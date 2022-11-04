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YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever, kendine has üslubuyla hafta içi her akşam mikrofon başına geçiyor. Memleket mizahı, aykırı sohbetler, canlı bağlantılar ve çok daha fazlası bu programda.
https://sputniknews.com.tr/20221104/kitap-fiyatlarina-en-az-yuzde-20-zam-bekleniyor-1063066608.html
Kitap fiyatlarına en az yüzde 20 zam bekleniyor
Kitap fiyatlarına en az yüzde 20 zam bekleniyor
Kağıt fiyatlarındaki artış nedeniyle kitap fiyatlarına en az yüzde 20 zam bekleniyor. 04.11.2022, Sputnik Türkiye
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yolcu yolunda gerek
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03.11.2022 Yolcu Yolunda Gerek
03.11.2022 Yolcu Yolunda Gerek
Kağıt, baskı, kırtasiye ve telif maliyetlerinin artmasından kaynaklı kitaplara en az yüzde 20 zam yapılması bekleniyor. Enver Aysever, kitap zammını ve olası sonuçlarını dinleyicileriyle birlikte değerlendirdi.
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Enver Aysever
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kitap, matbaa, zam, аудио
kitap, matbaa, zam, аудио

Kitap fiyatlarına en az yüzde 20 zam bekleniyor

13:14 04.11.2022
YOLCU YOLUNDA GEREK
03.11.2022 Yolcu Yolunda Gerek
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Türk tiyatrocu, gazeteci, televizyon program yapımcısı Enver Aysever. - Sputnik Türkiye
Enver Aysever
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Kağıt fiyatlarındaki artış nedeniyle kitap fiyatlarına en az yüzde 20 zam bekleniyor.
Kağıt, baskı, kırtasiye ve telif maliyetlerinin artmasından kaynaklı kitaplara en az yüzde 20 zam yapılması bekleniyor.
Enver Aysever, kitap zammını ve olası sonuçlarını dinleyicileriyle birlikte değerlendirdi.
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