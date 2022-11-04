Studio Ghibli'nin tema parkı Japonya'da açıldı
12:30 04.11.2022 (güncellendi: 13:19 04.11.2022)
Ünlü anime şirketi Studio Ghibli hayranlarının Japonya'yı ziyaret etmek için artık bir sebebi daha var. Studio Ghibli yapımı filmlere adanmış ilk tema parkı, Nagoya şehrinde kapılarını ziyaretçilere açtı.
Başkent Tokyo'ya 300 kilometre uzaklıktaki Nagoya şehrinde, Japonya'nın ünlü anime şirketi Studio Ghibli'nin uzun zamandır beklenen tema parkı açıldı.
1 Kasım'da kapılarını açan 'Ghibli Park', ziyaretçilerini park içerisinde bir turistik gezinti veya turistik eğlence mekanı yer bulamayacakları konusunda uyarıyor. Ghibli hayranları parkta bunun yerine, Sprited Away ve Komşum Totoro gibi filmlerin gerçek boyutlu sahnelerini ziyaret etme imkanı bulacak.
Parkı ziyaret etmek isteyenler, yalnızca Japonca hizmet veren bir internet sitesi üzerinden satılıyor. Kasım ayı için sunulan tüm biletlerin satıldığı belirtildi. Her bir bölüm için ayrı bir şekilde fiyatlandırılan biletler, bin Japon yeninden (6.87 euro) başlıyor ve en yüksek fiyatlı bilet 2 bin 500 Japon yeninden (17.19 euro) satılıyor.
Ghibli Park hafta içi 10.00-17.00 saatleri arasında, hafta sonu ise 9.00-17.00 saatleri arasında ziyaretçi kabul ediyor.
© AFP 2022 / JAPAN POOL VIA JIJI PRESSBir müze ile park arasında konumlandırılabilecek Ghibli Park, ziyaretçilerine 'gezintiye çıkın, rüzgarı hissedin ve harikaları keşfedin' çağrısında bulunuyor. Geçtiğimiz Salı günü gerçekleşen açılışa Studio Ghibli'nin kurucusu Hayao Miyazaki'nin yönetmen oğlu Goro Miyazaki de katıldı. Gazetecilere açıklama yapan oğul Miyazaki, parkın 'Ghibli'nin çalışmalarını gelecek nesiller için korumayı, böylelikle unutulmalarının önüne geçmeyi' hedeflediğini kaydetti.
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© AFP 2022 / JAPAN POOL VIA JIJI PRESS
Bir müze ile park arasında konumlandırılabilecek Ghibli Park, ziyaretçilerine 'gezintiye çıkın, rüzgarı hissedin ve harikaları keşfedin' çağrısında bulunuyor. Geçtiğimiz Salı günü gerçekleşen açılışa Studio Ghibli'nin kurucusu Hayao Miyazaki'nin yönetmen oğlu Goro Miyazaki de katıldı. Gazetecilere açıklama yapan oğul Miyazaki, parkın 'Ghibli'nin çalışmalarını gelecek nesiller için korumayı, böylelikle unutulmalarının önüne geçmeyi' hedeflediğini kaydetti.
© AFP 2022 / STRTema park, Studio Ghibli'nin en ünlü 5 filminden esinlenen 5 bölüme ayrılıyor. Söz konusu bölümler ise, Hill of Youth (Gençlik Tepesi), Ghibli’s Grand Warehouse (Ghibli'nin Büyük Deposu), Dondoko Forest (Dondoko Ormanı), Mononoke’s village (Mononoke’nin köyü) ve the Valley of the Witches (Cadılar Vadisi) şeklinde isimlendirildi. Halihazırda yalnızca ilk üç bölüm ziyarete açık bulunuyor. Diğer iki kısmın ise gelecek yıl kapılarını açması planlanıyor.
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© AFP 2022 / STR
Tema park, Studio Ghibli'nin en ünlü 5 filminden esinlenen 5 bölüme ayrılıyor. Söz konusu bölümler ise, Hill of Youth (Gençlik Tepesi), Ghibli’s Grand Warehouse (Ghibli'nin Büyük Deposu), Dondoko Forest (Dondoko Ormanı), Mononoke’s village (Mononoke’nin köyü) ve the Valley of the Witches (Cadılar Vadisi) şeklinde isimlendirildi. Halihazırda yalnızca ilk üç bölüm ziyarete açık bulunuyor. Diğer iki kısmın ise gelecek yıl kapılarını açması planlanıyor.
© AFP 2022 / JAPAN POOL VIA JIJI PRESSGhibli'nin Büyük Deposu, Komşum Totoro filminden tam boyutlu bir Kedi Otobüsü'nün yanı sıra diğer Ghibli filmlerinden tematik sokakları ve sahnelerin yer aldığı, kapalı bir kasaba olarak tema parkın temel kısmı olarak öne çıkıyor. Burada bulunan bir sinema da, yalnızca parkta izlenebilecek kısa filmleri izleyicilerle buluşturuyor. Gençlik Tepesi ise, Studio Ghibli'nin ünlü filmi Whisper of the Heart'taki ünlü antikacı dükkanına ev sahipliği yapıyor ve ziyaretçilerin buradan tüm parkı görebileceği bir manzara sunuyor.
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© AFP 2022 / JAPAN POOL VIA JIJI PRESS
Ghibli'nin Büyük Deposu, Komşum Totoro filminden tam boyutlu bir Kedi Otobüsü'nün yanı sıra diğer Ghibli filmlerinden tematik sokakları ve sahnelerin yer aldığı, kapalı bir kasaba olarak tema parkın temel kısmı olarak öne çıkıyor. Burada bulunan bir sinema da, yalnızca parkta izlenebilecek kısa filmleri izleyicilerle buluşturuyor. Gençlik Tepesi ise, Studio Ghibli'nin ünlü filmi Whisper of the Heart'taki ünlü antikacı dükkanına ev sahipliği yapıyor ve ziyaretçilerin buradan tüm parkı görebileceği bir manzara sunuyor.
© AFP 2022 / YUICHI YAMAZAKIGhibli'nin Büyük Deposu, Komşum Totoro filminden tam boyutlu bir Kedi Otobüsü'nün yanı sıra diğer Ghibli filmlerinden tematik sokakları ve sahnelerin yer aldığı, kapalı bir kasaba olarak tema parkın temel kısmı olarak öne çıkıyor. Burada bulunan bir sinema da, yalnızca parkta izlenebilecek kısa filmleri izleyicilerle buluşturuyor. Gençlik Tepesi ise, Studio Ghibli'nin ünlü filmi Whisper of the Heart'taki ünlü antikacı dükkanına ev sahipliği yapıyor ve ziyaretçilerin buradan tüm parkı görebileceği bir manzara sunuyor. Dondoko Ormanı'nın teması ise, Komşum Totoro filminden esinleniyor. Burada ziyaretçiler, filmdeki Satsuki ve Mei karakterlerinin yaşadığı evi, Totoro temalı bir oyun alanıyla birlikte deneyimleyebiliyor.
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© AFP 2022 / YUICHI YAMAZAKI
Ghibli'nin Büyük Deposu, Komşum Totoro filminden tam boyutlu bir Kedi Otobüsü'nün yanı sıra diğer Ghibli filmlerinden tematik sokakları ve sahnelerin yer aldığı, kapalı bir kasaba olarak tema parkın temel kısmı olarak öne çıkıyor. Burada bulunan bir sinema da, yalnızca parkta izlenebilecek kısa filmleri izleyicilerle buluşturuyor. Gençlik Tepesi ise, Studio Ghibli'nin ünlü filmi Whisper of the Heart'taki ünlü antikacı dükkanına ev sahipliği yapıyor ve ziyaretçilerin buradan tüm parkı görebileceği bir manzara sunuyor. Dondoko Ormanı'nın teması ise, Komşum Totoro filminden esinleniyor. Burada ziyaretçiler, filmdeki Satsuki ve Mei karakterlerinin yaşadığı evi, Totoro temalı bir oyun alanıyla birlikte deneyimleyebiliyor.