https://sputniknews.com.tr/20221104/milli-savunma-bakani-akar-nato-genel-sekreteri-stoltenberg-ile-gorustu-1063081822.html

Milli Savunma Bakanı Akar, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü. 04.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-04T19:24+0300

2022-11-04T19:24+0300

2022-11-04T19:27+0300

türkiye

hulusi akar

jens stoltenberg

milli savunma bakanlığı (msb)

milli savunma bakanlığı

nato

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/04/1063081677_0:197:2941:1851_1920x0_80_0_0_16159ab7564d5c8c902be3b70bdc907d.jpg

Bakan Akar ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Şehitler Abidesi ve tarihi Gelibolu Yarımadası'nı ziyaretin ardından bir araya geldi.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre göre bölgesel savunma ve güvenlik ile NATO konularının ele alındığı görüşmede Akar tarafından Türkiye’nin görüşleri ifade edildi.Bakan Akar, ayrıca bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türkiye'nin NATO’daki sorumluluklarını yerine getirmeye devam edeceğini aktardı.NATO Genel Sekreteri Stoltenberg de Türkiye’nin NATO’da önemli bir müttefik olduğunu vurguladı, tahıl koridorunun yeniden açılmasında oynadığı etkin rolden dolayı teşekkür etti.

https://sputniknews.com.tr/20221027/erdogandan-nato-diplomasisi-4-kasimda-stoltenberg-8-kasimda-isvec-basbakani-ile-gorusecek-1062778900.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hulusi akar, jens stoltenberg, milli savunma bakanlığı (msb), milli savunma bakanlığı, nato