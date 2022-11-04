https://sputniknews.com.tr/20221104/lukasenko-belarus-ordusunu-ukraynaya-gondermeyi-planlamiyorum-1063082561.html
Lukaşenko: Belarus ordusunu Ukrayna'ya göndermeyi planlamıyorum
Lukaşenko: Belarus ordusunu Ukrayna'ya göndermeyi planlamıyorum
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Belarus ordusunu Ukrayna'ya gönderme planının olmadığını söyledi. 04.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-04T19:50+0300
2022-11-04T19:50+0300
2022-11-04T19:50+0300
ukrayna krizi
aleksandr lukaşenko
belarus
ukrayna krizi
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Belarus Ulusal Biyoteknoloji Şirketi'nin Minsk bölgesindeki açılış töreninde çalışanlarla sohbet eden Lukaşenko, Batı'nın "Lukaşenko, askerlerini Ukrayna'ya göndermek istiyor" diye bağırdığını belirterek "Bu tür planlarım olmadığını bin iki yüz kere söyledim" ifadelerini kullandı.Belarus askerlerini Kiev rejiminin saflarında çatışmaya çağıranların bizzat Belaruslu firari muhalifler olduğunun altını çizen Lukaşenko, "Ben devlet başkanı olarak sizi oraya göndermedim. Bizim Ukrayna'daki yapacak bir şeyimiz yok. İnsanları savaşmak için oraya göndermeye ihtiyacımız yok. Beni neden bununla suçluyorlar? Çünkü bu çocukları oraya bizzat onlar gönderiyor" dedi.
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aleksandr lukaşenko, belarus, ukrayna krizi
aleksandr lukaşenko, belarus, ukrayna krizi
Lukaşenko: Belarus ordusunu Ukrayna'ya göndermeyi planlamıyorum
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Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Belarus ordusunu Ukrayna'ya gönderme planının olmadığını söyledi.
Belarus Ulusal Biyoteknoloji Şirketi'nin Minsk bölgesindeki açılış töreninde çalışanlarla sohbet eden Lukaşenko, Batı'nın "Lukaşenko, askerlerini Ukrayna'ya göndermek istiyor" diye bağırdığını belirterek "Bu tür planlarım olmadığını bin iki yüz kere söyledim" ifadelerini kullandı.
Belarus askerlerini Kiev rejiminin saflarında çatışmaya çağıranların bizzat Belaruslu firari muhalifler olduğunun altını çizen Lukaşenko, "Ben devlet başkanı olarak sizi oraya göndermedim. Bizim Ukrayna'daki yapacak bir şeyimiz yok. İnsanları savaşmak için oraya göndermeye ihtiyacımız yok. Beni neden bununla suçluyorlar? Çünkü bu çocukları oraya bizzat onlar gönderiyor" dedi.