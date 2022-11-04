https://sputniknews.com.tr/20221104/rus-senator-klisas-yeni-bolgeler-2026-yilina-kadar-rusyanin-hukuk-sistemine-dahil-edilmis-olacak-1063086415.html
Rus senatör Klişas: Yeni bölgeler 2026 yılına kadar Rusya'nın hukuk sistemine dahil edilmiş olacak
Rus senatör Klişas: Yeni bölgeler 2026 yılına kadar Rusya'nın hukuk sistemine dahil edilmiş olacak
Rusya Federasyon Konseyi Anayasa Komitesi Başkanı Klişas, Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri ile Zaporojya ve Herson bölgelerinin 2026 yılına kadar... 04.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-04T22:46+0300
2022-11-04T22:46+0300
2022-11-04T22:51+0300
ukrayna krizi
donbass
lugansk halk cumhuriyeti (lhc)
donetsk
donetsk halk cumhuriyeti (dnr)
herson
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/17/1061563798_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_8f2ef51d4196b97d48cdfd2a976a9abb.jpg
Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi'nin Anayasa Komitesi Başkanı Andrey Klişas, Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri ile Zaporojya ve Herson bölgelerinin Rusya'nın yasal alanına tam olarak entegre edilmesi çalışmalarının 2026 yılına kadar tamamlanacağını söyledi.Rossiya 24 televizyonuna konuşan Kşilas, “Bu bölgeler yasal alanımıza tamamen entegre edilecek, bunun çalışmalarını yürütüyoruz. Halihazırda birkaç yasayı Devlet Dumasına sunduk” dedi.Klişas, yeni bölgelerin Rusya'nın hukuk sistemine entegre edilmesi çalışmalarının 2026 yılına kadar tamamlanacağını belirterek, “Devlet Başkanı tarafından belirlenen tüm temel görevlerin zamanında yerine getirileceğini umuyorum” diye konuştu.
donbass
donetsk
herson
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/17/1061563798_67:0:1134:800_1920x0_80_0_0_35b8aac004a1617476afac24e72198c5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
donbass, lugansk halk cumhuriyeti (lhc), donetsk, donetsk halk cumhuriyeti (dnr), herson
donbass, lugansk halk cumhuriyeti (lhc), donetsk, donetsk halk cumhuriyeti (dnr), herson
Rus senatör Klişas: Yeni bölgeler 2026 yılına kadar Rusya'nın hukuk sistemine dahil edilmiş olacak
22:46 04.11.2022 (güncellendi: 22:51 04.11.2022) Abone ol
Rusya Federasyon Konseyi Anayasa Komitesi Başkanı Klişas, Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri ile Zaporojya ve Herson bölgelerinin 2026 yılına kadar Rusya'nın hukuk sistemine dahil edileceğini belirtti.
Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi'nin Anayasa Komitesi Başkanı Andrey Klişas, Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri ile Zaporojya ve Herson bölgelerinin Rusya'nın yasal alanına tam olarak entegre edilmesi çalışmalarının 2026 yılına kadar tamamlanacağını söyledi.
Rossiya 24 televizyonuna konuşan Kşilas, “Bu bölgeler yasal alanımıza tamamen entegre edilecek, bunun çalışmalarını yürütüyoruz. Halihazırda birkaç yasayı Devlet Dumasına sunduk” dedi.
Klişas, yeni bölgelerin Rusya'nın hukuk sistemine entegre edilmesi çalışmalarının 2026 yılına kadar tamamlanacağını belirterek, “Devlet Başkanı tarafından belirlenen tüm temel görevlerin zamanında yerine getirileceğini umuyorum” diye konuştu.