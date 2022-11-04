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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221104/rus-senator-klisas-yeni-bolgeler-2026-yilina-kadar-rusyanin-hukuk-sistemine-dahil-edilmis-olacak-1063086415.html
Rus senatör Klişas: Yeni bölgeler 2026 yılına kadar Rusya'nın hukuk sistemine dahil edilmiş olacak
Rus senatör Klişas: Yeni bölgeler 2026 yılına kadar Rusya'nın hukuk sistemine dahil edilmiş olacak
Rusya Federasyon Konseyi Anayasa Komitesi Başkanı Klişas, Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri ile Zaporojya ve Herson bölgelerinin 2026 yılına kadar... 04.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-04T22:46+0300
2022-11-04T22:51+0300
ukrayna krizi
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Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi'nin Anayasa Komitesi Başkanı Andrey Klişas, Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri ile Zaporojya ve Herson bölgelerinin Rusya'nın yasal alanına tam olarak entegre edilmesi çalışmalarının 2026 yılına kadar tamamlanacağını söyledi.Rossiya 24 televizyonuna konuşan Kşilas, “Bu bölgeler yasal alanımıza tamamen entegre edilecek, bunun çalışmalarını yürütüyoruz. Halihazırda birkaç yasayı Devlet Dumasına sunduk” dedi.Klişas, yeni bölgelerin Rusya'nın hukuk sistemine entegre edilmesi çalışmalarının 2026 yılına kadar tamamlanacağını belirterek, “Devlet Başkanı tarafından belirlenen tüm temel görevlerin zamanında yerine getirileceğini umuyorum” diye konuştu.
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donbass, lugansk halk cumhuriyeti (lhc), donetsk, donetsk halk cumhuriyeti (dnr), herson
donbass, lugansk halk cumhuriyeti (lhc), donetsk, donetsk halk cumhuriyeti (dnr), herson

Rus senatör Klişas: Yeni bölgeler 2026 yılına kadar Rusya'nın hukuk sistemine dahil edilmiş olacak

22:46 04.11.2022 (güncellendi: 22:51 04.11.2022)
© AARusya'nın başkenti Moskova’da, referandumlara destek amacıyla düzenlenen “Bizden olanları bırakmayız” etkinliğine yaklaşık 50 bin kişi katıldı
Rusya'nın başkenti Moskova’da, referandumlara destek amacıyla düzenlenen “Bizden olanları bırakmayız” etkinliğine yaklaşık 50 bin kişi katıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2022
© AA
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Rusya Federasyon Konseyi Anayasa Komitesi Başkanı Klişas, Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri ile Zaporojya ve Herson bölgelerinin 2026 yılına kadar Rusya'nın hukuk sistemine dahil edileceğini belirtti.
Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi'nin Anayasa Komitesi Başkanı Andrey Klişas, Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri ile Zaporojya ve Herson bölgelerinin Rusya'nın yasal alanına tam olarak entegre edilmesi çalışmalarının 2026 yılına kadar tamamlanacağını söyledi.
Rossiya 24 televizyonuna konuşan Kşilas, “Bu bölgeler yasal alanımıza tamamen entegre edilecek, bunun çalışmalarını yürütüyoruz. Halihazırda birkaç yasayı Devlet Dumasına sunduk” dedi.
Klişas, yeni bölgelerin Rusya'nın hukuk sistemine entegre edilmesi çalışmalarının 2026 yılına kadar tamamlanacağını belirterek, “Devlet Başkanı tarafından belirlenen tüm temel görevlerin zamanında yerine getirileceğini umuyorum” diye konuştu.
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