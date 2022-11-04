https://sputniknews.com.tr/20221104/studio-ghiblinin-tema-parki-japonyada-acildi-1063063779.html

Studio Ghibli'nin tema parkı Japonya'da açıldı

Studio Ghibli'nin tema parkı Japonya'da açıldı

Ünlü anime şirketi Studio Ghibli hayranlarının Japonya'yı ziyaret etmek için artık bir sebebi daha var. Studio Ghibli yapımı filmlere adanmış ilk tema parkı... 04.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-04T12:30+0300

2022-11-04T12:30+0300

2022-11-04T13:19+0300

studio ghibli

japonya

tema parkı

multimedya

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/04/1063062874_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_e4e6e0e58f2f3479a862d9270dbb0dbc.jpg

Başkent Tokyo'ya 300 kilometre uzaklıktaki Nagoya şehrinde, Japonya'nın ünlü anime şirketi Studio Ghibli'nin uzun zamandır beklenen tema parkı açıldı.1 Kasım'da kapılarını açan 'Ghibli Park', ziyaretçilerini park içerisinde bir turistik gezinti veya turistik eğlence mekanı yer bulamayacakları konusunda uyarıyor. Ghibli hayranları parkta bunun yerine, Sprited Away ve Komşum Totoro gibi filmlerin gerçek boyutlu sahnelerini ziyaret etme imkanı bulacak.Parkı ziyaret etmek isteyenler, yalnızca Japonca hizmet veren bir internet sitesi üzerinden satılıyor. Kasım ayı için sunulan tüm biletlerin satıldığı belirtildi. Her bir bölüm için ayrı bir şekilde fiyatlandırılan biletler, bin Japon yeninden (6.87 euro) başlıyor ve en yüksek fiyatlı bilet 2 bin 500 Japon yeninden (17.19 euro) satılıyor.Ghibli Park hafta içi 10.00-17.00 saatleri arasında, hafta sonu ise 9.00-17.00 saatleri arasında ziyaretçi kabul ediyor.

japonya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

studio ghibli, japonya, tema parkı, фото