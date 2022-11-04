Kılıçdaroğlu'ndan gençlere: Temiz parayı size mutlaka getireceğim
21:24 04.11.2022 (güncellendi: 21:29 04.11.2022)
© CHP/ALP EREN KAYACumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi’nde düzenlenen üye katılım töreninde konuştu. CHP lideri Kılıçdaroğlu, CHP’ye farklı partilerden istifa ederek üye olan 121 kişiye temsilen 8 kişiye rozet taktı.
© CHP/ALP EREN KAYA
İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan CHP lideri Kılıçdaroğlu, gençlere yeni bir çağrı yaparak, "Görüştüklerim arasında tefeci yok, borç yok. Gençler sözüm var size. Temiz parayı size mutlaka getireceğim" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İngiltere'nin başkenti Londra'da yürüttüğü temaslar hakkında sosyal medya hesabından paylaştığı bilgi verdi.
Twitter hesabından "Bay Kemal Londra'da ne mi yapıyor? Buyurun açıklıyorum" notuyla bir video yayınlayan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:
Bu sabah Londra’da halihazırda dünyanın farklı bölgelerine 100 milyar sterlin yatırım yapmış 14 devasa fon ile toplantı yaptık. Dijital sağlık teknolojisi, veri analizi, yapay zeka, makine öğrenimi ve finansal teknolojiler gibi önemli sektörlere büyük yatırımlar yapıyor ve bu alandaki girişimcileri destekliyorlar.
Hep söyledim, söylemeye de devam edeceğim. Temiz, teknolojik, iklim dostu parayı ve büyük yatırımlarla Türkiye’ye getireceğiz. Kara para ekonomisini, mafyayı, çeteleri hızla temizleyeceğiz.
Ülkemize temiz yatırımları çekerek halkımıza nefes aldıracağız. Hiç kimse merak etmesin. Çok ama gerçekten de çok güçlü geliyoruz. Bu arada birazdan da dünyada 342 milyar dolardan fazla yatırımı olan bir fonla görüşeceğim.
Gençler sözüm var size; temiz parayı size mutlaka ama mutlaka getireceğim. Eve, size getireceğim. Görüştüklerim arasında tefeci yok, borç yok. Hepsi yatırımcı. Hele hele uyuşturucu baronları hiç yok. Yatırımlar size yapılacak. Size, sizin için.
Bay Kemal Londra'da ne mi yapıyor? Buyurun açıklıyorum. pic.twitter.com/SvzuzpuJU8— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) November 4, 2022