerin geçim kaynağı artık yok''6 Kasım’da ‘çok geç olmadan’ diyerek miting düzenliyoruz'
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Atilla Güner
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Atilla Güner
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg
bal, marmaris, yangın
Türkiye’nin bal kâbusu: Marmaris yangınları nedeniyle çam balı üretim alanlarının yüzde 65’i yandı
21:42 04.11.2022 (güncellendi: 21:44 04.11.2022) Abone ol
ÇARIK Çevre ve Arıcılığı Koruma Birliği’nin kurucusu Beştoy, Marmaris yangınlarının çam balı üretimine büyük ölçüde zarar verdiğini belirtti. Beştoy, "Dünyadaki çam balı üretiminin yüzde 90’ı Anadolu’da, Anadolu’daki çam balının ise yüzde 85’i Muğla’da, 3’te 1'i de Marmaris’te üretilir. Marmaris’teki üretim alanlarının yüzde 65’i yandı" dedi.
Marmaris yangınları dünyanın en büyük çam balı üretim merkezine geri döndürülmesi zor bir hasar verdi. ÇARIK Çevre ve Arıcılığı Koruma Birliği’nin kurucusu Şamil Tuncay Beştoy, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na bölgedeki son durumu anlattı:
“Türkiye’de kayıtlı yaklaşık 7 milyon kovan vardır. Türkiye’de kayıtlı olan arıcıların 3’te biri her sene Eylül-Ekim aylarında Muğla’ya çam balı üretmeye gelir. Dünyadaki çam balı üretiminin yüzde 90’ı Anadolu’da ve Anadolu’daki çam balının ise yüzde 85’i Muğla’da üretilir, 3’te biri de Marmaris’te üretilir. Marmaris’teki çam balı üretimi alanlarının yaklaşık yüzde 65’i yandı.”
Şamil Tuncay Beştoy'un açıklamalarından satırbaşları şöyle:
"Son 5 senedir kuraklık arttıkça çam balının verimindeki düşüşü gözlüyoruz. Çam ağaçlarındaki kuruma ve su kaybını görüyoruz. Türkiye’de kayıtlı yaklaşık 7 milyon kovan vardır. Türkiye’de kayıtlı olan arıcıların 3’te biri her sene Eylül-Ekim aylarında Muğla’ya çam balı üretmeye gelir. Dünyadaki çam balı üretiminin yüzde 90’ı Anadolu’da ve Anadolu’daki çam balının ise yüzde 85’i Muğla’da üretilir, 3’te biri de Marmaris’te üretilir. Marmaris’teki çam balı üretimi alanlarının yaklaşık yüzde 65’i yandı."
'Köylerin geçim kaynağı artık yok'
‘’Eğer yangın bir ay sonra olsaydı, 700 bin arı kovanının yandığını konuşuyor olurduk. Kıyamet denecek kadar bir sorun yaşadık. Son 5 senedir iklim krizinin artan etkisiyle Kızılçamda konakçı olan aslında asalak olarak tanımlanan ve çam balı üretimine aracılık eden basra böceği, artık Güney’de ve alçak eylemlerde yaşayamaz hale geldi. Bu böcek nemli bir havayı seviyor. Bölgemizde çam balı üretiminde ciddi derece rekoltede düşüş vardı ve ne yapacağımızı düşünürken yangın çıktı. Muğla’daki yangın olan köylerinin tek geçim kaynağı arıcılık. Bu köylerin geçim kaynakları artık yok.’’
'6 Kasım’da ‘çok geç olmadan’ diyerek miting düzenliyoruz'
‘’Kasım ayının 6’sı bu Pazar günü, ‘çok geç olmadan’ diyerek miting düzenliyoruz. İnsan eliyle yarattığımız bu iklim döngüleri, artık sadece küresel ısınmadan da bahsediyoruz ve öngörülemez olan iklim krizi tarımsal üretimimizi neredeyse olanaksız hale getirecek. Tarımsal üretim yıllık olarak belirli iklim verilerine göre varsayılarak yapılan üretimlerdir. Beklenti gerçekleşmezse tarımsal üretim sürdürülemez olur ki artık öyle olmaya başladı.’’