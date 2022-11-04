https://sputniknews.com.tr/20221104/koronavirus-bilim-kurulu-uyesi-kenan-midilli-hayatini-kaybetti-1063083310.html
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Kenan Midilli hayatını kaybetti
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Kenan Midilli hayatını kaybetti
Sağlık Bakanı Koca, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Midilli için başsağlığı mesajı yayımladı. 04.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-04T20:13+0300
2022-11-04T20:13+0300
2022-11-04T20:13+0300
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İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Kenan Midilli, geçirdiği kalp krizi sonucu 59 yaşında hayatını kaybetti.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Midilli'nin vefatına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
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korona, koronavirüs, bilim kurulu, koronavirüs bilim kurulu, kenan midilli, fahrettin koca
korona, koronavirüs, bilim kurulu, koronavirüs bilim kurulu, kenan midilli, fahrettin koca
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Kenan Midilli hayatını kaybetti
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Sağlık Bakanı Koca, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Midilli için başsağlığı mesajı yayımladı.
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Kenan Midilli, geçirdiği kalp krizi sonucu 59 yaşında hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Midilli'nin vefatına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Kenan Midilli hocamız, enfarktüs sebebiyle aramızdan ayrıldı. Genç yaşında vefatı bizlerde salgında kaybettiğimiz hekimlerin yaşattığı duygulara benzer duygular uyandırdı. Allah rahmet etsin, başımız sağ olsun. Şükranlarımızla hocam."