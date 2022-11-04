https://sputniknews.com.tr/20221104/kahramanmarasta-19-maganda-etraftaki-cocuklara-aldiris-etmeden-rastgele-havaya-ates-acti-1063074146.html

Kahramanmaraş'ta 19 'maganda' etraftaki çocuklara aldırış etmeden rastgele havaya ateş açtı

Kahramanmaraş'ta 19 'maganda' etraftaki çocuklara aldırış etmeden rastgele havaya ateş açtı

Kahramanmaraş'taki bir düğünde yan yana dizilen 19 kişi, etraftaki çocuklara aldırmadan tabancalarla havaya ateş açtı. 04.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-04T14:58+0300

2022-11-04T14:58+0300

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yaşam

maganda

kahramanmaraş

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Kahramanmaraş'taki bir köy düğününe ait olduğu düşünülen bir videoda, halay çekmek üzere yan yana dizilen 19 kişi, etraftaki çocuklara aldırış etmeden havaya ateş açtı. Birbirinden farklı silahlarla ateş edildiği görülen videoda, düğün ortamı adeta savaş alanına döndü.Magandaların skandal hareketi sırasında ise etrafta küçük çocukların olduğu görüldü. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

kahramanmaraş

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maganda, kahramanmaraş