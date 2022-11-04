https://sputniknews.com.tr/20221104/turkiyede-cezaevlerindeki-hukumlu-sayisi-20-ilin-nufusunu-gecti-1063062199.html

Türkiye'de cezaevlerindeki hükümlü sayısı 20 ilin nüfusunu geçti

Türkiye'de cezaevlerindeki hükümlü sayısı 20 ilin nüfusunu geçti

Cezaevlerinde bulunan tutuklu ve hükümlülerin sayısı 2021’de yüzde 11.6 artışla 297 bin 860 oldu. Cezaevindeki kişi sayısı Türkiye’nin nüfus sıralamasında en... 04.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-04T12:14+0300

2022-11-04T12:14+0300

2022-11-04T12:14+0300

türkiye

cezaevi

türkiye

hükümlü

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Ceza İnfaz Kurumu istatistiklerine göre, Türkiye’deki cezaevi nüfusu hızla artıyor. Nüfus artış hızı 2021 yılında 1.2 olan Türkiye’de cezaevine girenlerin sayısındaki artış bunun yaklaşık on katı artarak yüzde 11.6 oldu. Ceza infaz kurumlarındaki kişi sayısı Türkiye’nin Yalova’dan itibaren ülkenin nüfus sıralaması açısından son 20 kentinden daha kalabalık bir sayıya ulaştı.Birgün'den Nurcan Gökdemir'in haberine göre, 31 Aralık 2021 tarihindeki cezaevi nüfusunun yüzde 87.2’sini hükümlüler, yüzde 12.8’ini tutuklular oluşturdu. Türkiye'de 100 bin kişi başına düşen ceza infaz kurumundaki kişi sayısı 2011'de 172 iken 2019'da 351, 2020'de 319, 2021 yılında ise 352’ye çıktı. Geçen yıl 12 ve yukarı yaştaki her 100 bin kişiden 390'ı ceza infaz kurumuna girdi.Hırsızlık ilk sıradaYüzde 96,1’i erkekler, yüzde 3,9’u ise kadınlardan oluşan tutuklu ve hükümlülerin en çok işlediği suçlar önceki yıllara göre dikkati çekici bir farklılık gösterdi. Önceki yıllarda yaralama suçundan cezaevine girenler ilk sırada yer alırken ekonomik krizin büyüdüğü 2021 yılında daha çok hırsızlık suçu işlendi.Uyuşturucu ile suçlananların ve hüküm giyenlerin oranı da arttı. 2020’de cezaevindekilerin yüzde 4,7'si uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti ile suçlanıyor ya da hüküm giyiyorken bu oran 2021’de yüzde 7,3’e çıktı.2021 yılında ceza infaz kurumlarına giren hükümlüler arasında yüzde 14,7 ile hırsızlık suçu ilk sırada geldi. Yüzde 13,5'i kasten yaralama, yüzde 7,3'ü kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak, yüzde 5,8'i trafik güvenliğini tehlikeye sokma, yüzde 5,4'ü ise tehdit suçunu işlemekten hüküm giydi.Cezaevinde bulunanların işledikleri toplam suç sayısı 907 bin 38 oldu. Bunun 223 bin 327’si hırsızlık, 80 bin 81’i konut dokunulmazlığının ihlali, 64 bin 796’sı kasten yaralama, 58 bin 213’ü uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, 38 bin 298’i de uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ya da kullanmak olarak açıklandı.2021’de 12-17 yaş grubunda 999 çocuk cezaevine girdi. Bu kurumlara hükümlü statüsünde girişi sırasında çocuk yaşta (12-17 yaş grubu) bulunanların sayısı, 2020'de toplam bin 283 iken 2021 de bin 817’ye yükseldi. Bunların 122’sini 12-14 yaş grubundakiler oluşturdu.

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cezaevi, türkiye, hükümlü