https://sputniknews.com.tr/20221104/kahramanmarasta-19-maganda-etraftaki-cocuklara-aldiris-etmeden-rastgele-havaya-ates-acti-1063074146.html
Kahramanmaraş'ta 19 'maganda' etraftaki çocuklara aldırış etmeden rastgele havaya ateş açtı
Kahramanmaraş'ta 19 'maganda' etraftaki çocuklara aldırış etmeden rastgele havaya ateş açtı
Kahramanmaraş'taki bir düğünde yan yana dizilen 19 kişi, etraftaki çocuklara aldırmadan tabancalarla havaya ateş açtı. 04.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-04T14:58+0300
2022-11-04T14:58+0300
2022-11-04T14:58+0300
yaşam
maganda
kahramanmaraş
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Kahramanmaraş'taki bir köy düğününe ait olduğu düşünülen bir videoda, halay çekmek üzere yan yana dizilen 19 kişi, etraftaki çocuklara aldırış etmeden havaya ateş açtı. Birbirinden farklı silahlarla ateş edildiği görülen videoda, düğün ortamı adeta savaş alanına döndü.Magandaların skandal hareketi sırasında ise etrafta küçük çocukların olduğu görüldü. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
kahramanmaraş
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maganda, kahramanmaraş
Kahramanmaraş'ta 19 'maganda' etraftaki çocuklara aldırış etmeden rastgele havaya ateş açtı
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Kahramanmaraş'taki bir düğünde yan yana dizilen 19 kişi, etraftaki çocuklara aldırmadan tabancalarla havaya ateş açtı.
Kahramanmaraş'taki bir köy düğününe ait olduğu düşünülen bir videoda, halay çekmek üzere yan yana dizilen 19 kişi, etraftaki çocuklara aldırış etmeden havaya ateş açtı.
Birbirinden farklı silahlarla ateş edildiği görülen videoda, düğün ortamı adeta savaş alanına döndü.
Magandaların skandal hareketi sırasında ise etrafta küçük çocukların olduğu görüldü. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.