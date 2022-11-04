https://sputniknews.com.tr/20221104/kilicdaroglu-genclere-seslendi-o-parayi-size-bay-kemal-getirecek--1063050099.html

Kılıçdaroğlu gençlere seslendi: O parayı size Bay Kemal getirecek

Kılıçdaroğlu gençlere seslendi: O parayı size Bay Kemal getirecek

İngiltere'den gençlere seslenen Kılıçdaroğlu, "Evreni değiştirmek için de elimden geleni yapacağız. Ayrıca ürettiklerinizi satacaksınız. Ülkemizi de kendinizi... 04.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-04T00:07+0300

2022-11-04T00:07+0300

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politika

kemal kılıçdaroğlu

londra

genç

video

para

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İngiltere'nin başkenti Londra'da ziyaretlerini sürdüren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ScaleSpace ortak ofisinde yatırım şirketi Blenheim Chalcot'u ziyaret etti. Kıdemli Danışman Richard Broyd'un bilgilendirme toplantısına katılan CHP lideri Kılıçdaroğlu, kampüsü gezerek bilgi aldı.Ziyaretleri sırasında Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından video paylaşarak gençlere seslendi. Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:"3 sanayi devrimini kaçırdık. Dördüncüsünü kaçırma lüksümüz yok. Bu dördüncü sanayi devriminin makinesi insan, yakıtı ise bilgi. Yani her şey sizsiniz. Sizin yaratıcı enerjiniz ve çarpıcı düşünceleriniz. Biliyorum kolay değil ama imkansız da değil. Vallahi de biz bunu birlikte yapabiliriz. Öncelikle dördüncü sanayi devrimine yetişmemiz için bağlı kalmalı ve hızlı olmalıyız. Saniyede 1 gigabit internet hızına çıkarmamız lazım ülkemizi. Saniyede dizi, film indirebilirsiniz.* Boşverin siz siyasetin kısır tartışmalarını. Onları biz siyasiler yapmaya devam edeceğiz. Ama aynı zamanda evreni değiştirmek için de elimden geleni yapacağım. Öğreneceksiniz. Beraber yapacağız. Ayrıca ürettiklerinizi satacaksınız. Ülkemizi de kendinizi de zenginleştireceksiniz. Emeğiniz para edecek. Çünkü hiçbirinizin yeri sokaklar değildir. Hepinizin yeri girişim evleridir. O parayı da size Bay Kemal bulacak. Size getirecek. Müsterih olun.”

https://sputniknews.com.tr/20221103/emniyetin-kilicdaroglu-icin-yaptigi-suc-duyurusunda-sasirtan-ayrinti-1063043713.html

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