https://sputniknews.com.tr/20221104/kitaplara-zam-yolda-1063053002.html
Kitaplara zam yolda
Kitaplara zam yolda
Kağıt fiyatlarının bu yıl neredeyse ikiye katlanmasının ardından yayıncılar, kitap etiketlerinde bir kez daha değişiklik vaktinin geldiğini dile getirmeye... 04.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-04T01:59+0300
2022-11-04T01:59+0300
2022-11-04T01:59+0300
ekonomi
kitap
zam
fiyat
kağıt
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Kağıt, baskı, kırtasiye ve telif maliyetlerinin artmasından kaynaklı kitaplara yeni zammın kapıda olduğu belirtiliyor.Yayıncıların seneye kötü koşullarda başladığını ve çok uzun süredir de krizle mücadele ettiklerini söyleyen Türkiye Yayıncılar Birliği Genel Koordinatörü Cemran Öder'e göre; var olan şartlar karşısında zamlar kaçınılmaz.Yükselen döviz kurları ve enflasyon nedeniyle pek çok üründe fiyatlar arttı. Farklı gider kalemleri olan yayıncılarda da durum farklı değil.NTV'nin haberine göre 400 sayfalık bir kitaptan 2 bin 200 adet basmanın maliyeti 11 ay önce 9 bin 500 lira civarındayken, bu rakam bugünlerde 26 bin liraya kadar yükseldi.Öder, ''Tüm dünyada 2020'nin başından beri kağıt krizi var. Türkiye'deki yayıncılar döviz kurlarıyla mücadele ediyor. Tek başına kağıtta yüzde 120 maliyet söz konusu. Baskı, tutkal, kağıt girdisi de olunca yüzde 240'ların üzerinde artış var'' açıklamasında bulundu.Yayınevlerini sadece artan maliyetler değil düşen kitap satışları da olumsuz etkiliyor. Öder, ''Nisandan bu yana kitap satışlarında yüzde 30-40'lara yakın düşüş var'' dedi ve kitap üretiminde de düşüşün olduğuna dikkat çekti.
https://sputniknews.com.tr/20181119/kitap-fiyat-zam-ozel-indirim-satis-dustu-1036208505.html
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kitap, zam, fiyat, kağıt
Kitaplara zam yolda
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Kağıt fiyatlarının bu yıl neredeyse ikiye katlanmasının ardından yayıncılar, kitap etiketlerinde bir kez daha değişiklik vaktinin geldiğini dile getirmeye başladı. Kitap fiyatlarına en az yüzde 20 zam gelmesi bekleniyor.
Kağıt, baskı, kırtasiye ve telif maliyetlerinin artmasından kaynaklı kitaplara yeni zammın kapıda olduğu belirtiliyor.
Yayıncıların seneye kötü koşullarda başladığını ve çok uzun süredir de krizle mücadele ettiklerini söyleyen Türkiye Yayıncılar Birliği Genel Koordinatörü Cemran Öder'e göre; var olan şartlar karşısında zamlar kaçınılmaz.
Yükselen döviz kurları ve enflasyon nedeniyle pek çok üründe fiyatlar arttı. Farklı gider kalemleri olan yayıncılarda da durum farklı değil.
NTV'nin haberine
göre 400 sayfalık bir kitaptan 2 bin 200 adet basmanın maliyeti 11 ay önce 9 bin 500 lira civarındayken, bu rakam bugünlerde 26 bin liraya kadar yükseldi.
Öder, ''Tüm dünyada 2020'nin başından beri kağıt krizi var. Türkiye'deki yayıncılar döviz kurlarıyla mücadele ediyor. Tek başına kağıtta yüzde 120 maliyet söz konusu. Baskı, tutkal, kağıt girdisi de olunca yüzde 240'ların üzerinde artış var'' açıklamasında bulundu.
Yayınevlerini sadece artan maliyetler değil düşen kitap satışları da olumsuz etkiliyor. Öder, ''Nisandan bu yana kitap satışlarında yüzde 30-40'lara yakın düşüş var'' dedi ve kitap üretiminde de düşüşün olduğuna dikkat çekti.