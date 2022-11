Studio Ghibli'nin tema parkı Japonya'da açıldı

© AFP 2022 / STR Tema park, Studio Ghibli'nin en ünlü 5 filminden esinlenen 5 bölüme ayrılıyor. Söz konusu bölümler ise, Hill of Youth (Gençlik Tepesi), Ghibli’s Grand Warehouse (Ghibli'nin Büyük Deposu), Dondoko Forest (Dondoko Ormanı), Mononoke’s village (Mononoke’nin köyü) ve the Valley of the Witches (Cadılar Vadisi) şeklinde isimlendirildi. Halihazırda yalnızca ilk üç bölüm ziyarete açık bulunuyor. Diğer iki kısmın ise gelecek yıl kapılarını açması planlanıyor.