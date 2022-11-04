https://sputniknews.com.tr/20221104/pendik-belediye-baskani-cin-ibb-gecekondu-sahiplerine-dairelerini-tahsis-etmemekle-bir-suc-isliyor-1063058504.html

Pendik Belediye Başkanı Cin: İBB, gecekondu sahiplerine dairelerini tahsis etmemekle bir suç işliyor

Pendik Belediye Başkanı Cin: İBB, gecekondu sahiplerine dairelerini tahsis etmemekle bir suç işliyor

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, “Pendik 2023 Vizyon Buluşmaları” programında STK temsilcileriyle bir araya geldi. İBB'nin hak sahiplerine 432 konutu... 04.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-04T09:51+0300

2022-11-04T09:51+0300

2022-11-04T09:51+0300

türkiye

istanbul

pendik

pendik belediyesi

ahmet cin

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

gecekondu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/08/1043358193_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_13c124c081de802fa3662ee0826d17fd.jpg

Pendik Belediyesi, "Pendik 2023 Vizyon Buluşmaları"nın ilkini gerçekleştirdi. Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen Programa; Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Pendik Kaymakamı Hülya Kaya ve çok sayıda STK Temsilcileri katıldı. Başkan Ahmet Cin, programda, seçimden bugüne kadar yapılan hizmetleri aşama aşama anlattı. Ve son 3 buçuk yılda gerçekleştirilen projeler, hizmetler ve yatırımlar hakkında katılımcılara bilgiler verdi. Başkan Cin, Pendik’in İstanbul’da son 3 buçuk yılda en fazla yatırım yapan ilçe konumunda olduğunun altını çizdi.'Duyuyoruz ki şu anda o dairelere başka birileri yerleştirilmek suretiyle o gecekondu sahiplerinin hakları ellerinden alınmaya çalışılıyor'Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin devamında, İBB'nin gecekonduda yaşayan hak sahiplerine 432 dairelerinin tahsis edilmediğini ve o dairelere başka birilerinin yerleştirilmek istendiğini söyledi. Başkan Cin, “Maalesef İstanbul'un en büyük sorunlarından bir tanesi, gecekondu sorunu. Bu gecekondu sorunu aslında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Büyükşehir Belediye Başkanı zamanından beri projelendirilen planlanan bir çalışmaydı. Bu çalışmanın neticesinde Pendik'te 1994 senesine geldiğimizde yaklaşık 12 bin 500 tane gecekondu vardı. Bununla ilgili çalışmalar belli bir noktaya gelmişti. En son rahmetli Kadir Topbaş, Mevlüt Uysal Büyükşehir Belediye Başkanı iken yapılan ve bitirilen yaklaşık 432 tane konutun bitirilerek ve gecekondu sahiplerine teslim edilmesi gerekiyordu. Ama mevcut belediye başkanı göreve geldiği andan itibaren büyükşehir meclisinden oy birliğiyle bu kararın tahsislerin geçmiş olmasına rağmen mevcut belediye başkanı gecekondu sahiplerine daireleri tahsis etmemekle beraber bir suç işliyor. Dolayısıyla biz bunun peşindeyiz. Şu anda gecekonduda yaşayan 432 tane hak sahibine, bu hazır olan dairelerin tahsisinin hızlı bir şekilde yapılmasını istirham ediyoruz. Duyuyoruz ki şu anda o dairelere başka birileri yerleştirilmek suretiyle o gecekondu sahiplerinin hakları ellerinden alınmaya çalışılıyor. Buna müsaade etmeyeceğiz Bunun takibini yapacağız. Yakın zamanda bununla ilgili çalışmalarımızı inşallah sizlerle paylaşmış olacağız” ifadelerini kullandı.

türkiye

istanbul

pendik

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

istanbul, pendik, pendik belediyesi, ahmet cin, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), gecekondu