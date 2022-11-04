https://sputniknews.com.tr/20221104/rus-senator-klisas-yeni-bolgeler-2026-yilina-kadar-rusyanin-hukuk-sistemine-dahil-edilmis-olacak-1063086415.html

Rus senatör Klişas: Yeni bölgeler 2026 yılına kadar Rusya'nın hukuk sistemine dahil edilmiş olacak

Rus senatör Klişas: Yeni bölgeler 2026 yılına kadar Rusya'nın hukuk sistemine dahil edilmiş olacak

Rusya Federasyon Konseyi Anayasa Komitesi Başkanı Klişas, Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri ile Zaporojya ve Herson bölgelerinin 2026 yılına kadar... 04.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-04T22:46+0300

2022-11-04T22:46+0300

2022-11-04T22:51+0300

ukrayna krizi

donbass

lugansk halk cumhuriyeti (lhc)

donetsk

donetsk halk cumhuriyeti (dnr)

herson

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/17/1061563798_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_8f2ef51d4196b97d48cdfd2a976a9abb.jpg

Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi'nin Anayasa Komitesi Başkanı Andrey Klişas, Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri ile Zaporojya ve Herson bölgelerinin Rusya'nın yasal alanına tam olarak entegre edilmesi çalışmalarının 2026 yılına kadar tamamlanacağını söyledi.Rossiya 24 televizyonuna konuşan Kşilas, “Bu bölgeler yasal alanımıza tamamen entegre edilecek, bunun çalışmalarını yürütüyoruz. Halihazırda birkaç yasayı Devlet Dumasına sunduk” dedi.Klişas, yeni bölgelerin Rusya'nın hukuk sistemine entegre edilmesi çalışmalarının 2026 yılına kadar tamamlanacağını belirterek, “Devlet Başkanı tarafından belirlenen tüm temel görevlerin zamanında yerine getirileceğini umuyorum” diye konuştu.

donbass

donetsk

herson

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

donbass, lugansk halk cumhuriyeti (lhc), donetsk, donetsk halk cumhuriyeti (dnr), herson