https://sputniknews.com.tr/20221104/prof-dr-duran-artik-abdnin-agirlikli-olarak-hakimiyetini-kurdugu-duzenle-karsi-karsiya-degiliz-1063084410.html

Prof. Dr. Duran: Artık ABD'nin ağırlıklı olarak hakimiyetini kurduğu düzenle karşı karşıya değiliz

Prof. Dr. Duran: Artık ABD'nin ağırlıklı olarak hakimiyetini kurduğu düzenle karşı karşıya değiliz

21. Yüzyılda Siyaset ve Yeni Açılımlar Forumu’nda konuşan SETA Genel Koordinatörü Prof. Dr. Burhanettin Duran “Dünya artık Soğuk Savaş’ın bittiği dönemdeki... 04.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-04T20:49+0300

2022-11-04T20:49+0300

2022-11-04T20:49+0300

politika

türkiye

abd

çin

çok kutuplu dünya

burhanettin duran

süleyman seyfi öğün

denge

işbirliği

soğuk savaş

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104113/01/1041130176_0:115:1200:790_1920x0_80_0_0_5106014f5443ef4a072d5b3cc355a87f.jpg

AK Parti’nin düzenlediği 21. Yüzyılda Siyaset ve Yeni Açılımlar Forumu başladı. 23 ülkeden yaklaşık 70 konuşmacının katılacağı forumun açılış konuşması AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş tarafından gerçekleştirildi. Moderatörlüğü Kurtulmuş’un yaptığı ‘21. yüzyılın krizleri ve siyaseti geleceği’ isimli ana panelde konuşan İstanbul Ticaret Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Süleyman Seyfi Öğün “Sanayi toplumuna özgü bütün yapılar çöktü. Artık post endüstriyel toplum denilen bir tarihsel sürecin içerisine girdik. Yeni dünya her ne olacaksa tekno bir dünya olacak. Tüm sorunlarını da yaşıyoruz. Sanayi deyip de geçmeyelim, bunun esası kapitalizmdir. Sermayenin yaşadığı derin krizler bizi bu noktaya getirdi. Tekno bir dünya demek, insanlığın birikimi bununla işlenecek demektir. Nasıl ki kadim devlet, modern devlete dönüşmüştür. Aynı şekilde tekno bir dünya tekno bir devlete dönüştürecektir. Çin’de bunun çok ileri uygulamalarını görüyoruz. Hayır getirir mi? Hiç zannetmiyorum. Çünkü bu kamusal alanın devlet tarafında mutlak kontrolünü getirir” dedi.‘Dünya artık Soğuk Savaş’ın bittiği dönemdeki dünya değil’Aynı panelde konuşma gerçekleştiren Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) Genel Koordinatörü Prof. Dr. Burhanettin Duran, dünyada çok ciddi bir adalet, özgürlük, ayrışım ve eşitlik sorunu devam ettiğini belirterek, sadece 21. yüzyılda çıkan çatışmaların ve sorunların dahi bunun göstergesi olduğunu söyledi. Duran “Önümüzdeki dönemde insanlığı yaşadığı pek çok sorunun daha da karmaşık hale geleceğini görmek için çok da fazla mürekkep yalamaya gerek yok. Şuna eminiz ki, dünya artık Soğuk Savaş’ın bittiği dönemdeki dünya değil. Yani Amerika’nın ağırlıklı olarak hakimiyetini kurduğu düzenle karşı karşıya değiliz. Bir güç rekabetinin insanları endişelendirdiği bir döneme giriyoruz. Endişelerin, kaygıların, risklerin ağırlıklı olduğu bir insanlık tarihi içerisinden geldik ama gerek dünyayı çok hızlı tüketmemizden dolayı ve artık savaşların çok daha yıkıcı olmasından dolayı, ayrıca ilerleme adına ürettiğimiz teknoloji gibi ‘güzel’ şeylerin bile çok daha kontrol edici ve yıkıcı sonuçlar verebileceğini gördüğümüzden daha endişeli bir dünyanın geldiğini görüyoruz” dedi.Dünyanın krizleri nasıl karşılayacağı sorusunu soran Duran “Bunu kutupsuz bir dünya mı, Amerika ile Çin arasında Amerika’nın ittifaklarıyla karşılamaya çalıştığı Çin’in de buna bir şekilde cevap vermek zorunda olduğu, uluslararası sistemi değiştirmeye çalıştığı bir iki kutuplulukla mı karşı karşıya olacağız? Yoksa parçalı bir çok kutupluluk mu bize bekliyor ya da bir anarşiye doğru mu gideceğiz” diye konuştu.‘Türkiye güç rekabetinin ortaya koymuş olduğu fırsatlardan yola çıkarak denge politikasına devam etmeli’Prof. Dr. Duran “Türkiye bu zamana kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ortaya koyduğu performans ile liberal ekonomik dünya düzeninin sıkıntılarına işaret etti. ‘Dünya 5’ten büyüktür’ ve ‘daha adil bir dünya’ çağrıları aslında bu sistemin yıkılmasına değil, tahsis edilmesine dair işaretlerdi. Çünkü dünyanın kaotik anarşik bir yere gitmesi elbette arzu edilmiyor. Aksine işbirliği ve istikrar arzu ediliyor. Fakat büyük güç rekabetlerinin dünyayı daha tehlikeli bir hale getirdiği de bir realitedir. Bu anlamda reel politik ten kopamıyoruz. Arap isyanlarından sonra bunun sıkıntılarını yaşadık ve hala yaşıyoruz. Türkiye kendi milli kapasitesini dünyanın gerçekliklerini göz önünde bulundurarak artırmaya devam etmeli. Türkiye bir güç rekabetinin ortaya koymuş olduğu fırsatlardan yola çıkarak denge politikasına devam etmeli” ifadelerini kullandı.

çin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Burcu Okutan https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103952/57/1039525723_456:0:2504:2048_100x100_80_0_0_2fc02bfedc569d0ddb37382eb205f7dd.jpg

Burcu Okutan https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103952/57/1039525723_456:0:2504:2048_100x100_80_0_0_2fc02bfedc569d0ddb37382eb205f7dd.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Burcu Okutan https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103952/57/1039525723_456:0:2504:2048_100x100_80_0_0_2fc02bfedc569d0ddb37382eb205f7dd.jpg

türkiye, abd, çin, çok kutuplu dünya, burhanettin duran, süleyman seyfi öğün, denge, işbirliği, soğuk savaş, abd hegemonyası