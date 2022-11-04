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Milli Savunma Bakanı Akar, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Akar, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü. 04.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-04T19:24+0300
2022-11-04T19:27+0300
türkiye
hulusi akar
jens stoltenberg
milli savunma bakanlığı (msb)
milli savunma bakanlığı
nato
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Bakan Akar ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Şehitler Abidesi ve tarihi Gelibolu Yarımadası'nı ziyaretin ardından bir araya geldi.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre göre bölgesel savunma ve güvenlik ile NATO konularının ele alındığı görüşmede Akar tarafından Türkiye’nin görüşleri ifade edildi.Bakan Akar, ayrıca bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türkiye'nin NATO’daki sorumluluklarını yerine getirmeye devam edeceğini aktardı.NATO Genel Sekreteri Stoltenberg de Türkiye’nin NATO’da önemli bir müttefik olduğunu vurguladı, tahıl koridorunun yeniden açılmasında oynadığı etkin rolden dolayı teşekkür etti.
https://sputniknews.com.tr/20221027/erdogandan-nato-diplomasisi-4-kasimda-stoltenberg-8-kasimda-isvec-basbakani-ile-gorusecek-1062778900.html
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hulusi akar, jens stoltenberg, milli savunma bakanlığı (msb), milli savunma bakanlığı, nato
hulusi akar, jens stoltenberg, milli savunma bakanlığı (msb), milli savunma bakanlığı, nato

Milli Savunma Bakanı Akar, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

19:24 04.11.2022 (güncellendi: 19:27 04.11.2022)
© Twitter/ Millî Savunma BakanlığıMillî Savunma Bakanı Hulusi Akar ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg,
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2022
© Twitter/ Millî Savunma Bakanlığı
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü.
Bakan Akar ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Şehitler Abidesi ve tarihi Gelibolu Yarımadası'nı ziyaretin ardından bir araya geldi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre göre bölgesel savunma ve güvenlik ile NATO konularının ele alındığı görüşmede Akar tarafından Türkiye’nin görüşleri ifade edildi.
Bakan Akar, ayrıca bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türkiye'nin NATO’daki sorumluluklarını yerine getirmeye devam edeceğini aktardı.
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg de Türkiye’nin NATO’da önemli bir müttefik olduğunu vurguladı, tahıl koridorunun yeniden açılmasında oynadığı etkin rolden dolayı teşekkür etti.
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