Kılıçdaroğlu: Bakın ey çeteler, kaçmayı düşündüğünüz sokaktayım

Bakın sevgili halkım. Bu seçimde iki Türkiye var önünüzde. Birini seçeceksiniz. İlki kara para ile beşli çetelerin daha da zengin edildiği, bizim çocuklarımızaysa meth’in (metamfetamin), uyuşturucunun kaldığı bir Türkiye. Diğer Türkiye ise temiz, teknolojik, iklim dostu yatırımları olan, gençlerimizi sokaklardan kurtaran, girişimci evrenine yerleştiren, yepyeni, pırıl pırıl, çok güzel bir Türkiye. O Türkiye’de baronlara yer yok. Mafyaya yer yok. Fotoromanlara da yer yok, olmayacak da zaten.