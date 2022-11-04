https://sputniknews.com.tr/20221104/kaftanciogluna-fahrettin-altuna-hakaret-davasinda-hapis-istemi-1063076074.html
Kaftancıoğlu'na Fahrettin Altun'a hakaret davasında hapis istemi
Kaftancıoğlu'na Fahrettin Altun'a hakaret davasında hapis istemi
Kaftancıoğlu’nun Fahrettin Altun’a hakaret ettiği gerekçesiyle ‘kamu görevlisine alenen hakaret’ suçundan açılan davada mütalaa verildi. Kaftancıoğlu’nun 2 yıl... 04.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-04T15:44+0300
2022-11-04T15:44+0300
2022-11-04T15:59+0300
canan kaftancıoğlu
hakaret
türkiye
dava
fahrettin altun
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında ‘kamu görevlisine alenen hakaret' suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası talebiyle dava açılan Canan Kaftancıoğlu'nun yargılanmasına başlandı. Anadolu 40. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Canan Kaftancıoğlu katılmazken, taraf avukatları salonda hazır bulundu.Mütalaada, Kaftancıoğlu'nun açıklama sırasında müştekiyi hedef alarak söylemlerde bulunduğu belirtildi. Bu söylemlerin düşünce açıklaması çerçevesinde dile getirilmesinde zorunluluk bulunmayan, incitici ve tahkir edici söylemler olduğunun kaydedildiği mütalaada, Kaftancıoğlu'nun ‘kamu görevlisine alenen hakaret’ suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.Müşteki avukatı mütalaaya karşı söz alarak, ”Mütalaaya katılıyoruz. Sanığın mütalaa doğrultusunda cezalandırılmasını karar verilmesini talep ediyoruz” dedi.Sanık avukatı, “Mahkemenizin ara kararıyla ilgili kurumlara müzekkereler yazılmıştı. Bu müzekkerelere gelen yazı cevaplarını inceleyemedik. Biz bu nedenle hem söz konusu müzekkerelere verilen yazı cevaplarını incelemek hem de mütalaaya karşı esasa ilişkin savunma yapmak üzere tarafımıza süre verilmesini talep ediyoruz” dedi.Sanık avukatına süre veren mahkeme, duruşmayı erteledi.
https://sputniknews.com.tr/20220510/canan-kaftancioglu-fahrettin-altuna-hakaretten-hakim-karsisina-cikti-1056251705.html
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canan kaftancıoğlu, hakaret, dava, fahrettin altun
canan kaftancıoğlu, hakaret, dava, fahrettin altun
Kaftancıoğlu'na Fahrettin Altun'a hakaret davasında hapis istemi
15:44 04.11.2022 (güncellendi: 15:59 04.11.2022) Abone ol
Kaftancıoğlu’nun Fahrettin Altun’a hakaret ettiği gerekçesiyle ‘kamu görevlisine alenen hakaret’ suçundan açılan davada mütalaa verildi. Kaftancıoğlu’nun 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında ‘kamu görevlisine alenen hakaret' suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası talebiyle dava açılan Canan Kaftancıoğlu'nun yargılanmasına başlandı. Anadolu 40. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Canan Kaftancıoğlu katılmazken, taraf avukatları salonda hazır bulundu.
Mütalaada, Kaftancıoğlu'nun açıklama sırasında müştekiyi hedef alarak söylemlerde bulunduğu belirtildi. Bu söylemlerin düşünce açıklaması çerçevesinde dile getirilmesinde zorunluluk bulunmayan, incitici ve tahkir edici söylemler olduğunun kaydedildiği mütalaada, Kaftancıoğlu'nun ‘kamu görevlisine alenen hakaret’ suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.
Müşteki avukatı mütalaaya karşı söz alarak, ”Mütalaaya katılıyoruz. Sanığın mütalaa doğrultusunda cezalandırılmasını karar verilmesini talep ediyoruz” dedi.
Sanık avukatı, “Mahkemenizin ara kararıyla ilgili kurumlara müzekkereler yazılmıştı. Bu müzekkerelere gelen yazı cevaplarını inceleyemedik. Biz bu nedenle hem söz konusu müzekkerelere verilen yazı cevaplarını incelemek hem de mütalaaya karşı esasa ilişkin savunma yapmak üzere tarafımıza süre verilmesini talep ediyoruz” dedi.
Sanık avukatına süre veren mahkeme, duruşmayı erteledi.