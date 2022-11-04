Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20221104/kilicdaroglundan-genclere-temiz-parayi-size-mutlaka-getirecegim-1063084830.html
Kılıçdaroğlu'ndan gençlere: Temiz parayı size mutlaka getireceğim
Kılıçdaroğlu'ndan gençlere: Temiz parayı size mutlaka getireceğim
İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan CHP lideri Kılıçdaroğlu, gençlere yeni bir çağrı yaparak, "Görüştüklerim arasında tefeci yok, borç yok. Gençler sözüm... 04.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-04T21:24+0300
2022-11-04T21:29+0300
türkiye
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
kemal kılıçdaroğlu
londra
ingiltere
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/1a/1062738722_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_140aedbb7464100caab1570b4c68f94c.jpg
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İngiltere'nin başkenti Londra'da yürüttüğü temaslar hakkında sosyal medya hesabından paylaştığı bilgi verdi.Twitter hesabından "Bay Kemal Londra'da ne mi yapıyor? Buyurun açıklıyorum" notuyla bir video yayınlayan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:
türkiye
londra
ingiltere
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/1a/1062738722_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_ddf2a04bb2aeb36dfbd6051f1189f1ef.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu, londra, ingiltere
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu, londra, ingiltere

Kılıçdaroğlu'ndan gençlere: Temiz parayı size mutlaka getireceğim

21:24 04.11.2022 (güncellendi: 21:29 04.11.2022)
© CHP/ALP EREN KAYACumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi’nde düzenlenen üye katılım töreninde konuştu. CHP lideri Kılıçdaroğlu, CHP’ye farklı partilerden istifa ederek üye olan 121 kişiye temsilen 8 kişiye rozet taktı.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi’nde düzenlenen üye katılım töreninde konuştu. CHP lideri Kılıçdaroğlu, CHP’ye farklı partilerden istifa ederek üye olan 121 kişiye temsilen 8 kişiye rozet taktı. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2022
© CHP/ALP EREN KAYA
Abone olTelegram
İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan CHP lideri Kılıçdaroğlu, gençlere yeni bir çağrı yaparak, "Görüştüklerim arasında tefeci yok, borç yok. Gençler sözüm var size. Temiz parayı size mutlaka getireceğim" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İngiltere'nin başkenti Londra'da yürüttüğü temaslar hakkında sosyal medya hesabından paylaştığı bilgi verdi.
Twitter hesabından "Bay Kemal Londra'da ne mi yapıyor? Buyurun açıklıyorum" notuyla bir video yayınlayan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:
Bu sabah Londra’da halihazırda dünyanın farklı bölgelerine 100 milyar sterlin yatırım yapmış 14 devasa fon ile toplantı yaptık. Dijital sağlık teknolojisi, veri analizi, yapay zeka, makine öğrenimi ve finansal teknolojiler gibi önemli sektörlere büyük yatırımlar yapıyor ve bu alandaki girişimcileri destekliyorlar.
Hep söyledim, söylemeye de devam edeceğim. Temiz, teknolojik, iklim dostu parayı ve büyük yatırımlarla Türkiye’ye getireceğiz. Kara para ekonomisini, mafyayı, çeteleri hızla temizleyeceğiz.
Ülkemize temiz yatırımları çekerek halkımıza nefes aldıracağız. Hiç kimse merak etmesin. Çok ama gerçekten de çok güçlü geliyoruz. Bu arada birazdan da dünyada 342 milyar dolardan fazla yatırımı olan bir fonla görüşeceğim.
Gençler sözüm var size; temiz parayı size mutlaka ama mutlaka getireceğim. Eve, size getireceğim. Görüştüklerim arasında tefeci yok, borç yok. Hepsi yatırımcı. Hele hele uyuşturucu baronları hiç yok. Yatırımlar size yapılacak. Size, sizin için.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала