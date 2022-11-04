Türkiye
SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadınların dışlandığı bir dünya, insanlığın yarısından feragat etmiş demektir
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20221104/kahramanmarasta-19-maganda-etraftaki-cocuklara-aldiris-etmeden-rastgele-havaya-ates-acti-1063074146.html
Kahramanmaraş'ta 19 'maganda' etraftaki çocuklara aldırış etmeden rastgele havaya ateş açtı
Kahramanmaraş'ta 19 'maganda' etraftaki çocuklara aldırış etmeden rastgele havaya ateş açtı
Kahramanmaraş'taki bir düğünde yan yana dizilen 19 kişi, etraftaki çocuklara aldırmadan tabancalarla havaya ateş açtı. 04.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-04T14:58+0300
2022-11-04T14:58+0300
yaşam
maganda
kahramanmaraş
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/04/1063074258_0:2:661:373_1920x0_80_0_0_62af79651ffcd7105c19d42e27601bd1.jpg
Kahramanmaraş'taki bir köy düğününe ait olduğu düşünülen bir videoda, halay çekmek üzere yan yana dizilen 19 kişi, etraftaki çocuklara aldırış etmeden havaya ateş açtı. Birbirinden farklı silahlarla ateş edildiği görülen videoda, düğün ortamı adeta savaş alanına döndü.Magandaların skandal hareketi sırasında ise etrafta küçük çocukların olduğu görüldü. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
kahramanmaraş
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/04/1063074258_80:0:579:374_1920x0_80_0_0_aae73e11c28812c1bda21914c49d9d74.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
maganda, kahramanmaraş
maganda, kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta 19 'maganda' etraftaki çocuklara aldırış etmeden rastgele havaya ateş açtı

14:58 04.11.2022
© Fotoğrafmagandalar
magandalar - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2022
© Fotoğraf
Abone olTelegram
Kahramanmaraş'taki bir düğünde yan yana dizilen 19 kişi, etraftaki çocuklara aldırmadan tabancalarla havaya ateş açtı.
Kahramanmaraş'taki bir köy düğününe ait olduğu düşünülen bir videoda, halay çekmek üzere yan yana dizilen 19 kişi, etraftaki çocuklara aldırış etmeden havaya ateş açtı.
Birbirinden farklı silahlarla ateş edildiği görülen videoda, düğün ortamı adeta savaş alanına döndü.
Magandaların skandal hareketi sırasında ise etrafta küçük çocukların olduğu görüldü. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала