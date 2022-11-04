https://sputniknews.com.tr/20221104/lukasenko-belarus-ordusunu-ukraynaya-gondermeyi-planlamiyorum-1063082561.html

Lukaşenko: Belarus ordusunu Ukrayna'ya göndermeyi planlamıyorum

Lukaşenko: Belarus ordusunu Ukrayna'ya göndermeyi planlamıyorum

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Belarus ordusunu Ukrayna'ya gönderme planının olmadığını söyledi. 04.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-04T19:50+0300

2022-11-04T19:50+0300

2022-11-04T19:50+0300

ukrayna krizi

aleksandr lukaşenko

belarus

ukrayna krizi

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Belarus Ulusal Biyoteknoloji Şirketi'nin Minsk bölgesindeki açılış töreninde çalışanlarla sohbet eden Lukaşenko, Batı'nın "Lukaşenko, askerlerini Ukrayna'ya göndermek istiyor" diye bağırdığını belirterek "Bu tür planlarım olmadığını bin iki yüz kere söyledim" ifadelerini kullandı.Belarus askerlerini Kiev rejiminin saflarında çatışmaya çağıranların bizzat Belaruslu firari muhalifler olduğunun altını çizen Lukaşenko, "Ben devlet başkanı olarak sizi oraya göndermedim. Bizim Ukrayna'daki yapacak bir şeyimiz yok. İnsanları savaşmak için oraya göndermeye ihtiyacımız yok. Beni neden bununla suçluyorlar? Çünkü bu çocukları oraya bizzat onlar gönderiyor" dedi.

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aleksandr lukaşenko, belarus, ukrayna krizi