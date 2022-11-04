https://sputniknews.com.tr/20221104/kitap-fiyatlarina-en-az-yuzde-20-zam-bekleniyor-1063066608.html
Kitap fiyatlarına en az yüzde 20 zam bekleniyor
Kitap fiyatlarına en az yüzde 20 zam bekleniyor
Kağıt fiyatlarındaki artış nedeniyle kitap fiyatlarına en az yüzde 20 zam bekleniyor. 04.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-04T13:14+0300
2022-11-04T13:14+0300
2022-11-04T13:14+0300
yolcu yolunda gerek
kitap
matbaa
zam
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03.11.2022 Yolcu Yolunda Gerek
03.11.2022 Yolcu Yolunda Gerek
Kağıt, baskı, kırtasiye ve telif maliyetlerinin artmasından kaynaklı kitaplara en az yüzde 20 zam yapılması bekleniyor. Enver Aysever, kitap zammını ve olası sonuçlarını dinleyicileriyle birlikte değerlendirdi.
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MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Enver Aysever
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Enver Aysever
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102547/47/1025474725_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_c7dd406d618ff2bbc5709e8a27ab2ff5.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Enver Aysever
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102547/47/1025474725_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_c7dd406d618ff2bbc5709e8a27ab2ff5.jpg
kitap, matbaa, zam, аудио
kitap, matbaa, zam, аудио
Kitap fiyatlarına en az yüzde 20 zam bekleniyor
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Kağıt fiyatlarındaki artış nedeniyle kitap fiyatlarına en az yüzde 20 zam bekleniyor.
Kağıt, baskı, kırtasiye ve telif maliyetlerinin artmasından kaynaklı kitaplara en az yüzde 20 zam yapılması bekleniyor.
Enver Aysever, kitap zammını ve olası sonuçlarını dinleyicileriyle birlikte değerlendirdi.