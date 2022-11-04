Kılıçdaroğlu: Bakın ey çeteler, kaçmayı düşündüğünüz sokaktayım
23:39 04.11.2022 (güncellendi: 23:47 04.11.2022)
© Twitter CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
Londra'da konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu "Türkiye'den kara parasını kaçıran bazı sözüm ona aileler, gayrimenkullerini bu semte dizdiler. Bakın ey çeteler, kaçmayı düşündüğünüz sokaktayım" dedi.
İngiltere'nin başkenti Londra'daki temaslarını sürdüren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından CHP Gençlik Kolları Başkanı Gençosman Killik ile Londra’da hamburger yerken çekilmiş bir fotoğrafını, “Hamburgerimizi yedik, saat 22.00'de görüşmek üzere” notuyla paylaştı.
Hamburgerimizi yedik, saat 22.00'de görüşmek üzere... pic.twitter.com/dvCbNRm1SZ— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) November 4, 2022
Daha sonra saat 22.00'de Twitter hesabından "Kara paradan evlatlarımızın payına uyuşturucu düştü. Peki ya onların çocuklarına?" notuyla bir video paylaşan Kılıçdaroğlu, Türkiye'de kara para aklayan bazı ailelerin Londra'da gayrimenkuller aldığını iddia etti.
'Çeteler, gayrimenkullerini tek tek bu semte dizdiler'
Kılıçdaroğlu, paylaştığı videoda şu ifadeleri kullandı:
Sevgili halkım. Biliyorsunuz bu aralar ortamı bulandırmak için aile, anayasa konuşanlar var. Ne tesadüftür ki dünyanın neresine gitsem birilerinin ailesiyle karşılaşıyoruz. Bazen New York’taki gökdelenlerde, bazen Man Adası’ndaki banka hesaplarında. Ama aile demişken bugün Londra’da Chelsea’yi size tanıtmaya geldim. Türkiye’den kara parasını kaçıran bazı sözüm ona aileler, ama gerçekte çeteler, gayrimenkullerini tek tek bu semte dizdiler. Diyorlar ki ‘Bay Kemal’ler iktidara gelince kaçacak yerimiz olsun’. Bakın ey çeteler. Kaçmayı düşündüğünüz sokaktayım şu an. Ne yaptığınızı ne yapacağınızı gayet iyi biliyorum.
Kara paradan evlatlarımızın payına uyuşturucu düştü. Peki ya onların çocuklarına? pic.twitter.com/UWaYWWUbpH— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) November 4, 2022
'Hazinemizin bir kuruşunu dahi yanınıza bırakırsam namerdim'
Önce kara parayı Türkiye’ye sokuyorsunuz. Yıkayıp, paklayıp günlerce aklıyorsunuz. Sonra dışarı geri çıkarıp aileleriniz için yatırıma çeviriyorsunuz. Ne ala dünya değil mi? Hazinemizin bir kuruşunu dahi yanınıza bırakırsam namerdim. Bu kadar net, bu kadar açık söylüyorum. Göreceksiniz siz aileyi.
Bu seçimde iki Türkiye var önünüzde
Bakın sevgili halkım. Bu seçimde iki Türkiye var önünüzde. Birini seçeceksiniz. İlki kara para ile beşli çetelerin daha da zengin edildiği, bizim çocuklarımızaysa meth’in (metamfetamin), uyuşturucunun kaldığı bir Türkiye. Diğer Türkiye ise temiz, teknolojik, iklim dostu yatırımları olan, gençlerimizi sokaklardan kurtaran, girişimci evrenine yerleştiren, yepyeni, pırıl pırıl, çok güzel bir Türkiye. O Türkiye’de baronlara yer yok. Mafyaya yer yok. Fotoromanlara da yer yok, olmayacak da zaten.
İşte ben bu parlak Türkiye için dört gündür yatırımcılarla konuşuyorum. Önce dünyada toplam 5 trilyon dolarlık fon yöneten yatırım bankalarıyla görüştük. Bugün toplamda 100 milyar sterlin yatırım yapmış, 14 devasa fonla görüştük. Akşamsa 342 milyar dolarlık büyüklüğüyle, dünyanın en büyük teknolojik yatırımlarını yapan bir yatırım grubu ile görüşeceğim. Gençler, sevgili gençler. Sizin ihtiyacınız olan parayı buldum. Tüm dünyaya ilham vereceksiniz emin olun ve göreceksiniz güzel Türkiye’yi nasıl birlikte inşa edeceğimizi. Haydi görüşürüz.